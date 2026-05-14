Premios Nuestra Tierra 2026: hora y dónde ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación

Los Premios Nuestra Tierra tendrán una nueva edición el próximo 14 de mayo en el Teatro Colsubisidio de Bogotá - crédito Premios Nuestra Tierra

Todo está listo para la realización de una nueva gala de los Premios Nuestra Tierra 2026, el próximo jueves 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, donde se darán cita los principales referentes de la música colombiana.

La ceremonia, conducida por Sandra Bohórquez y Mateo Ramírez, reunirá a intérpretes consolidados y a nuevas figuras que se constituyeron como los protagonistas del panorama musical nacional durante el último año.

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En esta edición, Beéle encabeza la lista de nominados con 18 menciones, superando las cifras alcanzadas en años anteriores por artistas como Karol G y J Balvin. El barranquillero compite en categorías centrales como Mejor Artista Global, Mejor Canción Global, Mejor Canción/Composición del Año y Mejor Álbum, además de estar presente en colaboraciones con otros destacados exponentes de la industria.

Beéle y Ryan Castro fueron los principales protagonistas en la lista de nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026 - crédito @beele y @ryancastro/Instagram

Ryan Castro también se posiciona entre los más nominados, con 17 candidaturas en distintas categorías. El paisa disputa premios como Mejor Canción Global con dos temas y su álbum Sendé figura en la terna a Mejor Álbum del Año.

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Entre los artistas con mayor número de nominaciones también se encuentran Kapo, con 13, y Duplat, con siete, que destaca por su trabajo en composición y producción.

Kapo completó 13 nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026 - crédito @yosoytukapo/Instagram

En el grupo de artistas femeninas, Karol G aparece en tres categorías: Mejor Artista Global, Mejor Canción Global y Mejor Colaboración Urbana. Aria Vega es una de las nominadas a Mejor Artista Revelación, mientras que Ela Taubert compite por Mejor Álbum del Año.

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Aria Vega está entre las competidoras en la categoría 'Mejor Artista Revelación' de los Premios Nuestra Tierra 2026 - crédito @vegaaria/IG

La jornada iniciará con la alfombra roja, programada de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., donde los fanáticos podrán observar la llegada de sus artistas favoritos, entrevistas y la presentación de los looks de la noche.

Posteriormente, desde las 6:30 p.m. hasta las 10:00 p.m., se llevará a cabo la gala de premiación, en la que se entregarán los galardones en las diferentes categorías, y tendrán lugar las actuaciones de los artistas elegidos para amenizar la velada, entre los que se incluyen Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Rafa Pérez, Willy García, Monsieur Periné, Ela Taubert, Aria Vega, y Manu.

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Adicionalmente, Juanes será reconocido con un galardón especial celebrando su trayectoria e impacto internacional.

Toda la ceremonia podrá verse en vivo de forma gratuita a través de la web oficial de los Premios Nuestra Tierra, así como por la aplicación de RCN Radio y el Canal RCN. Adicionalmente, RCN emitirá un especial con los momentos destacados de la premiación el sábado 16 de mayo a las 6:00 p.m.

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A continuación, la lista completa de nominados:

Mejor Artista Global

Ryan Castro

Karol G

Shakira

Maluma

J Balvin

Kapo

Beéle

Mejor Canción Global

Ryan Castro – La Villa (con Kapo y Gangsta)

Ryan Castro – Ba Ba Bad remix (con Sean Paul y Busy Signal)

Karol G – Papasito

W Sound – La plena (con Beéle y Ovy on the Drums)

Beéle – No tiene sentido

Mejor Artista Nuestra Tierra del Año

Blessd

Andrés Cepeda

Juliana

Yeison Jiménez

Bomba Estéreo

Ela Taubert

Carlos Vives

Kapo

Silvestre Dangond

Manuel Turizo

Mejor Canción/Composición del Año

Sebastián Yatra – Pelirroja

Duplat y Andrés Cepeda – Dulce y amarga

Nanpa Básico – Aprendí

Morat y Camilo – Me toca a mí

Beéle – Si te pillara

Piso 21, Marc Anthony, Beéle – Volver

J Balvin – Río

Fonseca, Manuel Medrano – Enamorarte mil veces

Maluma – Bronceador

Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rasid Zawady – 500

Mejor Artista Revelación

Sebasxxss

Brokix

Jhay P

Manuel Lizarazo

Kris R

Aria Vega

María Fuell

Martín Elías Jr

Emilio Cabra

Hamilton

Mejor Productor del Año

Gangsta

Sog

Prodmonja

Los Money Makers

Georgy Parra Salvaje

Ovy on the Drums

Duplat

Juan Pablo Vega

The Prodigiez

Juan “El Profe” Fonseca

Keityn

Sebastián Avilés

Mejor Álbum del Año

Ryan Castro – Sendé

Ela Taubert – Respuestas a las 11:11

Morat – Ya es mañana

Sebastián Yatra – Milagro

Andrés Cepeda – Bogotá

Duplat – Dulce y amarga

Juliana – La Pista

Beéle – Borondo

Silvestre Dangond – El último baile

Junior Zamora – Un verano en Caliyork

Carlos Vives – 30 años “La tierra del olvido”

