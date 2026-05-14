Premios Nuestra Tierra 2026: hora y dónde ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación

Todo está listo para la realización de una nueva gala de los Premios Nuestra Tierra 2026, el próximo jueves 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, donde se darán cita los principales referentes de la música colombiana.
La ceremonia, conducida por Sandra Bohórquez y Mateo Ramírez, reunirá a intérpretes consolidados y a nuevas figuras que se constituyeron como los protagonistas del panorama musical nacional durante el último año.
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En esta edición, Beéle encabeza la lista de nominados con 18 menciones, superando las cifras alcanzadas en años anteriores por artistas como Karol G y J Balvin. El barranquillero compite en categorías centrales como Mejor Artista Global, Mejor Canción Global, Mejor Canción/Composición del Año y Mejor Álbum, además de estar presente en colaboraciones con otros destacados exponentes de la industria.
Ryan Castro también se posiciona entre los más nominados, con 17 candidaturas en distintas categorías. El paisa disputa premios como Mejor Canción Global con dos temas y su álbum Sendé figura en la terna a Mejor Álbum del Año.
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Entre los artistas con mayor número de nominaciones también se encuentran Kapo, con 13, y Duplat, con siete, que destaca por su trabajo en composición y producción.
En el grupo de artistas femeninas, Karol G aparece en tres categorías: Mejor Artista Global, Mejor Canción Global y Mejor Colaboración Urbana. Aria Vega es una de las nominadas a Mejor Artista Revelación, mientras que Ela Taubert compite por Mejor Álbum del Año.
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La jornada iniciará con la alfombra roja, programada de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., donde los fanáticos podrán observar la llegada de sus artistas favoritos, entrevistas y la presentación de los looks de la noche.
Posteriormente, desde las 6:30 p.m. hasta las 10:00 p.m., se llevará a cabo la gala de premiación, en la que se entregarán los galardones en las diferentes categorías, y tendrán lugar las actuaciones de los artistas elegidos para amenizar la velada, entre los que se incluyen Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Rafa Pérez, Willy García, Monsieur Periné, Ela Taubert, Aria Vega, y Manu.
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Adicionalmente, Juanes será reconocido con un galardón especial celebrando su trayectoria e impacto internacional.
Toda la ceremonia podrá verse en vivo de forma gratuita a través de la web oficial de los Premios Nuestra Tierra, así como por la aplicación de RCN Radio y el Canal RCN. Adicionalmente, RCN emitirá un especial con los momentos destacados de la premiación el sábado 16 de mayo a las 6:00 p.m.
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A continuación, la lista completa de nominados:
Mejor Artista Global
- Ryan Castro
- Karol G
- Shakira
- Maluma
- J Balvin
- Kapo
- Beéle
Mejor Canción Global
- Ryan Castro – La Villa (con Kapo y Gangsta)
- Ryan Castro – Ba Ba Bad remix (con Sean Paul y Busy Signal)
- Karol G – Papasito
- W Sound – La plena (con Beéle y Ovy on the Drums)
- Beéle – No tiene sentido
Mejor Artista Nuestra Tierra del Año
- Blessd
- Andrés Cepeda
- Juliana
- Yeison Jiménez
- Bomba Estéreo
- Ela Taubert
- Carlos Vives
- Kapo
- Silvestre Dangond
- Manuel Turizo
Mejor Canción/Composición del Año
- Sebastián Yatra – Pelirroja
- Duplat y Andrés Cepeda – Dulce y amarga
- Nanpa Básico – Aprendí
- Morat y Camilo – Me toca a mí
- Beéle – Si te pillara
- Piso 21, Marc Anthony, Beéle – Volver
- J Balvin – Río
- Fonseca, Manuel Medrano – Enamorarte mil veces
- Maluma – Bronceador
- Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rasid Zawady – 500
Mejor Artista Revelación
- Sebasxxss
- Brokix
- Jhay P
