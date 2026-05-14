Mariana Zapata causó revuelo en ‘La casa de los famosos’ tras revelar la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió

Mariana Zapata sorprendió a los participantes de 'La casa de los famosos Colombia' en los primeros días de la temproada al contar su historia con un jugador de la selección Colombia - crédito @mariana.zapata13/Instagram

La recta final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ya es una realidad y poco a poco se van perfilando los principales aspirantes a quedarse con un lugar en la final, así como los rumores de quiénes podrían ser sus jefes de campaña en su afán de llevarse los votos del público.

Entre las que siguen en competencia se encuentra Mariana Zapata, que a lo largo de su estancia demostró ser capaz de dividir pasiones entre los televidentes. Sin embargo, sus revelaciones en la primera semana parecen haber regresado para ponerla nuevamente en la mira de los seguidores del reality show.

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La influenciadora reveló en los primeros días de aislamiento en la casa estudio que mantuvo una relación extramatrimonial con un jugador de la selección Colombia, antes de la Copa América 2024.

La creadora de contenido aseguró que la relación no prosperó cuando la esposa del futbolista la llamó y le dijo que no iba a terminar su relación con este, como le habían prometido - crédito Canal RCN

“Empezamos a hablar normal, a saludarnos. Yo fui a un restaurante en Medellín y resulta que el dueño de ese restaurante era él”, inició. “Y llegué y me dice: ‘Yo te quiero conocer antes de que me concentre’, y yo, ‘bueno’. Y claro, nos empezamos a conocer hablando por videollamada. O sea, yo sentía que lo conocía de un montón de tiempo y él a mí también”.

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En los días posteriores al torneo, el jugador —cuyo nombre no fue mencionado explícitamente— mantuvo encuentros en Medellín con Zapata antes de regresar a su club. Fue en este contexto donde la empresaria entregó un dato fundamental sobre la identidad del deportista: dijo que se desempeña en Argentina, actualmente forma parte de River Plate y tiene una hija.

Mariana afirmó que la relación con el futbolista terminó cuando la que sería su esposa se puso en contacto con la propia influenciadora y negó que se estuviese separando del futbolista.

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Al difundirse la historia, los usuarios especularon en los días y semanas siguientes sobre a cuál de los dos jugadores que actualmente juegan en River se refería Mariana: Kevin Castaño o Juan Fernando Quintero, puesto que ambos son casados y tienen hijas en sus respectivos matrimonios.

La creadora de contenido aseguró que terminó la relación cuando la esposa del futbolista la llamó para asegurarle que no se iba a separar de él - crédito @mariana.zapata13/Instagram

Estas revelaciones reflotaron durante la prueba de presupuesto del pasado martes 12 de mayo. En ella, los participantes tenían la tarea de divertir no solo a los televidentes sino al “Jefe”. Dependiendo de su desempeño se asignarían los puntos para poder acceder a la despensa durante la semana.

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Durante la actividad, los famosos empezaron a contar chismes que fueron de todo el gusto tanto para el “Jefe”, siendo Juanda Caribe —bajo su personaje de ‘Mamá Dora’— el que reflotó lo dicho por Mariana.

Durante el reto de presupuesto, los gestos de la paisa cuando volvieron las especulaciones por la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió fueron tomadas como una confirmación por los televidentes - crédito Canal RCN

El comediante preguntó a Mariana con cuántos futbolistas había salido, a lo que ella respondió diciendo que fueron siete. Acto seguido le preguntaron si uno de ellos era Juan Fernando Quintero, a lo que Mariana se abstuvo de responder con evasivas. “Yo ya pasé, ya no más de ese tema”, dijo, visiblemente incómoda.

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Debido a que en ese momento estaban perdiendo en la prueba, Juanda hizo un trato con el “Jefe”: Si usted pone ‘muy divertido’, yo tiro apellido y narro el gol. Por lo menos narro el gol. No sabemos si fue con Mariana o con Beba, no se sabe. Pero yo narro el gol. O con Alejo, de pronto", expresó. De inmediato, Beba negó conocer algún futbolista.

Una vez el “Jefe” estuvo de acuerdo en aumentar el indicador de diversión necesario para ganar el reto, Juanda hizo la imitación de la narración de un gol de Quintero (basada en el gol de la final de la Copa Libertadores 2018 en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid, aunque citando por error el estadio Camp Nou de Barcelona), mientras las cámaras enfocaban a Mariana, quesse cubrió la cara de la vergüenza.

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Luego de la prueba, en la emisión central, la presentadora Carla Giraldo los invitó para que siguieran contando detalles de los chismes abordados durante el reto y le lanzó una pulla a Mariana, cuando puso a adivinar a los participantes cuál era su segundo apellido diciendo que ese sería un “gol”, en referencia a lo dicho por Juanda. Este mismo respondió “Quintero”, mientras los gestos de Mariana fueron tomados por los televidentes y usuarios en redes sociales como evidencia de que ese era el futbolista con el que tuvo relación en el pasado.