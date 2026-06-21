Economía

Jorge Brito: “Argentina puede convertirse en un hub global de energía e inteligencia artificial”

En un foro de la OEA en Panamá, el presidente del Banco Macro y de Genneia destacó las condiciones para que Argentina se consolide como uno de los principales destinos de inversión energética. El rol de RIGI

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Jorge Brito en la OEA
El presidente de Genneia, Jorge Brito, participó del panel “Energía y Recursos Críticos” en la Asamblea de la OEA en Panamá

El foro “Hacia una Agenda de Prosperidad: Posicionando a las Américas para una Nueva Ola de Oportunidades”, realizado en el marco de la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá, reunió a líderes del sector público y privado para debatir sobre el futuro energético y tecnológico de la región.

En ese contexto, Jorge Brito, presidente de Genneia, la principal empresa de energía renovable de la Argentina, participó del panel “Energía y Recursos Críticos” y presentó una visión estratégica sobre las condiciones que ubican a Argentina como protagonista en la nueva agenda global de energía e inteligencia artificial.

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Ante 350 referentes empresariales y gubernamentales Brito señaló que Argentina puede convertirse en un hub global de energía e inteligencia artificial, apoyándose en una combinación de recursos naturales, infraestructura en expansión y un marco normativo que comienza a generar previsibilidad para inversiones de largo plazo.

El país, destacó, reúne condiciones excepcionales para consolidarse como uno de los principales destinos de inversión energética de la región, gracias a la complementariedad entre recursos convencionales, no convencionales y renovables.

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En su intervención, el empresario destacó las ventajas comparativas que ofrecen Vaca Muerta, el desarrollo del GNL, el potencial eólico de la Patagonia y el de la radiación solar en el Noroeste Argentino. “La combinación de Vaca Muerta, el desarrollo del GNL, el potencial eólico de la Patagonia y la radiación solar del NOA nos coloca en una posición privilegiada para responder a la creciente demanda global de energía”, afirmó.

Brito destacó la competitividad de Argentina para atraer inversiones en energía renovable y centros de datos vinculados a la inteligencia artificial
Brito destacó la competitividad de Argentina para atraer inversiones en energía renovable y centros de datos vinculados a la inteligencia artificial

El panel abordó el crecimiento de la demanda energética impulsada por la inteligencia artificial y la oportunidad que representa para países con abundancia de recursos energéticos competitivos. Brito subrayó que “hoy la inteligencia artificial demanda gigavatios de energía limpia en todo el mundo. Argentina ya cuenta con más de 6.000 MW de capacidad renovable instalada y algunos de los mejores factores de carga eólicos del planeta. Eso nos convierte en un destino altamente competitivo para la radicación de centros de datos de nueva generación”.

El rol del RIGI

En la mesa, que contó con la presencia de ministros de energía y ejecutivos de empresas globales como Exxon y AES, Brito remarcó el papel del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Consideró a este instrumento como una herramienta clave para acelerar proyectos de infraestructura energética de gran escala. “El RIGI es la herramienta jurídica y fiscal que el sector privado necesitaba para viabilizar grandes inversiones. Ofrece previsibilidad impositiva, aduanera y cambiaria por 30 años y cambia radicalmente la ecuación para proyectos como plantas de licuefacción de GNL y nuevas líneas de transmisión eléctrica”, sostuvo.

Glencore RIGI
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue presentado como un instrumento clave para el desarrollo de infraestructura energética.

Uno de los ejes del debate giró en torno a la disponibilidad de energía renovable, aspecto que, según Brito, será determinante para la localización de inversiones tecnológicas a nivel global. “Los centros de datos requieren energía abundante, confiable y con baja huella de carbono. Tenemos la oportunidad de aprovechar nuestros recursos para atraer esas inversiones y desarrollar una nueva economía vinculada a la tecnología y el conocimiento”, aseguró.

La participación de Genneia en este espacio reafirmó el compromiso de la empresa con la promoción del diálogo público-privado y el impulso de iniciativas que fortalezcan una matriz energética eficiente, competitiva y sostenible. Brito sostuvo que el desafío para la Argentina radica en transformar su potencial energético en crecimiento económico sostenible y generación de valor agregado. “La Argentina tiene la oportunidad histórica de pasar de ser un exportador de recursos a convertirse en un productor de energía y de industrias asociadas con proyección internacional. La combinación de nuestros recursos energéticos y un entorno cada vez más favorable para la inversión nos permite pensar en un desarrollo de largo plazo con mayor valor agregado”, expresó.

El foro de la OEA en Panamá ofreció un espacio de análisis sobre las condiciones y perspectivas para convertir a la región en un polo estratégico para la inversión energética, la infraestructura y la tecnología. La visión expuesta por Brito se integró al debate junto a autoridades gubernamentales, líderes empresariales y representantes de organismos multilaterales, en la antesala de la Asamblea General encabezada por el Secretario General, Albert Ramdin.

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