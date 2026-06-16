Autoridades reportan una transición hacia El Niño que aún no puede declararse oficial para Guatemala

Bernardo Arévalo atiende una presentación de datos y gráficos en una sala de monitoreo, con un colega señalando informes en la pared. (Insivumeh Guatemala)

Guatemala, según el director del Insivumeh Edwin Rojas, atraviesa una transición hacia El Niño que todavía no puede declararse de forma oficial, una precisión que cobra peso porque, si el fenómeno se consolida, el mayor impacto para el país llegaría al inicio de la temporada lluviosa de 2027 con un déficit de precipitación cercano a una tercera parte del promedio anual.

El funcionario explicó en conferencia de prensa que las afectaciones más fuertes, de acuerdo con el comportamiento histórico citado por el Insivumeh, no suelen producirse durante los cinco trimestres de monitoreo exigidos para confirmar el evento, sino en el año siguiente a su consolidación. También indicó que la canícula de este año podría extenderse más de lo habitual, entre finales de junio y principios de agosto, por la transición en curso.

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Rojas dijo que Guatemala apenas registra la primera de las cinco observaciones científicas necesarias para acreditar el fenómeno. Esa primera medición quedó confirmada a inicios de junio de 2026 y corresponde al trimestre móvil de marzo, abril y mayo.

Guatemala atraviesa una transición hacia El Niño, pero el Insivumeh aún no puede declararlo de forma oficial. (Insivumeh Guatemala)

El Insivumeh exige cinco trimestres móviles sobre 0.5 °C para confirmar el fenómeno

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el monitoreo oficial del país se basa en el Índice Oceánico del Niño, conocido como ONI. Ese indicador mide la variación de la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial frente al promedio de los últimos 30 años.

Rojas detalló que el umbral técnico se alcanza cuando la temperatura superficial del océano supera los 0.5 °C (32.9 °F) por encima de ese promedio en la región 3.4 del Pacífico. La declaración oficial de El Niño requiere cinco trimestres móviles consecutivos por encima de ese nivel, no una lectura aislada.

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Cada trimestre móvil, explicó el director del Insivumeh, surge del promedio de tres meses consecutivos, como junio, julio y agosto, y luego julio, agosto y septiembre. Ese esquema de observación se extiende durante unos siete meses para completar la secuencia exigida por la metodología.

Guatemala atraviesa una transición hacia El Niño, pero el Insivumeh aún no puede declararlo de forma oficial. (Insivumeh Guatemala)

Rojas afirmó durante una presentación conjunta con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación que “en este momento, lo que hay en nuestro país es una transición evidente hacia el fenómeno de El Niño”. Con la observación ya confirmada para marzo, abril y mayo, todavía faltan cuatro registros adicionales para que el evento quede científicamente acreditado.

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El 63 % difundido en redes no era una probabilidad de formación

El director del instituto atribuyó parte de la confusión reciente a la circulación de cifras en medios y redes sociales. Según Rojas, el 63 % mencionado en días recientes no expresa la probabilidad de formación de El Niño, sino el incremento de temperatura registrado en la región 3.4 del océano Pacífico.

La aclaración apunta a separar la evolución térmica observada de la probabilidad oficial de desarrollo del fenómeno. Rojas pidió a la población seguir únicamente la información oficial para evitar interpretaciones erróneas.

De acuerdo con la explicación ofrecida por el funcionario, el ciclo ENSO contempla solo tres categorías académicas: El Niño, La Niña y la fase neutral. Añadió que no existen subcategorías científicas dentro de esa clasificación y que la evaluación de efectos sobre sectores productivos o sociales pertenece a otro análisis, condicionado por cada territorio.

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La información utilizada por Guatemala para alimentar esos índices proviene de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, cuyos datos también emplean los países de Centroamérica. Rojas señaló que existe un segundo indicador, el Índice Oceánico Relativo, pero el Insivumeh trabaja exclusivamente con el ONI.

Según la NOAA, existe una probabilidad de entre 97 % y 98 % de que el fenómeno se desarrolle entre mayo-junio-julio de 2026 y enero-febrero-marzo de 2027. El Insivumeh prevé que la tendencia podría verse con mayor claridad desde septiembre y sitúa una posible confirmación en aproximadamente siete meses.

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