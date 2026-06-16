Nuevo estallido en la interna del PJ Bonaerense: una legisladora criticó a Cristina Kirchner y La Cámpora apuntó contra Kicillof y el “Cuervo” Larroque

Otra vez lío. Otra vez un clima efervescente en el peronismo bonaerense. Otra vez las diferencias que se hacen públicas y las frases que desbordan la paciencia. Este martes se sumó un nuevo capítulo en la interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Cuando había una tensa calma, originada por señales de distensión y búsqueda de un diálogo que encauce la relación, las declaraciones de una legisladora porteña hicieron volar todos por los aires una vez más.

Se trata de Berenice Iañez, una dirigente cercana al ministro de Desarrollo a la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, y que forma parte del Movimiento al Futuro (MDF), que lidera Axel Kicillof. “Nosotros somos el país que cuando no hay un faro, nosotros lo encontramos. Un pueblo que nos dio a San Martín, a Rosas, a Perón, a Hebe, a Néstor, a Cristina, por más que ahora esté bastante equivocada y jode bastante las pelotas, y que nos dio un Axel Kicillof. Somos el mejor pueblo del mundo”, afirmó.

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Durante una conferencia organizada por la Asociación Madres Plaza de Mayo, que tuvo lugar diez días atrás, la legisladora defendió el camino recorrido por Kicillof y lanzó fuertes críticas contra el cristinismo y la ex presidenta. “Cuando me quieren venir a decir que un proceso lo van a ordenar desde un balcón shakesperiano, cada vez están más Romeo y Julieta los compañeros, y eso no terminó bien”, sostuvo con ironía,

“Uno dice por qué el compañero Axel no los manda a la puta madre, por qué no los raja a todos, por qué financiamos a los compañeros que tanto nos pegan. Pero no hay que dar más esas discusiones. Axel está demostrando que sabe mucho de táctica y también de estrategia, porque sabe cuáles son las peleas verdaderas”, explicó la legisladora, en lo que fue un discurso descarnado y muy crítico.

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La legisladora porteña Berenice Iañez (@bere_ianez)

En otra parte de su discurso, recordó las discusiones que hubo entre Kicillof y los Kirchner por la decisión del gobernador de desdoblar las elecciones bonaerenses del año pasado. “Hasta en un Congreso del PJ nos amenazaron y nos amenazaba mamá, que decía que la Provincia de Buenos Aires se va a prender fuego. Y eso fue una amenaza. Fue muy difícil transitar eso”, afirmó. En toda su alocución hubo una reivindicación muy profunda a las decisiones políticas y movimientos tácticos del gobernador bonaerense en los últimos años. Todos los que fueron muy cuestionados por el cristinismo.

Las palabras de Iañez, que se viralizaron esta mañana, rompieron la calma en el peronismo bonaerense. Cayeron muy mal en la cúpula del cristinismo, desde donde responsabilizan a Larroque y Kicillof por los exabruptos de una legisladora a la que ven muy cercana. Tal es así, que remarcan la presencia de Iañez, junto a Augusto Costa y el Gobernador, arriba del escenario, en el lanzamiento del MDF Porteño.

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“Es una dirigente del Cuervo y de Axel. De hecho, fue Axel quien llamó personalmente para que la incluyan en la lista de legisladores en la última elección. Esta vez se pasaron de la raya”, sentenciaron cerca de Cristina Kirchner. Y agregaron : “Decir que Cristina jode bastante, cuando está presa y con limitaciones en las visitas, es un desastre desde lo humano, más que desde lo político”.

En el cristinismo sostienen que lo que dijo Iañez es algo “que podría decir Milei, no un peronista” y consideran que “se cruzó un límite desde lo humano”. “El balcón es el único lugar que tiene para estar en contacto con la gente que la quiere. Deberían ser más respetuosos”, aseguraron.

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La legisladora apuntó contra Cristina Kirchner y cuestionó la importancia que La Cámpora le da a sus salidas al balcón

“Hay sectores dentro del kicillofismo que piensan lo que dijo Iañez, que Cristina rompe las pelotas, lo que pasa es que ella lo verbalizó. No terminan de dimensionar la situación desde el punto de vista humano”, indicó a Infobae un dirigente de estrecho vínculo con Cristina y Máximo Kirchner.

En el círculo más chico de los Kirchner relacionan las palabras de la legisladora porteña con la decisión de Kicillof de no ver a la ex presidenta en San José 1111. “Lo de Iañez tiene relación directa con lo de Axel. Perdieron la dimensión humana. Perdieron noción de que CFK está presa. Esto no es una cuestión política”, sentenciaron.

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Iañez ya había formado parte de una polémica durante la elección porteña del año pasado, cuando apareció un video de ella en las redes sociales en el que estaba entonando canciones contra La Cámpora en el búnker de Leandro Santoro. Ese episodio subió la tensión en aquel momento, pero se licuó ante la seguidilla de enfrentamientos en escala que hubo en el peronismo en las semanas que siguieron.

En La Cámpora apuntaron con dureza contra Kicillof y Larroque

En otra parte de su discurso en la conferencia, la legisladora porteña cuestionó a La Cámpora, pero sin nombrarlos directamente. “Ahora que el pueblo eligió a Axel Kicillof le ponen todos los palos en la rueda. Porque están en un proyecto absolutamente individualista”, advirtió.

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Y, en otro paso discursivo que bordeó la ironía y la crítica, afirmó: “No están en un proyecto popular, porque el proyecto popular tiene un oído en el pueblo y no lo tiene en los intereses particulares. Para ser revolucionario hay que tener entrega y para tener entrega hay que perder privilegios. Y estos muchachos no quieren perder los privilegios mientras el pueblo se muere de hambre”.

“No le demos bola a la interna porque se saldó afuera. ¿Por qué con quién la tenemos que saldar? ¿Con dos compañeros en una oficina cerrada, pensando que alguien va a venir con un video y nos va a decir quién es el candidato a presidente o a quién tienen que votar los argentinos?”, fue una de las intervenciones más picantes de la legisladora.

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Iáñez consideró que Kicillof “es la síntesis y la esperanza concreta” y que “piensa un federalismo diferente” que no contiene solo la política del Gran Buenos Aires. Además, recordó que durante el 2023 fue parte del operativo clamor, junto a Larroque, para que Cristina Kirchner fuera la que enfrentara a Milei, y cuestionó que el sector de la ex presidenta haya avalado la candidatura de Sergio Massa.

Reproches del pasado y del presente que son inagotables.