- Manuel Lizarazo
- Kris R
- Aria Vega
- María Fuell
- Martín Elías Jr
- Emilio Cabra
- Hamilton
Mejor Productor del Año
- Gangsta
- Sog
- Prodmonja
- Los Money Makers
- Georgy Parra Salvaje
- Ovy on the Drums
- Duplat
- Juan Pablo Vega
- The Prodigiez
- Juan “El Profe” Fonseca
- Keityn
- Sebastián Avilés
Mejor Álbum del Año
- Ryan Castro – Sendé
- Ela Taubert – Respuestas a las 11:11
- Morat – Ya es mañana
- Sebastián Yatra – Milagro
- Andrés Cepeda – Bogotá
- Duplat – Dulce y amarga
- Juliana – La Pista
- Beéle – Borondo
- Silvestre Dangond – El último baile
- Junior Zamora – Un verano en Caliyork
- Carlos Vives – 30 años “La tierra del olvido”
- Maca y Gero – Uno más uno
Mejor Artista Urbano
- Ryan Castro
- Beéle
- Feid
- Kris R
- Blessd
- J Balvin
- Maluma
- Kapo
- Hamilton
- Nanpa Básico
Mejor Canción Urbana
- Feid – Se lo juro mor
- J Balvin – Río
- Greeicy – Quiero +
- Kali Uchis – Muévelo
- Kris R – Muñeca de urba
- Reykon – Guaia
- Alkilados – Guayabo
- Lalo Ebratt – Ghosteo
- Ryan Castro – Ojalá
- Miguel Bueno y Juan Duque – Solcito
Mejor Colaboración Urbana
- Karol G, Feid – Verano rosa
- W Sound, Ovy on the Drums, Beéle – La plena
- Blessd, Fuerza Regida, Ovy on the Drums – Como oreo
- Blessd, Anuel AA, Kris R, Luar la LA, ROA, Yan Block – Yogurcito remix
- Dekko, Aria Vega – Costeñita
- Ryan Castro, Kapo, Gangsta – La Villa
- Jombriel, Ryan Castro, Alex Krack – Parte y Choque
- Ryan Castro, Manuel Turizo – Menos el cora
- Ovy on the Drums, Beéle, Quevedo – Yo y tú
- Blessd, Ovy on the Drums – Amistad
- Maluma, Maisak – Un polvito +
Mejor Artista Afrobeat
- Beéle
- Aria Vega
- Altafulla
- Hamilton
- Zaider
- Kapo
- Jossman
- Yera
- Juan Duque
- Junior Zamora
Mejor Canción Afrobeat
- Ryan Castro, Kapo, Gangsta – La Villa
- Beéle – Mi Refe
- Aria Vega – Agua e Panela
- Beéle – Top Diesel
- Hamilton – Mi Reina
- Beéle – No tiene Sentido
- Juan Duque – Un Afrito
- Beéle – Si te pillara
- Junior Zamora – Sagitario
- Kapo – Korasong
- Zaider y Goyo – Volver a verte
- The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider – Flaka
- Miguel Bueno y Juan Duque – Solcito
Mejor Artista Pop Femenina
- Ela Taubert
- Annasofia
- Sofía Castro
- Juliana
- Natalia Natalia
- Laura Maré
- Antonia Jones
- Susana Cala
- Laura Pérez
- Greeicy
Mejor Artista Pop Masculino
- Sebastián Yatra
- Andrés Cepeda
- Manuel Medrano
- Manú
- Manuel Lizarazo
- Duplat
- Santiago Cruz
- Camilo
- Andrey Serrano
- Alejandro Santamaria
Mejor Dúo o Grupo Pop
- Timo
- Cali y el Dandee
- Piso 21
- Maca y Gero
- Las Villa
- Morat
- Alkilados
- Opa!
- Monsieur Periné
- Oh’laville
Mejor Canción Pop
- Sebastián Yatra – Pelirroja
- Ela Taubert – No supiste cuidarnos
- Annasofia – Humo
- Timo – Vino Rosé
- Natalia Natalia – Dos veces
- Susana Cala – Aviones de papel
- Laura Maré – Ojalá
- Manuel Lizarazo – Bonita
- Manú – Empezar de Cero
- Opa!, Juliana – Primera Vez
Mejor Artista Popular
- Yeison Jiménez
- Nico Hernández
- Alzáte
- Pipe Bueno
- Jessi Uribe
- Jhonny Rivera
- Pasabordo
- Arelys Henao
- Luis Alfonso
- Paola Jara
- Francy
Mejor Canción Popular
- Ryan Castro, Sog – Mi Fortuna
- Nico Hernández, Juan Duque – Me enamoré
- Georgy Parra, Jhon Alex Castaño – Guayabi
- Yeison Jiménez – Se acabó
- Yeison Jiménez, Luis Alfonso – Destino Final
- Arelys Henao, Paola Jara, Francy – Entre tres
- Luis Alfonso – La Fórmula
- Joaquín Guiller – El Agropecuario
- Posadas – Mamá
- Luis Alberto Posada – Calmando penas
Mejor Artista Vallenato
- Silvestre Dangond
- Jorge Celedón
- Karen Lizarazo
- Ana del Castillo
- Mono Zabaleta
- Rafa Pérez
- La Banda del 5
- Orlando Liñán
- Los Chiches Vallenatos
- Churo Díaz
- Elder Dayán Díaz
Mejor Canción Vallenata
- Silvestre Dangond, Carín León – Cosas Sencillas
- Jorge Celedón, Víctor Nain Jr – Me espera algo mejor
- Mono Zabaleta, Daniel Maestre – El chacho de tus pretendientes
- Los Chiches Vallenatos – Dos monedas
- Martín Elías Jr, Santiago Oñate – El payaso fui yo
- Rafa Pérez – A tu ladito
- Karen Lizarazo y Luis Alfonso – El Cora me duele
