Economía

¿Ganar el Mundial o que mejore la economía?: qué eligen los argentinos según una encuesta

La Copa del Mundo genera expectativas positivas, pero convive con dificultades económicas que no son ignoradas

Guardar
Google icon
Dibujo editorial de un grupo de hinchas argentinos de espaldas, abrazados y con la camiseta albiceleste, viendo un partido en una pantalla grande de estadio.
El 46,9% de los encuestados señaló que el Mundial podría distraerlos un poco, pero sin hacerles olvidar las dificultades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la expectativa por el desempeño de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una encuesta reveló que, a la hora de elegir entre un nuevo título del campeonato de fútbol y una mejora económica, los argentinos se inclinan mayoritariamente por la segunda opción.

Según el relevamiento de Giacobbe Consultores, el 48,8% de los consultados afirmó que preferiría que Argentina mejore económicamente aunque tenga un mal desempeño en el Mundial.

PUBLICIDAD

En contraste, el 44,2% eligió la alternativa inversa: que la Selección vuelva a consagrarse campeona del mundo, aun cuando la situación económica no mejore. Un 6,9% respondió que no sabe o no contestó.

infografia

Los resultados muestran una sociedad dividida entre la pasión futbolera y las preocupaciones económicas, aunque con una leve ventaja para quienes priorizan una mejora en las condiciones materiales por encima de un nuevo logro deportivo.

PUBLICIDAD

Además, la mayoría descartó que el torneo pueda funcionar como una distracción frente a los problemas del país. El 46,9% señaló que el Mundial podría distraerlos un poco, pero sin hacerles olvidar las dificultades cotidianas, mientras que el 37,9% afirmó que de ninguna manera dejaría de pensar en esos problemas. Solo el 14,5% sostuvo que sí se olvidaría de ellos durante la competencia.

infografia

La encuesta de Giacobbe consultó por la compra de la camiseta del Mundial: un 72,9% afirmó que no la compró, el 18,8% que recurrió a una de imitación y solo el 7,8% compró la original.

infografia

El relevamiento también exploró el posible impacto político de un eventual título mundial. Ante la pregunta sobre si una consagración de Argentina favorecería electoralmente al presidente Javier Milei, el 85,5% respondió que la gente votaría igual. En cambio, el 10,1% consideró que un campeonato haría que más personas lo votaran, mientras que el 4,4% respondió que no sabe o no contestó.

infografia

En la misma línea, el 71,5% rechazó la idea de que el Mundial deba aprovecharse para promover una mayor unidad política entre los argentinos. Frente a ello, el 27,3% consideró que sí representa una buena oportunidad para fortalecer consensos, mientras que el 1,1% no respondió.

De este modo, se evidencia que, aun ante un evento deportivo de alta relevancia, las preocupaciones económicas ocupan un lugar central en la agenda. La expectativa por el Mundial convive con una percepción dominante de deterioro en la economía y una mirada crítica sobre el presente y el futuro inmediato, donde las dificultades materiales pesan más que la posibilidad de una nueva alegría futbolera.

La percepción sobre la economía

Vale mencionar que, de acuerdo a una encuesta de Proyección Consultores, el 80,5% considera que la economía del país empeoró o se mantuvo igual de mal, mientras que solo el 19,5% cree que mejoró o se mantuvo igual de bien.

Al analizar la percepción sobre la economía familiar en los últimos meses, el 69,6% afirma que su situación empeoró o no mostró mejoras, frente a un 30,4% que opina lo contrario.

Entre las preocupaciones más frecuentes, los bajos ingresos personales o familiares encabezan la lista, señalados por el 50,9% de los encuestados.

Hacia adelante, el 65,5% de los consultados considera que la situación económica de los argentinos dentro de seis meses será igual de mala o peor.

Según resaltó un informe de Fundación Capital, desde comienzos de año, la actividad económica mostró una evolución errática, con una alternancia de meses positivos y negativos, tanto en materia de consumo como de producción.

En detalle, el consumo masivo continúa mostrando una tendencia negativa, con una caída acumulada interanual del 3,3% hasta abril. Al mismo tiempo, las importaciones de bienes de consumo se mantienen en niveles elevados, al igual que el turismo emisivo.

