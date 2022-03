La Selección Colombia se quedó sin Mundial: estas sería las razones de la debacle

La Selección Colombia se quedó sin participar en el Mundial de Catar 2022. Estas son algunas de las razones. Foto: Colprensa

La Selección Colombia, tras dos participaciones consecutivas a los mundiales, no estará presente en la Copa del Mundo de Catar 2022. La Tricolor sumó seis puntos en los últimos dos partidos de las Eliminatorias, sin embargo, no fue suficiente y quedó en el sexto puesto a un punto de la Selección de Perú, quien por segunda vez se quedó con el repechaje. Los goles y los triunfos llegaron tarde y no pudieron resarcir la regular temporada del equipo nacional quien, después de más de 10 años, no estará presente en el certamen de selecciones.

El equipo de Reinaldo Rueda rompió la mala racha de victorias en las Eliminatorias ante Bolivia, el 3-0 fue un bálsamo para el entrenador que llegó al último partido con opciones. Ante Venezuela hizo el trabajo, el gol de James Rodríguez fue suficiente para quedarse con los tres puntos, sin embargo, Perú, desde el minuto 4 hizo lo que tenía que hacer y aseguró su clasificación. El partido en Cachamay llegó a su fin y con el pitazo final también se acabó el camino a Catar.

La Tricolor disputó 18 partidos en las Eliminatorias, cuatro partidos bajo la dirección de Carlos Queiroz (Una victoria, un empate y dos derrotas) y 14 al mando de Reinaldo Rueda, quien llegó luego de la durísima caída de la Selección Colombia en Quito y tras su inesperada salida de la Selección de Chile. Desde su llegada al equipo logró cuatro victorias, siete empates y tres derrotas. Fue así como el equipo nacional sumó en total 23 puntos, quedando a uno de Perú (clasificada repechaje) y tres de Ecuador (clasificado directo).

También puedes leer: Colombia ganó 1-0 a Venezuela, pero no le alcanzó para el repechaje del Mundial Qatar 2022

Las razones de la debacle de la Selección Colombia

Para entender la situación de la Selección Colombia y el por qué se quedó sin participar en el Mundial de Catar 2022, es importante señalar que, pese a que matemáticamente era posible la clasificación en la última fecha, ya estaba entredicho que el equipo de Reinaldo Rueda carecía de muchos aspectos importantes que se fueron evidenciado a lo largo de las Eliminatorias. La salida de Pékerman, la era de Queiroz y el cambio de técnico son algunos de los factores a tener en cuenta.

El fin de la era Pékerman: El argentino tomó una generación joven en 2012 y logró llevarla a ser una de las grandes protagonistas en Brasil 2014; apoyados en la experiencia de algunos líderes como Mario Alberto Yepes, futbolistas como David Ospina, Radamel Falcao, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado comenzaron a explotar sus capacidades en la Tricolor. En Rusia 2018 muchos de estos jugadores ya contaban con una enorme experiencia y era un equipo más maduro. La base de esta Selección Colombia fue formada y trabajada en gran parte por José Néstor Pékerman, por lo que su salida generó un impacto en el camerino.

Carlos Queiroz y su corto proceso: Una enorme expectativa generó la llegada del portugués al equipo colombiano y su primer gran reto fue el Mundial de Brasil 2019. Una victoria ante Argentina por 2-0 y su clasificación en el primer lugar del grupo B con nueve puntos llenó de ilusión a los hinchas del equipo, finalmente se quedó en los cuartos de final. Sin embargo, en las Eliminatorias las cosas no salieron de la mejor manera. En las primeras dos fechas sumó cuatro puntos, sin embargo en el tercer partido perdió 0-3 ante Uruguay en Barranquilla y luego en Quito tuvo su hecatombe al caer por 6-1, un marcador que lapidó su paso por el equipo nacional.

El cambio de técnico en plena competencia: Tras la goleada ante Ecuador, Reinaldo Rueda llegó a dirigir a la Selección Colombia que venía golpeada y fragmentada. Una victoria en Lima y un empate con Argentina en Barranquilla ayudaron a apaciguar la crisis. En la Copa América 2020 logró el tercer lugar, sin embargo, el rendimiento del equipo no terminaba de convencer. Luego en Eliminatorias disputó 12 partidos, de los cuales ganó tres, empató seis y perdió tres.

La falta de gol y de victorias: Tras la victoria 3-1 ante Chile el pasado 9 de septiembre del 2021, la Selección Colombia solo pudo volver a marcar después de más de cinco meses, fueron siete encuentros en donde los delanteros no pudieron enviar el balón al fondo de la red, por lo que registró dos victorias, cuatro empates y tres derrotas. Una mala racha que pasó la factura al equipo.

Sin referentes ni líderes en el campo de juego: La Selección Colombia ha tenido varios jugadores que a lo largo del tiempo se han convertido en los grandes referentes dentro del campo de juego, sin embargo, en esta ocasión aquellos que alguna vez lideraron el equipo, no tuvieron ese peso en las Eliminatorias. Falcao, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado no pudieron llevar la batuta de la Tricolor.

Ni juego colectivo ni individual: A diferencia de otros años, esta vez el equipo no logró conjugar sus piezas para formar una base solida, por el contrario, el ingreso y salida de varios jugadores impidieron tener una base sólida que fuera apoyada por jugadores que estuvieran pasando por un gran momento. Las individualidades tampoco fueron determinantes, más allá del caso de Luis Díaz, quien ha sido de los pocos jugadores del equipo que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses.

SIGUE LEYENDO: