Reinaldo Rueda tendría una oferta de Atlético Nacional tras la eliminación de la selección Colombia del mundial de Qatar

Las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 llegaron a su fin y después de haber competido en dos certámenes de manera consecutiva, la Selección Colombia se quedó por fuera de la cita mundialista. Tras la eliminación, uno de los grandes señalados es el entrenador Reinaldo Rueda, quien llegó tras la hecatombe de Queiroz en Quito y quien trató de recuperar la confianza dentro del camerino, algo que tal vez logró pero que no se vio reflejado en el campo de juego.

Desde su llegada a la Selección Colombia, logró destacar con un imponente 3-0 en Lima, empató en casa con Argentina y disputó la Copa América en donde llegó a la semifinal y perdió desde la tanda de los penales con la Albiceleste. Tras el torneo de selecciones, se reanudaron las Eliminatorias y los resultados no eran lo que muchos esperaban. Empató con Bolivia y Paraguay de visitante y posteriormente goleó a Chile en Barranquilla por 3-1, en el que probablemente fue el juego más destacado del equipo bajo sus directrices.

Después de aquel partido del 9 de septiembre del 2021, comenzó una racha negativa que duró por siete partidos, en donde la Selección Colombia no logró ganar ni anotar un solo gol. Tuvieron que pasar 685 minutos para volver a mandar el balón al fondo de la red y fue precisamente en la penúltima fecha de las Eliminatorias. El duelo ante Bolivia inyectó esperanza en los jugadores y los aficionadas que, a pesar de que sabían que no dependían de sí mismos para ir al Mundial, confiaban que esto sucediera, sin embargo, esto no fue así. Colombia hizo el trabajo, pero se impuso en Lima y se quedó con el repechaje.

La Selección Colombia se volvió a quedar por fuera del Mundial y las redes sociales explotaron con críticas para los directivos, jugadores y cuerpo técnico. Reinaldo Rueda es uno de los más señalados por esta situación e incluso ya hablan de quiénes podrían reemplazarlos para las siguientes Eliminatorias que comenzarán en el 2023.

El futuro de Rueda es incierto en estos momentos, algunos periodistas aseguran que una cláusula en su contrato lo dejaría por fuera de la Selección Colombia, ya que si no clasificaba, sería despedido sin tener que pagarle alguna indemnización. Lo que deja una enorme incógnita con respecto a quién podría dirigir a la Tricolor de cara al siguiente Mundial y qué rumbo tomaría Rueda.

Desde la salida de Alejandro Restrepo de la dirección técnica de Atlético Nacional, se viene mencionando el nombre de Reinaldo Rueda, sin embargo, ahora con la eliminación de la Tricolor, todo parece indicar que el dos veces campeón de la Copa Libertadores ya estaría gestionando todo para su posible regreso, algo que ilusiona a los hinchas ya que fue de la mano del entrenador vallecaucano conquistaron la Libertadores en 2016.

De acuerdo con información revelada en el programa de Twitch, ‘El Camerino’ que es dirigido por los periodistas Pipe Sierra y Alexis Rodríguez, dieron a conocer que Reinaldo Rueda ya tenía una oferta por parte de Atlético Nacional y ahora que la Selección Colombia se quedó sin participación al Mundial, el vallecaucano se tomaría unos días para tomar una decisión con respecto a su futuro.

“Hay posibilidades, tiene una oferta de Atlético Nacional, ya se puede decir, no hay que ocultarla, los diálogos existieron y ahora el vallecaucano va a tomarse unos días para determinar si la oferta la quiere asumir y si puede asumirla desde junio. O si va rechazar la opción y tomarse un tiempo luego del fracaso de Selección Colombia”, aseguró el periodista Pipe Sierra.

Atlético Nacional no se ha manifestado sobre esta posibilidad y es que otro de los factores a tener en cuenta es que en el equipo están muy contentos con la labor que viene desarrollando Hernán Darío Herrera, quien tiene al equipo como líder de la Liga BetPlay.

