Colombia

MinJusticia habría alertado desde 2025 sobre privilegios e irregularidades en la “paz total” del Gobierno Petro

Un documento reveló advertencias sobre permisividades con estructuras criminales, vacíos en los diálogos y riesgos

Guardar
Google icon
- crédito Ovidio González/Presidencia
Presidente de Colombia - Gustavo Petro - Un documento reveló advertencias sobre permisividades con estructuras criminales, vacíos en los diálogos y riesgos | crédito Ovidio González/Presidencia

Un documento interno del Ministerio de Justicia, fechado en marzo de 2025, alertó al Gobierno nacional sobre presuntas irregularidades, vacíos y permisividades dentro de la implementación de la política de “paz total”, especialmente en las negociaciones con estructuras criminales del Valle de Aburrá.

El informe, conocido por Revista Semana, expuso preocupaciones relacionadas con beneficios a integrantes de organizaciones ilegales, falta de controles y riesgos de fortalecimiento criminal durante los acercamientos adelantados por el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Según información revelada por Revista Semana, el documento fue elaborado cuando Ángela María Buitrago lideraba el Ministerio de Justicia y hacía referencia directa a las mesas de diálogo con las denominadas Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).

Ángela María Buitrago
Ángela María Buitrago, exministra de Justicia - crédito Corte Constitucional

El informe advirtió que, durante la implementación de la estrategia, se estaban generando situaciones que podían resultar contraproducentes para el proceso y favorecer el fortalecimiento de estas organizaciones ilegales.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Justicia alertó sobre un aumento del reclutamiento forzado durante las negociaciones

Dentro de la “investigación preliminar” realizada por la cartera de Justicia, se identificó que varias de estas estructuras criminales habrían incrementado prácticas de reclutamiento forzado con el objetivo de ampliar su poder territorial y operacional.

El documento también cuestionó la falta de avances en la Comisión Intersectorial para la Promoción de Paz, anunciada por el Gobierno Petro desde 2022 para identificar a los voceros que participarían en las mesas de diálogo.

Según el informe, dos años después del anuncio oficial, dicha comisión ni siquiera había sido convocada ni conformada formalmente.

Las advertencias apuntaban a la falta de control dentro de cárceles donde estaban recluidos integrantes de estructuras criminales

El Ministerio de Justicia señaló en el documento que varias situaciones registradas dentro de centros penitenciarios estaban afectando el desarrollo de los diálogos y generando preocupaciones sobre posibles privilegios para cabecillas criminales privados de la libertad.

Parte de esas alertas terminaron tomando relevancia pública tras la polémica parranda vallenata realizada en abril de 2026 en la cárcel de Itagüí, Antioquia.

Cárcel de Itagüí
Cárcel de Itagüí - crédito Colprensa

En ese evento participaron integrantes de organizaciones criminales recluidos en el penal, hecho que generó fuertes cuestionamientos sobre el control estatal dentro del centro carcelario.

El informe mencionó riesgos de que las estructuras criminales recuperaran poder dentro de los procesos de diálogo.

Uno de los apartes del documento advertía que ciertas solicitudes y medidas podrían estar permitiendo el restablecimiento del poder de estas organizaciones ilegales.

“Estas solicitudes pueden generar prerrogativas a líderes o grupos de organizaciones criminales que están buscando restablecer su poderío”, señalaba el texto citado por Semana.

El Ministerio también manifestó preocupación por la manera en que se estaban adelantando algunos acercamientos con integrantes de estructuras ilegales recluidos en cárceles.

El documento cuestionó el manejo dado a un fallo de la Corte Constitucional relacionado con la “paz total”

Otro de los puntos señalados en el informe hacía referencia a la Sentencia C-523 de 2023 de la Corte Constitucional, que establecía lineamientos sobre la posibilidad de adelantar acercamientos y conversaciones con estructuras criminales que demostraran voluntad de sometimiento a la justicia.

Según el documento conocido por Semana, existían cuestionamientos sobre el cumplimiento y la atención dada a ese fallo dentro de la implementación de la política gubernamental.

