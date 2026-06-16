Sociedad

Femicidio de Agostina: el gobierno de Córdoba habló sobre el trabajo de Barrelier como becario en la Municipalidad

Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional, aseguró que al momento de ser contratado como becario en la capital provincial, el principal acusado del crimen de la adolescente de 14 años no tenía antecedentes

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En medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega, el funcionario asegura que la investigación avanza y que el gobierno colabora con la justicia. Además, acusa a sectores de la oposición de politizar el caso

Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la provincia de Córdoba, se refirió al rol que ejerció Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio de Agostina Vega, como becario en la Municipalidad de la capital provincial en el año 2021.

Siciliano aseguró que cuando Barrelier ingresó como becario no tenía antecedentes penales. “Barrelier, cuando ingresó al municipio, no tenía antecedentes”, afirmó el ministro en diálogo con Infobae en Vivo.

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El funcionario subrayó que la relación laboral del acusado con el Municipio no guarda vínculo con el femicidio. “Esa condición de becario en el municipio no tiene nada que ver con que fuera asesino. Si Barrelier hubiera trabajado en una verdulería, en una carnicería, en un estudio jurídico, hubiera sido médico, no hubiera tenido eso nada que ver con su condición de asesino”.

El ministro destacó que, tras conocerse la situación, el intendente de Córdoba tomó medidas administrativas inmediatas y pidió la renuncia de toda el área de transporte donde trabajaba el becario.

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“El intendente de Córdoba reconoció algunos errores que se produjeron en el municipio, y despidió a toda el área de transporte, le pidió la renuncia a toda el área de transporte en donde trabajaba este becario”, sostuvo. Además, confirmó que el concejal señalado por su relación con Barrelier dejó de ser funcionario.

Al ser consultado sobre los mecanismos de control en el sector público, el funcionario aclaró que no puede trabajar nadie con antecedentes penales en la municipalidad. De ese modo, respondió a consultas sobre posibles falencias en la detección de antecedentes de quienes ingresan a empleos públicos, aunque intentó desvincular este debate del asesinato de Agostina.

“Si quieren que hablemos del régimen de contrataciones del municipio, yo estoy de acuerdo, hablémoslo. Si quieren que hablemos de cómo los municipios, el Estado nacional, los estados provinciales, tienen que tener cada vez más precauciones a la hora de contratar, hablémoslo. Otra cosa es hablar de un asesinato”, manifestó.

En ese sentido, dijo que el caso se politizó y se utilizó desde la oposición para atacar al gobierno de Martín Llaryora. “Este caso se politizó mucho. Como siempre, algunos sectores de la política aprovecharon el hecho para aparecer en programas, aunque el periodismo cumple con mostrar todas las voces. El problema aparece cuando la política intenta sacar rédito de un crimen tan grave. El presunto asesino, Barrelier, era becario en el municipio de Córdoba”, indicó.

Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio de la adolescente de 14 años
Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio de la adolescente de 14 años

“Desde el primer momento, el gobernador Llaryora recibió a la familia y puso a disposición todos los recursos estatales para ayudar a esclarecer el caso. La policía y el Ministerio de Seguridad siempre actúan como brazo auxiliar de la fiscalía, porque en Córdoba la acusación y el proceso los lleva el Ministerio Público Fiscal. El gobernador se encontró con los familiares y puso todo lo que el gobierno puede ofrecer al servicio de la justicia”, añadió.

El funcionario provincial insistió en diferenciar la cuestión administrativa de la investigación penal.“No debemos utilizar un crimen tan grave para atacar políticamente al gobierno provincial”,expresó, agregando que la familia de Agostina solicitó públicamente que no se utilice la muerte de la joven en debates partidarios.

El funcionario también advirtió sobre la utilización política del caso y llamó a que la justicia avance en la investigación. “Si Barrelier asesinó a Agostina, tiene que ir preso y espero que la justicia vaya a fondo en todos los aspectos posibles”,

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