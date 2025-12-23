America Inhouse

“Nuestro mejor producto es la salud de los pacientes”: lanzan campaña “Hablar te quita un peso de encima” para abordar la obesidad sin estigma

Adium Perú destaca la importancia de promover un enfoque basado en evidencia, empatía y responsabilidad médica para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2, enfermedades a menudo estigmatizadas y mal comprendidas en Latinoamérica

Campaña “Hablar te quita un
Campaña “Hablar te quita un peso de encima” de Adium. Imagen: Difusión

Frente a la creciente prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2 en Latinoamérica, la farmacéutica Adium Perú impulsa la campaña de concientización “Hablar te quita un peso de encima”, una iniciativa que invita a pacientes y profesionales de la salud a dialogar abiertamente sobre estas condiciones, con el objetivo de romper estigmas y mitos asociados a la enfermedad.

José Antonio González Orellana, gerente general de Adium Perú, enfatiza que la cultura organizacional de la compañía se basa en “ser hacedores”, poniendo el foco en generar impacto real en la salud. “Nuestro mejor producto es la salud de los pacientes. Entendemos claramente que nuestro trabajo termina mejorándole la salud a otro ser humano”, sostiene. González Orellana agrega que enfrentar temas difíciles como la obesidad requiere ser parte de la solución e incentivar una conversación empática y sin prejuicios tanto en el consultorio como en la sociedad.

Redefinición de la obesidad y lucha contra el estigma

Mayra Guerrero Lucena, gerente médica de Adium Perú y especialista en diabetología, advierte que “la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial. No es una falta de voluntad ni un fallo personal”. Explica que el exceso de tejido graso tiene implicancias sistémicas, afecta a múltiples órganos y se asocia a más de 200 enfermedades, incluidas la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer. “El 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 tiene obesidad. Esta condición, además de la carga física, impacta la salud emocional y laboral de las personas”, señala.

La farmacéutica Adium Perú impulsa la campaña de concientización “Hablar te quita un peso de encima”. Video: Infobae Perú

Guerrero Lucena insiste en la importancia de un enfoque multidisciplinario, donde el tratamiento combine fármacos innovadores y medidas no farmacológicas, acompañado siempre de educación, psicología y seguimiento médico. Plantea que “la conversación honesta con el médico es el primer paso”, y llama a los padres a modelar hábitos saludables en casa y no culpar ni estigmatizar a los niños con sobrepeso.

La campaña “Hablar te quita un peso de encima” se enfoca justamente en el diálogo entre paciente y equipo médico: busca que las personas puedan reconocer síntomas, movilizarse y compartir lo que sienten, superando la barrera del miedo, la culpa o el juicio, para así acceder al diagnóstico temprano y a soluciones validadas.

Innovación, acceso y políticas integrales

En lo médico y terapéutico, Adium, en alianza con laboratorios internacionales y con respaldo de la evidencia, lidera en Perú el registro y la comercialización de tratamientos innovadores como la tirzepatida (el primer agonista dual de los receptores GIP y GLP-1 en el Perú), destinada al control del peso y la diabetes tipo 2. Guerrero Lucena destaca que “los resultados no tienen precedente, producen reducciones de peso significativas y mejoran la calidad de vida”. Los programas de estudio SURPASS y SURMOUNT han demostrado eficacia y seguridad en miles de pacientes, argumentos clave para su llegada y uso en la región, agrega.

González Orellana resalta la importancia de alianzas público-privadas para mejorar el acceso y la adherencia a los tratamientos, y señala que en Perú ya se dispone de más de 13 programas de soporte al paciente “para ayudar a mejorar el acceso y asegurar que el producto cumpla lo que promete”.

José Antonio González Orellana, gerente
José Antonio González Orellana, gerente general de Adium Perú

Desde Adium, indican que una de las barreras más severas es el estigma, que lleva incluso a silenciar síntomas y dificulta que las personas dialoguen con sus médicos. Por eso, afirman que la prioridad es sensibilizar tanto a pacientes como profesionales de salud, subrayando que “la obesidad no debe verse como un castigo, sino enfrentarla como una condición tratable y con esperanza de resultados positivos”.

Relevancia e impacto de la obesidad en Perú

Según cifras citadas por Guerrero Lucena, entre seis y siete de cada diez peruanos tiene sobrepeso u obesidad, reflejando una tendencia global (más de 1.000 millones de personas en el mundo). La proyección es alarmante: para 2030, hasta tres mil millones de personas podrían vivir con exceso de peso si no se implementan intervenciones preventivas y de tratamiento efectivas.

La empresa subraya la necesidad de institucionalizar la obesidad como enfermedad crónica y emprender políticas integrales con enfoque a largo plazo, como sucede ya en países como el Reino Unido, Chile y Estados Unidos, donde los avances regulatorios y la cobertura sanitaria han permitido mejores resultados en salud pública y economía.

El llamado de Adium es claro: hablar sobre obesidad es fundamental, buscar ayuda médica debe ser el primer paso, y los tratamientos innovadores solo logran su máximo impacto cuando se eliminan barreras, se combate el estigma y se construye una red de apoyo integral para cada paciente.