Maca y Gero – Uno más uno

Mejor Artista Urbano

Ryan Castro

Beéle

Feid

Kris R

Blessd

J Balvin

Maluma

Kapo

Hamilton

Nanpa Básico

Mejor Canción Urbana

Feid – Se lo juro mor

J Balvin – Río

Greeicy – Quiero +

Kali Uchis – Muévelo

Kris R – Muñeca de urba

Reykon – Guaia

Alkilados – Guayabo

Lalo Ebratt – Ghosteo

Ryan Castro – Ojalá

Miguel Bueno y Juan Duque – Solcito

Mejor Colaboración Urbana

Karol G, Feid – Verano rosa

W Sound, Ovy on the Drums, Beéle – La plena

Blessd, Fuerza Regida, Ovy on the Drums – Como oreo

Blessd, Anuel AA, Kris R, Luar la LA, ROA, Yan Block – Yogurcito remix

Dekko, Aria Vega – Costeñita

Ryan Castro, Kapo, Gangsta – La Villa

Jombriel, Ryan Castro, Alex Krack – Parte y Choque

Ryan Castro, Manuel Turizo – Menos el cora

Ovy on the Drums, Beéle, Quevedo – Yo y tú

Blessd, Ovy on the Drums – Amistad

Maluma, Maisak – Un polvito +

Mejor Artista Afrobeat

Beéle

Aria Vega

Altafulla

Hamilton

Zaider

Kapo

Jossman

Yera

Juan Duque

Junior Zamora

Mejor Canción Afrobeat

Ryan Castro, Kapo, Gangsta – La Villa

Beéle – Mi Refe

Aria Vega – Agua e Panela

Beéle – Top Diesel

Hamilton – Mi Reina

Beéle – No tiene Sentido

Juan Duque – Un Afrito

Beéle – Si te pillara

Junior Zamora – Sagitario

Kapo – Korasong

Zaider y Goyo – Volver a verte

The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider – Flaka

Miguel Bueno y Juan Duque – Solcito

Mejor Artista Pop Femenina

Ela Taubert

Annasofia

Sofía Castro

Juliana

Natalia Natalia

Laura Maré

Antonia Jones

Susana Cala

Laura Pérez

Greeicy

Mejor Artista Pop Masculino

Sebastián Yatra

Andrés Cepeda

Manuel Medrano

Manú

Manuel Lizarazo

Duplat

Santiago Cruz

Camilo

Andrey Serrano

Alejandro Santamaria

Mejor Dúo o Grupo Pop

Timo

Cali y el Dandee

Piso 21

Maca y Gero

Las Villa

Morat

Alkilados

Opa!