- Samuel Morales – El Heredero
- La Banda del 5, Iván Villazón – Modo traga
- Fabián Ojeda – Legado de ayer
Mejor Artista Tropical
- Willy García
- Mike Bahía
- Nacho Acero
- Grupo Galé
- Grupo Niche
- Anddy Caicedo
- La 33
- Fonseca
- Carlos Vives
- Elvis Magno
- Alquímia
- Mauro Castillo
Mejor Canción Tropical
- Willy García – Todo bien contigo
- Nacho Acero – Cachondea
- Grupo Niche – Entrega
- Fonseca, Manuel Medrano – Enamorarte mil veces
- Eduardo Luis – Ponte en ritmo
- Anddy Caicedo – Amor real
- Guayacán Orquesta – Mala costumbre
- La 33 – Incomprendido
- Carlos Vives, Grupo Niche – La tierra del olvido versión salsa
- Los 50 de Joselito – Alegría y amor
Mejor Artista Folclor
- Las Áñez
- Keke Minowa
- Verito Asprilla
- Nidia Góngora
- Heredero
- Herencia de Timbiquí
- Puerto Candelaria
- Cholo Valderrama
- Katie James
- Los Cumbia Stars
Mejor Canción Folclor
- Heredero – Cosita
- Las Áñez – Alma vieja
- Feid, Nidia Góngora – Caferxxo
- Los Cumbia Stars – Baila kolombia
- Herencia de Timbiqui – Apostando por ti
- Los Corraleros de Majagual – Nadie se muere
- Cholo Valderrama – Me gusta la gente primo
- Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rashid Zawady – 500
- Adriana Lucía – La Candela
- Katie James, María Cristina Plata – Toda una vida
- María Mulata – Etérea y Terrenal
Mejor Artista Alternativo/Rock/Indie
- Esteman
- Duplat
- Nasa Histories
- Juan Pablo Vega
- Ryan Cox
- The Mills
- Don Tetto
- Superlitio
- Antopiko3
- Elsa y Elmar
- Bomba Estéreo
- Aterciopelados
- Diamante Eléctrico
- Los Cocoa
Mejor Canción Alternativa/Rock/Indie
- Esteman – El acuerdo
- Duplat – Chicas VIP
- Don Tetto – Sólo tú y yo
- Superlitio – Loco de corazón
- Diamante Eléctrico – El truco
- ASTROPICAL (Bomba Estéreo y Rawayana) – Me pasa (piscis)
- Kei Linch – Bby please
- Alvarezmejia – Bengala
- Junior Zamora – Cardio
- Farid Abauat – Punto y aparte
- Antopiko3 – Lero lero
- More, Husa – ¿Qué sigue?
Mejor Artista/DJ/Productor Dance Electrónico
- Marco Acevedo
- Cero39
- Ela Minus
- Moska
- Husa
- Ácido Pantera
- Víctor Cárdenas
- Antonella Ravagli
- Melov
Mejor Canción Dance/Electrónica
- Cero39 – Las pequeñas cosas
- Natalia París, Cabas – La Caderona
- Ryan Castro, Major Lazer – Pelinegra
- Manú – Demo
- Moska – Kai
- Ácido Pantera – Pájaro Cantor
- Monsieur Periné – Aguaráchate
- Víctor Cárdenas – Tambor
- Antonella Ravagli – De frente
Mejor Video Nuestra Tierra
- Feid – Se lo juro mor
- Greeicy – Quiero +
- Sebastián Yatra – Pelirroja
- Ela Taubert – No supiste cuidarnos
- ASTROPICAL (Bomba Estéreo y Rawayana) – Me pasa (Piscis)
- Jessi Uribe – Dando instrucciones
- Heredero – Cosita
- Antonella Ravagli – De frente
- The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider – Flaka
- Ryan Castro, Kapo, Gangsta – La Villa
Mejor Concierto Nuestra Tierra
- J Balvin – Ciudad Primavera (Medellín)
- Beéle – 8 shows en el Movistar Arena (Bogotá)
- Ryan Castro – Medplus (Bogotá)
- Yeison Jiménez – “Mi Promesa” Estadio el Campín
- Juliana – Bienvenidos a la pista, Movistar Arena (Bogotá)
- Maluma – Medellín en el mapa
- Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella – “El último baile” Estadio El Campín
- Fonseca – Tropicalia, 3 Movistar Arena (Bogotá)
Mujer Raíz de Nuestra Tierra
- Martina la Peligrosa
- Juliana
- Li Saumet
- Arelys Henao
- Adriana Lucía
- Vale Garzón
- Fanny Lú
Mejor Canción Viral de Nuestra Tierra
- Ryan Castro, Kapo, Gangsta – La Villa
- Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal – Ba Ba Bad remix
- W Sound, Ovy on the Drums, Beéle – La Plena
- Aria Vega – Agua e Panela
- Kapo, Ryan Castro – Dónde
- Beéle – Mi Refe
- Beéle – Si te pillara
Mejor Fandom Nuestra Tierra
- Jimenistas de corazón – Yeison Jiménez
- Morat Colombia FC
- Silvestristas de corazón
- Zaideristas
- CF Shakira Barranquilla
- Magcombo – Maca y Gero
- Duplatanos – Duplat
- Cepedistas – Andrés Cepeda
- Pipolcita – Juliana
- Las Kabras – Kris R
- La Ferxxo Crew
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