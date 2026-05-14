Así quedaron las semifinales de la Liga BetPlay: dos partidos de infarto en el camino a la final

Santa Fe, Tolima y Atlético Nacional son algunos de los semifinalistas de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay avanza a toda marcha para terminar cuanto antes, pues el objetivo es que no se cruce con el Mundial 2026, pero tiene un calendario apretado por la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, así como la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Se conocieron los cuatro equipos que disputarán las semifinales del fútbol colombiano, luego de unos cuartos de final llenos de goles y emociones de principio a fin, además de polémicas, marcadores históricos y figuras que brillaron en las series, como ocurrió con Hugo Rodallega en Santa Fe.

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Se espera el anuncio de la Dimayor para las fechas de los compromisos, así como de la final, pues se atraviesan las últimas jornadas de la Libertadores y Sudamericana, junto con la primera vuelta de los comicios presidenciales, sumado al amistoso de la selección Colombia en El Campín el 1 de junio.

Los clasificados a semifinales

Entre el sábado 9 y el miércoles 13 de mayo se disputaron los cuartos de final en el fútbol colombiano, con cuatro llaves que no decepcionaron a los aficionados y dejaron detalles a resaltar, como dos de esos encuentros que terminaron con goleadas históricas en la vuelta.

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Junior de Barranquilla fue el último clasificado a la semifinal de la Liga BetPlay, después de empatar contra el Once Caldas por 2-2 en la vuelta, 3-2 en el global, y sigue en su defensa del título del fútbol colombiano, mientras que el Blanco Blanco sumó otro semestre sin título, pese a la buena campaña en 2026.

Junior y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla - crédito Colprensa

A primera hora, Atlético Nacional avanzó tras golear a Internacional de Bogotá por 7-1 en el estadio Atanasio Girardot, en una serie que terminó con marcador global de 9-1 y ratificó el poderío de los verdes a lo largo del primer semestre, además de dejar a los capitalinos en una delicada situación.

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El rival de Nacional será nada menos que el Deportes Tolima, uno de sus rivales más complicados en los últimos años, que viene de superar al Deportivo Pasto por 2-0 en el estadio Libertad, con un global de 3-0 y los pijaos se ilusionan con volver a una nueva final en el fútbol colombiano.

Deportes Tolima le volvió a ganar al Pasto, esta vez por 2-0, en la capital nariñense y la serie quedó 3-0 - crédito Colprensa

Finalmente, Santa Fe se encargó de ganar el clásico de rojos contra el América de Cali, al que goleó por 4-0 en El Campín, donde Hugo Rodallega fue la estrella de la noche con triplete y dejó la serie con un contundente 5-1, que demostró la mejoría de los cardenales en la Liga BetPlay.

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Así quedaron los partidos

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima: Ida en Ibagué, vuelta en Medellín.

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Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla: Ida en Bogotá, vuelta en Barranquilla.

Problemas con El Campín

Independiente Santa Fe enfrenta una seria preocupación ante el primer juego de semifinales del fútbol colombiano, el sábado 16 de mayo debido al estado del gramado del estadio El Campín, que será escenario del concierto de Silvestre Dangond, programado para el viernes 15 del mismo mes.

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En declaraciones a la prensa, el técnico Pablo Repetto advirtió sobre las condiciones del campo tras el evento musical: “Lo único que espero es que la cancha no esté afectada ni en mal estado. Hay cosas que se me escapan a mí; hacemos lo que esté a nuestro alcance, pero lo único que pedimos es que la cancha esté en óptimas condiciones para poder jugar”.

Así se vería la tarima del concierto de Silvestre Dangond durante el partido de Santa Fe, como ha pasado en otros compromisos que se cruzan con eventos musicales - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

Otra de las dificultades para el club radica en la distribución del aforo: las tribunas sur, oriental sur y occidental sur permanecerán inhabilitadas para el público local, debido al montaje y desmontaje técnico de la tarima.

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Dicha limitación también se aplicó ante el encuentro frente al América de Cali, lo que representó pérdidas económicas para la institución por la venta de boletería en una zona tan extensa del escenario deportivo, un error que no desea repetir, pero parece que así pasará para la ida de las semifinales de la Liga BetPlay.