Monsieur Periné

Oh’laville

Mejor Canción Pop

Sebastián Yatra – Pelirroja

Ela Taubert – No supiste cuidarnos

Annasofia – Humo

Timo – Vino Rosé

Natalia Natalia – Dos veces

Susana Cala – Aviones de papel

Laura Maré – Ojalá

Manuel Lizarazo – Bonita

Manú – Empezar de Cero

Opa!, Juliana – Primera Vez

Mejor Artista Popular

Yeison Jiménez

Nico Hernández

Alzáte

Pipe Bueno

Jessi Uribe

Jhonny Rivera

Pasabordo

Arelys Henao

Luis Alfonso

Paola Jara

Francy

Mejor Canción Popular

Ryan Castro, Sog – Mi Fortuna

Nico Hernández, Juan Duque – Me enamoré

Georgy Parra, Jhon Alex Castaño – Guayabi

Yeison Jiménez – Se acabó

Yeison Jiménez, Luis Alfonso – Destino Final

Arelys Henao, Paola Jara, Francy – Entre tres

Luis Alfonso – La Fórmula

Joaquín Guiller – El Agropecuario

Posadas – Mamá

Luis Alberto Posada – Calmando penas

Mejor Artista Vallenato

Silvestre Dangond

Jorge Celedón

Karen Lizarazo

Ana del Castillo

Mono Zabaleta

Rafa Pérez

La Banda del 5

Orlando Liñán

Los Chiches Vallenatos

Churo Díaz

Elder Dayán Díaz

Mejor Canción Vallenata

Silvestre Dangond, Carín León – Cosas Sencillas

Jorge Celedón, Víctor Nain Jr – Me espera algo mejor

Mono Zabaleta, Daniel Maestre – El chacho de tus pretendientes

Los Chiches Vallenatos – Dos monedas

Martín Elías Jr, Santiago Oñate – El payaso fui yo

Rafa Pérez – A tu ladito

Karen Lizarazo y Luis Alfonso – El Cora me duele

Samuel Morales – El Heredero

La Banda del 5, Iván Villazón – Modo traga

Fabián Ojeda – Legado de ayer

Mejor Artista Tropical

Willy García

Mike Bahía

Nacho Acero

Grupo Galé

Grupo Niche

Anddy Caicedo

La 33

Fonseca

Carlos Vives

Elvis Magno

Alquímia

Mauro Castillo

Mejor Canción Tropical

Willy García – Todo bien contigo

Nacho Acero – Cachondea

Grupo Niche – Entrega

Fonseca, Manuel Medrano – Enamorarte mil veces

Eduardo Luis – Ponte en ritmo

Anddy Caicedo – Amor real

Guayacán Orquesta – Mala costumbre

La 33 – Incomprendido

Carlos Vives, Grupo Niche – La tierra del olvido versión salsa

Los 50 de Joselito – Alegría y amor

Mejor Artista Folclor

Las Áñez

Keke Minowa

Verito Asprilla

Nidia Góngora

Heredero

Herencia de Timbiquí

Puerto Candelaria

Cholo Valderrama

Katie James

Los Cumbia Stars

Mejor Canción Folclor

Heredero – Cosita

Las Áñez – Alma vieja

Feid, Nidia Góngora – Caferxxo

Los Cumbia Stars – Baila kolombia

Herencia de Timbiqui – Apostando por ti

Los Corraleros de Majagual – Nadie se muere

Cholo Valderrama – Me gusta la gente primo

Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rashid Zawady – 500

Adriana Lucía – La Candela

Katie James, María Cristina Plata – Toda una vida

María Mulata – Etérea y Terrenal

Mejor Artista Alternativo/Rock/Indie

Esteman

Duplat

Nasa Histories

Juan Pablo Vega

Ryan Cox

The Mills

Don Tetto

Superlitio

Antopiko3

Elsa y Elmar

Bomba Estéreo

Aterciopelados

Diamante Eléctrico

Los Cocoa

Mejor Canción Alternativa/Rock/Indie

Esteman – El acuerdo

Duplat – Chicas VIP

Don Tetto – Sólo tú y yo

Superlitio – Loco de corazón

Diamante Eléctrico – El truco

ASTROPICAL (Bomba Estéreo y Rawayana) – Me pasa (piscis)

Kei Linch – Bby please

Alvarezmejia – Bengala

Junior Zamora – Cardio

Farid Abauat – Punto y aparte

Antopiko3 – Lero lero

More, Husa – ¿Qué sigue?

Mejor Artista/DJ/Productor Dance Electrónico

Marco Acevedo

Cero39

Ela Minus

Moska

Husa

Ácido Pantera

Víctor Cárdenas

Antonella Ravagli

Melov

Mejor Canción Dance/Electrónica

Cero39 – Las pequeñas cosas

Natalia París, Cabas – La Caderona

Ryan Castro, Major Lazer – Pelinegra

Manú – Demo

Moska – Kai

Ácido Pantera – Pájaro Cantor

Monsieur Periné – Aguaráchate

Víctor Cárdenas – Tambor

Antonella Ravagli – De frente

Mejor Video Nuestra Tierra

Feid – Se lo juro mor

Greeicy – Quiero +

Sebastián Yatra – Pelirroja

Ela Taubert – No supiste cuidarnos

ASTROPICAL (Bomba Estéreo y Rawayana) – Me pasa (Piscis)

Jessi Uribe – Dando instrucciones

Heredero – Cosita

Antonella Ravagli – De frente

The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider – Flaka

Ryan Castro, Kapo, Gangsta – La Villa

Mejor Concierto Nuestra Tierra

J Balvin – Ciudad Primavera (Medellín)

Beéle – 8 shows en el Movistar Arena (Bogotá)

Ryan Castro – Medplus (Bogotá)

Yeison Jiménez – “Mi Promesa” Estadio el Campín

Juliana – Bienvenidos a la pista, Movistar Arena (Bogotá)

Maluma – Medellín en el mapa

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella – “El último baile” Estadio El Campín

Fonseca – Tropicalia, 3 Movistar Arena (Bogotá)

Mujer Raíz de Nuestra Tierra

Martina la Peligrosa

Juliana

Li Saumet

Arelys Henao

Adriana Lucía

Vale Garzón

Fanny Lú

Mejor Canción Viral de Nuestra Tierra

Ryan Castro, Kapo, Gangsta – La Villa

Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal – Ba Ba Bad remix

W Sound, Ovy on the Drums, Beéle – La Plena

Aria Vega – Agua e Panela

Kapo, Ryan Castro – Dónde

Beéle – Mi Refe

Beéle – Si te pillara

Mejor Fandom Nuestra Tierra

Jimenistas de corazón – Yeison Jiménez

Morat Colombia FC

Silvestristas de corazón

Zaideristas

CF Shakira Barranquilla

Magcombo – Maca y Gero

Duplatanos – Duplat

Cepedistas – Andrés Cepeda

Pipolcita – Juliana

Las Kabras – Kris R

La Ferxxo Crew