Mundial 2026: los cambios que podrían jugar a favor de México en la próxima Copa del Mundo, según expertos

México podría obtener una ventaja en el Mundial 2026 por la localía, el menor impacto de los viajes y la adaptación al clima y la altitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de 2026 ya comenzó y, con él, el análisis sobre cómo los cambios implementados por la FIFA podrían transformar el desarrollo del torneo. Más allá de la expectativa deportiva, la próxima Copa del Mundo marcará un antes y un después por su nuevo formato, el aumento de participantes y una logística inédita que genera debate entre especialistas, aficionados y analistas del fútbol.

Por primera vez en la historia, el certamen contará con 48 selecciones y se disputará en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Este nuevo escenario obliga a replantear estrategias dentro y fuera de la cancha, especialmente para los equipos que tendrán la ventaja de competir en casa.

Una fase de grupos con más margen de maniobra

Uno de los cambios más relevantes del Mundial 2026 será su sistema de clasificación. La fase de grupos estará integrada por 12 sectores de cuatro equipos cada uno. Al finalizar esta etapa avanzarán los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros lugares.

La FIFA regionalizó las sedes de la primera fase para minimizar desplazamientos y reducir el desgaste logístico de las selecciones en el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para expertos de 1Bet, plataforma de apuestas deportivas, esta modificación reduce significativamente el riesgo de una eliminación temprana tanto para las selecciones favoritas como para los países anfitriones. En torneos anteriores, un resultado adverso en el debut podía comprometer seriamente las aspiraciones de cualquier equipo. Ahora, el margen de recuperación es considerablemente mayor.

“Esta nueva estructura obliga a los cuerpos técnicos a diseñar estrategias más calculadas. Incluso una derrota ajustada o un empate pueden mantener vivas las opciones de clasificación”, explican los expertos.

La consecuencia inmediata es un torneo donde las matemáticas y la gestión de los resultados adquieren un protagonismo mayor desde la primera jornada, reduciendo el margen para decisiones impulsivas y privilegiando los planteamientos tácticos.

La fase de grupos del Mundial 2026 incluirá 12 grupos de cuatro equipos y clasificará a los dos primeros y a los ocho mejores terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tanto influye la geografía?

Otro de los aspectos que concentra la atención de los especialistas es la regionalización de las sedes durante la primera fase. La FIFA organizó los grupos con el objetivo de minimizar los desplazamientos entre ciudades y reducir el desgaste logístico de las selecciones.

Según los especialistas, esta decisión podría representar una ventaja importante para la Selección Mexicana por varios motivos.

El primero es el respaldo de la afición local. Jugar ante estadios mayoritariamente favorables suele traducirse en un impulso anímico que históricamente ha acompañado a los equipos anfitriones.

Los especialistas advierten que el Mundial 2026 exigirá mayor capacidad de adaptación y que la localía de México también implicará presión deportiva y mediática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma un menor desgaste físico. Mientras algunas selecciones deberán recorrer largas distancias dentro de Norteamérica y adaptarse a distintos husos horarios, México disputará la fase de grupos en territorio nacional, reduciendo el impacto de los viajes.

Finalmente, aparece un factor que tradicionalmente ha sido determinante en el fútbol internacional: la adaptación a las condiciones climáticas y de altitud. Los futbolistas mexicanos están más familiarizados con estos entornos, una circunstancia que podría marcar diferencias especialmente en los minutos finales de los encuentros.

Para los expertos, estas condiciones representan una ventaja competitiva que no debe subestimarse. "Un equipo sin desgaste por viajes rinde mucho mejor, un dato crucial al evaluar las líneas de hándicap en los primeros encuentros del certamen” afirman.

Partidos más largos y mayor desgaste

Las modificaciones recientes impulsadas por la FIFA también contemplan un control más estricto sobre el tiempo efectivo de juego. Como consecuencia, los árbitros compensarán con mayor precisión las interrupciones, lo que podría derivar en encuentros que superen con frecuencia los 100 minutos de duración.

Los expertos de 1Bet sostienen que el nuevo sistema del Mundial 2026 reduce el riesgo de eliminación temprana y amplía el margen de recuperación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los expertos de 1Bet, esta medida tendrá un efecto particular en sedes ubicadas a gran altitud, como la Ciudad de México. Jugar más tiempo en condiciones de menor oxigenación podría incrementar el desgaste físico de los equipos visitantes, especialmente durante los minutos finales.

Este escenario obligará a los entrenadores a gestionar mejor las cargas físicas de sus futbolistas y a realizar rotaciones más eficientes a lo largo del campeonato.

Las cuotas y predicciones están prendidas fuego

La evolución del ecosistema deportivo también está transformando la manera en que aficionados y analistas siguen la competencia. Con más partidos, una fase eliminatoria ampliada y un calendario más exigente, la capacidad de adaptación se perfila como uno de los factores más importantes para avanzar en el torneo.

Portales especializados como 1Bet registran movimientos constantes a medida que se revelan los estados físicos de los jugadores bajo estas nuevas directrices. Las variaciones en las cuotas de fútbol reflejan no solo quién tiene una plantilla destacada, sino quién se adapta al rigor de un torneo más largo y con más llaves de eliminación directa (se añaden los dieciseisavos de final).

Las cuotas de fútbol y las predicciones en 1Bet cambian según el estado físico de los jugadores, el VAR y el nuevo cuadro eliminatorio con dieciseisavos de final. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas destacan que la influencia del VAR, los sistemas semiautomáticos de detección del fuera de juego y la evolución constante de los criterios arbitrales añaden nuevas variables a un torneo que promete estar marcado por la incertidumbre.

En ese contexto, factores como una expulsión, una lesión o el desgaste acumulado por las condiciones climáticas pueden alterar el desarrollo de un partido en cuestión de minutos.

Una oportunidad que también implica presión

Especialistas coinciden en que México podría beneficiarse de varias de las condiciones creadas por el nuevo formato. Sin embargo, también advierten que la localía conlleva una elevada exigencia deportiva y mediática.

Los cambios de la FIFA en el tiempo efectivo de juego pueden llevar partidos de más de 100 minutos y aumentar el desgaste físico en el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los expertos de 1Bet, el verdadero desafío estará en la capacidad de adaptación de los equipos ante un campeonato más largo, más exigente y con nuevas reglas que podrían redefinir el camino hacia el éxito.

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