Carolina Soto reveló cuáles son los regalos más valiosos que ha recibido tras su cumpleaños número 41

Los niños sorprendieron con una expresión espontánea sobre lo que piensan de la presentadora en su faceta como madre - crédito Carolina Soto / Instagram

Carolina Soto reveló el día de su cumpleaños cuáles han sido los regalos más especiales que ha recibido de su esposo, Germán González, un reconocido empresario. Sin embargo, los favoritos de la presentadora están lejos de ser objetos lujosos, lo que fue celebrado por sus seguidores en las redes sociales, teniendo en cuenta que les dejó una enseñanza de la importancia de atesorar los momentos con la familia.

Entre los obsequios favoritos para la presentadora se destacan dos cadenas con inscripciones, además, la famosa habló de su preferencia por realizar viajes en lugar de recibir bienes materiales, pues esto le permite guardar recuerdos emotivos de celebraciones recientes con su familia.

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En entrevista para las redes sociales de Caracol Televisión, Carolina Soto reveló que considera que los detalles más valiosos de Germán González son una cadena con la palabra “Dios”, que usa desde hace cuatro años, así como otra con la inscripción “mamá”, y los distintos viajes que han compartido como pareja. Para ella, esos regalos representan experiencias y significados mucho más importantes que cualquier otro presente, reforzando la cercanía y el cariño que comparten tras más de 10 años de relación.

La presentadora sorprendió al afirmar que preferiría seguir viajando en vez de recibir más accesorios, pues compartir tiempo en pareja es lo que más disfruta y ahora, es un plan que ama hacer con sus dos hijos, Valentino (nacido en enero de 2017) y Violetta (que llegó en agosto de 2018).

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La presentadora compartió cuáles obsequios de Germán González ocupan su corazón y cómo celebra su mayor alegría - crédito @caritosotooficial/Instagram

Cumpleaños inolvidable en Nueva York

Carolina Soto llegó a su cumpleaños número 41 el 12 de mayo de 2026 y no dudó en recordar que vivió uno de sus cumpleaños más memorables en un viaje internacional. Y es que la presentadora celebró en Nueva York junto a su esposo, que le organizó un viaje sin la compañía de sus hijos, lo que convirtió la experiencia en un recuerdo único para ambos.

La pareja aprovechó para romper la rutina y compartir solo entre ellos en la gran ciudad, consolidando su vínculo sentimental con momentos especiales alejados del entorno habitual.

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Del mismo modo, Soto comentó para las redes sociales de Caracol que, aunque suele agradecer cada obsequio, recibió en alguna oportunidad un objeto de decoración con forma de jirafa que no le causó mucho agrado. Sin embargo, aseguró que en general disfruta de todo tipo de detalles, desde prendas sencillas como “unas medias” hasta regalos más elaborados.

Para ella, la intención y el afecto detrás de cada regalo son mucho más importantes que el valor económico, por lo que reiteró que su gratitud está más enfocada en el gesto de las personas que se esfuerzan en pensar en algo exclusivamente para ella en sus fechas especiales.

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La presentadora habló del papel de su familia en su felicidad -crédito @caritosotooficial/Instagram

La maternidad cambió la vida de la presentadora que disfruta a diario de las ocurrencias de sus hijos

El cumpleaños de Carolina Soto el 12 de mayo coincidió con el Día de la Madre en Colombia que se celebró el 10 del mismo mes. En cuanto a la maternidad, Carolina Soto ha expresado en varias oportunidades que tener a sus hijos, Valentino y Violetta, ha sido el mayor motivo de felicidad en su vida.

La famosa reconoció que mantener el orden en el hogar no siempre le resulta fácil, por lo que valora la ayuda cotidiana en estas tareas, y afirma que no pretende mostrarse como una madre perfecta.

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Además de disfrutar el tiempo en familia, también comparte su faceta como creadora de contenido, editando y grabando videos para sus seguidores en redes sociales. La relación cercana con sus hijos le ha permitido comprender que los gestos de cariño y confianza de Valentino y Violetta son el regalo más genuino que puede recibir.

Carolina Soto afirmó que no pretende mostrarse como una madre perfecta para lograr conexión real con sus seguidores - crédito @caritosotooficial/Instagram

Así que en esta fecha la famosa aprovechó para compartir un video en el que muestra lo que sus pequeños piensan de ella con comentarios muy divertidos, lo que demostró la espontaneidad de la relación.

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