Estos son los dos refrescos con los que la limonada evoluciona

Limones frescos. El limón es uno de los cítricos más empleados en la mesa de los colombianos.

Después de una taza de café, la limonada hace parte de la idiosincrasia de las mesas de los colombianos. No es para menos, ésta representa un sabor refrescante y fácil de preparar, al alcance de muchos.

Elementos como los anteriores, los tomó en cuenta Hit, la reconocida marca del portafolio de Postobón, que acostumbra a llevar el sabor de las frutas en sus refrescos. Esta marca, líder en Colombia en el segmento de refrescos de fruta, llegó al segmento de las limonadas listas para beber con dos presentaciones: Hit Limonada Original y Hit Limonada de Coco.

Partiendo del conocimiento sobre los hábitos de consumo, Daniela Londoño, gerente de marca, cuenta que hay tres puntos fundamentales por los cuales Postobón, con su marca, entró a participar en este mercado.

“El limón es una fruta que el 96 % de colombianos conoce y un 91 % lo consume. Entonces, teniendo como base un ingrediente muy común, nos preguntamos por las posibilidades que Hit, podría tener en este segmento de mercado, si llegase a crear una bebida que exalte todo el sabor del limón”, anota Daniela.

Adicional a eso, ella explica que gracias a la información y conocimiento del consumidor que la marca tiene, pudieron entender la dinámica de consumo diario de bebidas con limón y el gran número de personas que las consume.

“Cuando vimos el segmento de limonada casera, nos dimos cuenta de que representa a un 3 % del total de consumos de las bebidas no alcohólicas. Entonces dijimos ‘¿por qué no estar ahí con una buena oferta?’ Por último, vimos que no hay ofertas relevantes entre el mercado de las limonadas listas para tomar. Si ibas a una tienda, no había refrescos de limonada que uno pudiera poner en el radar”, complementa Daniela, al explicar las razones que hicieron viable esta nueva opción.

Pero como si se tratara de un deseo hecho realidad, la marca también ha puesto su mirada sobre la imagen de esta nueva línea de bebidas. Así que con solo abrir la nevera de Postobón y ver esa botella con etiqueta transparente, destacándose entre las otras líneas de refrescos, se busca, como bien indican sus creadores, que con solo verla se haga “limonada la boca”.

“No queríamos que se viera como un sabor más del portafolio, sino que fuera algo que le llamara la atención al consumidor”, afirma Londoño.

Limonada: más allá del limón

“¿Y ahora qué?, ¿se le ofrece una limonadita de coco?”. Lo que antes era un dicho para indicarle a alguien lo caprichoso que era, cada día pierde más sentido. Hit, ha llegado para hacer del deseo una realidad, poniendo en las manos, sobre todo de los más jóvenes, dos sabores de deliciosa limonada. La limonada original y la limonada de coco, un sabor que ya hace parte del gusto de los consumidores.

“Esta es una opción diferente. Quisimos dinamizar la opción de que los jóvenes tomen limonada y conserven los grandiosos atributos que esta bebida tiene: refrescar y brindar sabor”, afirma Londoño, quien añade las intenciones de ser grandes jugadores en este segmento de mercado, porque la marca confía claramente en el potencial de esta bebida en sus dos sabores, limonada original y limonada de coco.

Por eso, cuando el sabor del limón se une al del coco surge una mezcla única, que llega a los sentidos, que evoca al Caribe y la delicia de disfrutar la brisa caliente, esa misma que se puede refrescar con una limonada de coco, como en este caso, lista para beber, sin sabores artificiales, ni conservantes y con vitamina C.

Nuevo refresco de limonada en Colombia

