The Mills celebrará 20 años de carrera con un nuevo espectáculo en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

The Mills celebrará 20 años de carrera con todos sus fans en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 8 de julio - crédito @themills/Instagram

En 2026, la agrupación bogotana The Mills celebrará dos décadas de trayectoria con una serie de eventos especiales en la capital del país orientados a compartir los momentos más destacados de su carrera musical con sus seguidores.

De ahí que a través de sus redes sociales confirmara la realización de un concierto especial en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 8 de julio, donde presentará un espectáculo con un formato que, según dieron a conocer, es uno nunca antes visto en su carrera musical.

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Debido a que se inclinó por dejar que sea una sorpresa para sus seguidores, lo único que dio a conocer el grupo sobre esta iniciativa es que dicho concierto abarcará dos décadas de carrera, con un repertorio de al menos 25 canciones, así como una producción diseñada especialmente para ofrecer una experiencia diferente a sus seguidores.

El concierto en el Movistar Arena cambió su fecha original, debido a que coincidía con la del debut de la selección Colombia en el Mundial, de acuerdo con lo expresado por la banda - crédito cortesía Agencia Jaque

Se espera que incluya clásicos de su repertorio como Abran Fuego, Before I Go To Sleep, Amor Depredador, Guadalupe o Lobo Hombre en París, entre otros.

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Originalmente estaba programado para realizarse el 17 de junio, pero la banda decidió correr la fecha para evitar coincidir con el primer partido de la selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ante Uzbekistán.

“Nos han dicho que estamos un poco locos por querer lograr el sueño de que una banda bogotana de rock llene su primer Movistar Arena en solitario, nosotros les demostraremos este 8 de julio que fue posible gracias a ustedes”, expresó la banda en su cuenta oficial de Instagram, con motivo de este anuncio.

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La boletería está disponible en todos los canales autorizados de Tuboleta y se encuentra sujeta a disponibilidad de aforo, que contempla reservas técnicas y de patrocinadores. El precio de las entradas puede oscilar según la demanda, y se han establecido límites de hasta seis boletos por transacción. Las compras realizadas en la web y los puntos físicos incluyen costos adicionales por método de entrega, informados antes de la compra.

El proceso de venta se organiza en etapas, ajustando los precios una vez que se complete el aforo designado para cada localidad. Sectores como el 201, 219, 301 y 319 podrían tener visibilidad parcial por el montaje del escenario, pantallas o sonido, una condición reconocida y aceptada por el comprador en el momento de la adquisición.

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Para el evento, el Movistar Arena dispondrá de áreas para personas con movilidad reducida, siempre que se informe esta condición al momento de la compra y al personal logístico el día del evento. No se permitirá el ingreso de mujeres en visible estado de embarazo, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades.

El ingreso de menores de edad está autorizado. Para ello, se han dispuesto zonas libres de alcohol en los sectores 206, 214, 306 y 314, donde no habrá venta ni consumo de bebidas embriagantes. La ubicación de los menores queda a criterio del acudiente responsable, aunque se recomienda optar por estas zonas para comodidad y seguridad.

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The Mills prepara concierto acústico y compite en los Premios Nuestra Tierra 2026

The Mills brindará un concierto sinfónico en el Teatro Cafam de Bogotá el próximo 6 de junio, como preámbulo a su concierto en el Movistar Arena - crédito cortesía Agencia Jaque

Como antesala a este show, The Mills lanzará su nuevo álbum Opus el 6 de junio en el Teatro Cafam, con un concierto acústico centrado en instrumentos de cuerda. Esta presentación ofrecerá una faceta más cercana y emocional del grupo y funcionará como preludio a la experiencia que ofrecerán en el Movistar Arena.

El acceso al recital en el Teatro Cafam estará reservado exclusivamente para quienes hayan adquirido entradas para el show principal, con boletería de bajo costo y cupos limitados.

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A estos anuncios se suma la reciente nominación de la banda a los Premios Nuestra Tierra en la categoría Mejor Artista Alternativo/Rock/Indie, compitiendo entre otros con Esteman, Duplat, Nasa Histories, Juan Pablo Vega, Don Tetto, Superlitio, Elsa y Elmar, Bomba Estéreo, Aterciopelados o Diamante Eléctrico.