Las advertencias del Ministerio de Justicia resurgen en medio de las crecientes críticas a la estrategia de “paz total”, especialmente tras hechos recientes relacionados con violencia, fortalecimiento de grupos armados y polémicas alrededor de beneficios otorgados a integrantes de organizaciones ilegales.

La “paz total” enfrenta cuestionamientos por presuntos beneficios y falta de resultados en seguridad

La política impulsada por el presidente Gustavo Petro ha sido objeto de debate por parte de sectores políticos, expertos en seguridad y autoridades judiciales que cuestionan los resultados obtenidos y las condiciones de negociación con grupos ilegales.

En los últimos meses, también han aumentado las críticas luego de que se conocieran casos relacionados con privilegios en cárceles, incumplimientos de acuerdos y continuidad de actividades criminales en varias regiones del país.

Grupos armados
Grupos armados- crédito Colprensa

Las revelaciones del documento conocido por Semana volvieron a abrir el debate sobre los controles institucionales, el manejo de los diálogos y las garantías dentro de los procesos adelantados por el Gobierno nacional con estructuras armadas y criminales.

Temas Relacionados

MinJusticiaPaz TotalGustavo PetroOrden PúblicoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro anuncia que primeras Zonas de Ubicación Temporal no tendrán miembros de grupos armados con extradición

El Ejecutivo mantiene diálogo directo con Estados Unidos sobre la gestión de ciertos casos dentro del proceso de paz, mientras avanza en la implementación de medidas bajo control estatal y supervisión militar en regiones priorizadas del país

Petro anuncia que primeras Zonas de Ubicación Temporal no tendrán miembros de grupos armados con extradición

Llave Bre-B: así funcionan los pagos automáticos y recurrentes en Colombia

Aunque Bre-B todavía no habilita directamente esta función, ya existen plataformas que permiten programar cobros periódicos usando llaves bancarias

Llave Bre-B: así funcionan los pagos automáticos y recurrentes en Colombia

“Podemos ganar en primera vuelta”: campaña de Iván Cepeda busca 22.000 abogados para vigilar las elecciones

El equipo del candidato del Pacto Histórico aseguró que el control electoral es un “asunto de seguridad nacional” y expresó dudas sobre jurados y software

“Podemos ganar en primera vuelta”: campaña de Iván Cepeda busca 22.000 abogados para vigilar las elecciones

“No hay ninguna posibilidad de que haya alteraciones de los resultados”: registrador Penagos defiende transparencia electoral para las presidenciales

El registrador nacional aseguró que las elecciones presidenciales del 31 de mayo cuentan con auditorías internacionales y trazabilidad manual de los votos

“No hay ninguna posibilidad de que haya alteraciones de los resultados”: registrador Penagos defiende transparencia electoral para las presidenciales

Nequi recuperó su cuenta en X tras hackeo y aseguró que el sistema ya funciona con normalidad

La plataforma confirmó que retomó el control de su perfil oficial y reiteró que el dinero de los usuarios nunca estuvo en riesgo

Nequi recuperó su cuenta en X tras hackeo y aseguró que el sistema ya funciona con normalidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

The Mills celebrará 20 años de carrera con un nuevo espectáculo en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

The Mills celebrará 20 años de carrera con un nuevo espectáculo en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

Mariana Zapata causó revuelo en ‘La casa de los famosos’ tras revelar la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió

Premios Nuestra Tierra 2026: hora y dónde ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación

Carolina Soto reveló cuáles son los regalos más valiosos que ha recibido tras su cumpleaños número 41

Deportes

Hinchas invadieron la cancha y agredieron a jugadores de Tolima tras partido contra Pasto en la Liga BetPlay 2026

Hinchas invadieron la cancha y agredieron a jugadores de Tolima tras partido contra Pasto en la Liga BetPlay 2026

Junior eliminó a Once Caldas en una definición agónica: empató 2-2 y Mauro Silveira le atajó penal a Dayro Moreno

Así quedaron las semifinales de la Liga BetPlay: dos partidos de infarto en el camino a la final

James Rodríguez se unirá a la concentración de la selección de Colombia después de su partido con Minnesota United

Deportes Tolima clasificó a la semifinal del fútbol colombiano y eliminó a Pasto: esto fue todo lo que pasó en el partido