Sociedad

Es cura, predica por redes sociales y afirmó: “Muchos quieren superar la soledad”

El sacerdote Pablo Savoia afirmó que la búsqueda espiritual crece entre adultos de 30 a 45 años que sienten vacío, desconexión y falta de sentido, y encuentran en las redes un espacio para expresar sus inquietudes

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El interés por la espiritualidad volvió a crecer por el ritmo acelerado, la presión de los algoritmos y el impacto del consumismo y la soledad

La inquietud por el sentido de la vida y la espiritualidad gana fuerza entre jóvenes y adultos. Pablo Savoia es cura de la diócesis de San Martín y referente en Villa Ballester. Se hizo reconocido por predicar en redes sociales. En diálogo con Infobae A las Nueve, observó que el fenómeno responde al desgaste de una libertad percibida como ilimitada, pero a menudo sin dirección, junto con el impacto del consumismo y la soledad propios del entorno actual.

El interés por la espiritualidad vuelve a crecer debido a que muchas personas de entre 30 y 45 años experimentan una sensación de desconexión y vacío interior. Este escenario, influido por el ritmo acelerado y la presión de algoritmos en redes sociales, favorece la búsqueda de prácticas espirituales y religiosas, vistas como herramientas para construir sentido y pertenencia más allá de los límites tradicionales.

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Savoia sostuvo que percibe “un gran deseo de lo espiritual”. El sacerdote explicó que desarrolla su trabajo tanto en una parroquia de Villa Ballester como en plataformas digitales, donde mantiene contacto directo con personas de distintos lugares.

El sacerdote planteó que las nuevas generaciones crecieron con mayor libertad, menos referencias estables y una fuerte presencia de las redes sociales y del consumo inmediato. Ese escenario favorece una búsqueda de espiritualidad y de respuestas sobre el sentido de la vida.

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Pablo Savoia, cura de la diócesis de San Martín y referente en Villa Ballester, se hizo conocido por predicar en redes sociales
Pablo Savoia, cura de la diócesis de San Martín y referente en Villa Ballester, se hizo conocido por predicar en redes sociales

La búsqueda de sentido y el regreso a la pregunta sobre Dios

Savoia diferenció espiritualidad y religión, aunque aclaró que ambas suelen avanzar juntas. “La espiritualidad tiene que ver con la búsqueda de sentido, la búsqueda de aquello que nos trasciende”, afirmó.

El sacerdote señaló que muchas personas vuelven a preguntarse por Dios y por el sentido de sus vidas. Explicó que esa inquietud aparece con frecuencia en los mensajes privados que recibe en sus redes sociales.

Lo más interesante se da en los mensajes privados, donde la gente me hace preguntas y me plantea cosas de su vida personal”, expresó. También indicó que muchas de esas personas nunca asistirán a una parroquia, pero sí encuentran un espacio de diálogo en plataformas digitales.

Según Savoia, muchas consultas reflejan una dificultad para orientar la libertad. “A muchos les pesa una libertad que no saben para dónde va”, afirmó. Luego agregó: “Hacé lo que quieras. Y no sé lo que quiero”.

El sacerdote sostuvo que la libertad requiere una elección concreta. “Vos sos libre cuando elegís en serio, cuando optás por una cosa”, señaló para explicar su mirada sobre ese concepto.

La soledad y la necesidad de vínculos profundos

Savoia afirmó que uno de los temas más frecuentes en las conversaciones digitales es la soledad. “Muchos quieren superar la soledad. La soledad es una herida terrible a todo nivel”, sostuvo.

El cura aclaró que esa sensación no depende de la presencia física de otras personas. Según explicó, muchas personas viven una experiencia de aislamiento en medio de un contexto que exige respuestas permanentes.

Adolescente de piel morena con cabello oscuro y chaqueta de mezclilla, cubriendo su rostro con una mano mientras mira un teléfono celular, apoyada en una pared clara.
El sacerdote Pablo Savoia afirmó que crece la búsqueda espiritual entre adultos de 30 a 45 años que sienten vacío, desconexión y falta de sentido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideró que la espiritualidad puede favorecer vínculos más sólidos. “Hay un deseo de que nos conecten cosas más profundas, más hondas”, afirmó.

Para el sacerdote, las redes sociales permiten conectar a personas que atraviesan situaciones similares, aunque advirtió que esa necesidad también puede conducir hacia espacios perjudiciales.

Savoia definió la espiritualidad como una herramienta para conectar con aquello que trasciende la vida cotidiana y para compartir esa búsqueda con otras personas que persiguen un propósito semejante.

Redes sociales, comunidad y desafíos para la Iglesia

El sacerdote explicó que el 75% de quienes integran su comunidad digital tiene entre 30 y 45 años. Además, indicó que la mayoría tuvo alguna experiencia religiosa durante la infancia y luego dejó de participar de manera presencial. “Están como en esa pregunta de volver”, expresó sobre quienes siguen sus contenidos en redes sociales.

Savoia también sostuvo que la búsqueda espiritual actual presenta un fuerte proceso de desinstitucionalización. “No está ligada a una vuelta solo a la Iglesia y a hacer todo lo que la Iglesia dice”, afirmó. En ese sentido, consideró que la institución debe escuchar las nuevas inquietudes. “Tenemos que aprender a escuchar qué está pasando”, señaló.

El sacerdote agregó que la Iglesia puede revisar el modo en que transmitió su mensaje durante años. “Tal vez nos concentramos más en preceptos, mandamientos y cosas, cuando la búsqueda va por el sentido que la fe le da a la vida”, concluyó.

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