En contraste, los patentamientos de motos habían registrado un crecimiento muy significativo desde comienzos de año (25% acumulado desde enero en la serie desestacionalizada), impulsados en gran medida por la expansión del trabajo en plataformas.

Sin embargo, indica Fundación Capital, en mayo experimentaron una fuerte contracción (-16,9%), lo que podría reflejar un límite en la capacidad de las economías de plataformas para seguir absorbiendo nuevos trabajadores.

Temas Relacionados

MundialFIFAeconomíaactividadconsumoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cavallo pidió una política más entendible, criticó los “privilegios” del RIGI y sugirió eliminar impuestos distorsivos

El economista y ex ministro de Economía disertó en una transmisión digital sobre la marcha financiera nacional actual. Cuestionó las medidas excepcionales para grandes capitales y advirtió sobre otros riesgos del rumbo económico

Cavallo pidió una política más entendible, criticó los “privilegios” del RIGI y sugirió eliminar impuestos distorsivos

La actividad metalúrgica cayó un 6% en lo que va del año y tiene paradas 6 de cada 10 máquinas

El sector, clave para la industria, sigue operando en mínimos y las expectativas para los próximos meses no son alentadoras

La actividad metalúrgica cayó un 6% en lo que va del año y tiene paradas 6 de cada 10 máquinas

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 16 de junio

El billete al público sigue ofrecido a $1.450 en el Banco Nación. El dólar blue alcanza los $1.460

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 16 de junio

Sólo dos vehículos sostienen las exportaciones de la industria automotriz: cuáles son y por qué sucede ese fenómeno

Son dos camionetas medianas, que no sólo aumentaron su producción anual sino también las ventas al exterior. Para el resto de los modelos argentinos, cayeron las exportaciones entre un 10 y un 70%

Sólo dos vehículos sostienen las exportaciones de la industria automotriz: cuáles son y por qué sucede ese fenómeno

El petróleo cayó a su nivel más bajo desde marzo mientras el mercado apuesta por la reapertura del estrecho de Ormuz

El Brent tocó los 80,89 dólares el barril —su piso desde el 4 de marzo— en la segunda jornada consecutiva de bajas pronunciadas, mientras los mercados evalúan el alcance real del acuerdo provisional entre EEUU e Irán

El petróleo cayó a su nivel más bajo desde marzo mientras el mercado apuesta por la reapertura del estrecho de Ormuz

DEPORTES

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La formación que eligió Scaloni para el debut de la selección argentina en el Mundial con una sorpresa en la defensa

Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Sigue la polémica en la F1: Mercedes solicitó el derecho a revisión tras revocar la sanción sobre Gasly en el GP de Mónaco

TELESHOW

Rocío Pardo apostó por cambiar los hábitos de su vida diaria y compartió los resultados: “Ahí está la diferencia”

Rocío Pardo apostó por cambiar los hábitos de su vida diaria y compartió los resultados: “Ahí está la diferencia”

Mario Pergolini reveló cómo lo convenció Cris Morena para actuar en Floricienta: “No nos llevábamos bien”

La despedida a Gaspi: entre sonrisas y anécdotas sus compañeros de stream lo recordaron con un especial en vivo

El dramático relato del productor que se salvó del accidente en el que murió Gaspi: “Te debo la vida”

Los saludos de Adrián Suar y Griselda Siciliani a su hija Margarita por sus 14 años: “Siempre a tu lado”

INFOBAE AMÉRICA

Un exdirectivo reveló la presunta ruta del combustible subsidiado vinculada al Alcalde de Guayaquil

Un exdirectivo reveló la presunta ruta del combustible subsidiado vinculada al Alcalde de Guayaquil

El acuerdo entre EEUU e Irán se firmará el viernes en la estación de esquí suiza de Bürgenstock

Bloqueos en Bolivia: una caravana lleva asistencia humanitaria a cientos de choferes varados en las carreteras

La “masacre” en un barrio de Montevideo llega a juicio: pedirán la pena máxima por el cuádruple crimen

Millones de personas bajo alerta por Invest 90L que podría convertirse en la primera tormenta tropical del Atlántico y afectar a tres estados