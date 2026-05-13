Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

La entrevista se llevó a cabo el domingo 10 de mayo de 2026 - créditos captura de pantalla Álvaro Uribe Vélez/YouTube | archivo Colprensa

La entrevista que le concedió el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez al streamer e influencer Luis Fernado Villa, más conocido en redes sociales como Westcol, siguió dando de qué hablar por cuenta de un fragmento en particular.

Por este momento de la charla que se llevó a cabo la tarde del domingo 10 de mayo de 2026 en la finca El Ubérrimo, una de las voces más críticas fue la de Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz.

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Este hombre fue el exalcalde de El Roble (Sucre), y que es recordado porque en un acto de valentía denunció públicamente ante el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y su victimario, el exgobernador Salvador Arana Sus, que temía por su vida.

Poco más de un mes después de que se cumplieron 23 años de la desaparición y asesinato de Díaz, su hijo lo volvió a recordar por cuenta de las palabras que dejó Uribe en la entrevista: “Todos los alcaldes del Caquetá estaban en la brigada en Florencia porque los iban a matar. Yo me propuse proteger a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia, sin importar la política”.

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Para Juan David Díaz lo que dijo el expresidente Uribe sobre proteger a todos los alcaldes del país durante su mandato no fue cierto, y recordó el caso de su padre, Eudaldo Díaz - crédito @Juan_DDiaz/X

Por esta razón, Juan David compartió un video desde su cuenta de X en el que replicó la grabación que compartió el comediante Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, en la que se mostró partidario de la visión que compartió el humorista luego de lo que le dijo el exmandatario a Westcol.

“Qué fuerte (...) cuando el presidente Álvaro Uribe dice que defendía a los alcaldes y a los gobernadores, ¿qué pasó con el alcalde del Roble, Sucre, Eudaldo Díaz? Porque veinte años después, el gobernador de Sucre, Arana, confiesa a los medios que él fue el autor intelectual de esa muerte", mencionó Alerta, que recriminó al streamer por no haber sido incisivo al volver a preguntar: “Pero ahí era donde necesitábamos la pregunta, hermano”, añadió.

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Mientras que en el mensaje adjunto a la grabación, Juan David escribió: “Apreciado @WestCOL quiero informarle q el sr (sic) @AlvaroUribeVel le mintió de frente, ya q no (sic) protegió a mi padre el exalcalde de El Roble Sucre y luego nombró al asesino como embajador en Chile”.

El 5 de abril de 2026 se cumplieron 23 años de la desaparición y asesinato de Eudaldo Díaz. Aquella advertencia —pronunciada en un Consejo Comunal de Gobierno— se convertiría en una de las escenas más recordadas de la historia reciente de Colombia: el Estado, lejos de protegerlo, le retiró el esquema de seguridad poco antes de que fuera raptado y asesinado por paramilitares.

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Juan David Díaz replicó la grabación que compartió el comediante Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, en la que se refirió a la entrevista que el expresidente Uribe le concedió al streamer antioqueño - crédito @Juan_DDiaz/X

Qué dijo el hijo del exalcalde de Ovejas, Sucre, Eudaldo Díaz

Díaz, hijo del exalcalde y vocero de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Sucre, señaló en entrevista con Infobae Colombia que la familia aún enfrenta impunidad y amenazas, pese a la confesión del exgobernador Salvador Arana Sus ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Arana reconoció haber sido el autor intelectual del homicidio y fue condenado a 40 años de prisión, pero el proceso judicial y social no ha cerrado por completo para los afectados.

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El asesinato de Eudaldo Díaz cobró notoriedad nacional porque semanas antes de su muerte, el 1 de febrero de 2003, alertó en público al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez sobre los riesgos que corría su vida.

En un Consejo Comunal realizado en Corozal, denunció persecución y corrupción señalando directamente a Arana y a estructuras paramilitares.

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Pese a la gravedad de la advertencia, el Estado suspendió el esquema de seguridad de Díaz. Días después, fue interceptado y su cadáver apareció el 10 de abril de 2003, con signos de tortura y múltiples impactos de bala en Boca del Zorro.

Juan David Díaz, víctima del asesinado Eudaldo Díaz, se pronunció tras el gesto entre Gustavo Petro y Salvatore Mancuso en Córdoba - crédito movimientodevictimas.org - Juan Cano/Presidencia

La Fiscalía vinculó recientemente al coronel Norman León Arango, que era el entonces comandante de la Policía de Sucre en 2003, por presunta complicidad en el debilitamiento de la protección oficial al exalcalde.

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Además, en 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) admitió el caso para establecer si el Estado colombiano cumplió con sus obligaciones de justicia y protección para las víctimas.

La familia de Eudaldo Díaz sostiene que la “verdad completa” no se ha revelado y que la Ley de Justicia y Paz permitió la excarcelación de numerosos miembros de grupos paramilitares, sin que hayan aportado información definitiva sobre todos los autores materiales e intelectuales. “Hay una cantidad de miembros de los grupos paramilitares capturados y condenados, ya prácticamente todos libres por la Ley de Justicia y Paz, la mal llamada Ley de Justicia y Paz, que los premió a muchos sin obtener una verdadera verdad completa”, declaró Juan David Díaz en diálogo con el medio.

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El propio Salvatore Mancuso, ex j efe paramilitar, explicó ante la JEP en mayo de 2023 que el asesinato se ejecutó poco después de que el Estado le quitara la protección a Díaz.

“Fue una solicitud directa, creo que fue del gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe, que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, afirmó el exparamilitar en audiencia pública.

Juan David Díaz no ocultó su desazón por lo que podría ser la libertad de Salvatore Mancuso, pues si eso pasa está convencido de que no habrá verdad, justicia y reparación - crédito Jesús Avilés/Infobae

Debido a lo anterior, la familia Díaz ha rechazado propuestas oficiales de conciliación al considerar que no existen garantías de reparación integral.

“Es un día muy triste para nosotros como familia, que nos ha tocado soportar este dolor. Pero también es un día para recordarnos de las luchas de los hombres valientes de nuestro pueblo que han defendido a la ciudadanía a costa de su propia vida”, expresó Juan David Díaz durante la conmemoración.

De acuerdo con el vocero de las víctimas, algunos de los responsables del crimen conservan poder en Sucre y otros departamentos, y continúan influyendo en la vida pública y social.

“Muchos de estos autores siguen delinquiendo, siguen oprimiendo al pueblo porque siguen teniendo poder dentro de los territorios”, afirmó Díaz, quien también denunció amenazas e intimidaciones directas contra su familia.

Mientras la Cidh estudia el expediente y el Estado colombiano enfrenta un proceso penal abierto, la familia Díaz insiste en que no aceptará ningún beneficio económico hasta tanto no se logre el esclarecimiento total y la reparación plena por el asesinato de Eudaldo Díaz.