Colombia

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

La actividad universitaria despertó opiniones encontradas en redes sociales sobre la labor de los docentes, así como la importancia de fortalecer este tipo de prácticas en las aulas

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El joven muestra una fuerte reacción emocional durante la conversación lo que desató todo tipo de comentarios en redes sociales - crédito ¿Ud qué opina? / X

Una docente de una universidad de la costa caribe colombiana propuso a sus estudiantes realizar una llamada en clase a sus madres para decirles que las aman tras la celebración del día conmemorativo para la figura central del hogar que, en 2026, se llevó a cabo el domingo 10 de mayo.

La situación provocó un momento inesperado cuando uno de los jóvenes, al expresar ese sentimiento por primera vez, se emocionó hasta las lágrimas frente a sus compañeros.

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La actividad generó controversia debido a que algunos de los internautas la vieron como una experiencia enriquecedora para el desarrollo emocional de los estudiantes, mientras que otros criticaron el uso del tiempo académico para este tipo de ejercicios. El debate en redes sociales se centró en los límites de la innovación educativa y el papel de los docentes en la formación integral.

El momento central del ejercicio se produjo cuando un estudiante contactó a su madre durante la clase. “Hola. Hola. Nada. Nada, nada. Nada. No, no ha pasado nada”, comenzó él, ante la evidente preocupación de su madre, que preguntó varias veces si ocurría algo. El joven, conmovido y en voz baja, confesó: “Yo nunca te he dicho que te amo”.

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El joven lloró al revelar estas palabras que nunca le había dicho a su mamá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El joven lloró al revelar estas palabras que nunca le había dicho a su mamá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La docente, al notar la tensión en la llamada, intervino para explicar la dinámica: “Hola, ¿cómo está? Tranquila, estamos en una actividad. Estamos en una actividad donde los muchachos están expresando cuándo le han dicho ‘te amo’ a la mamá y Brian está diciendo que nunca le ha dicho ‘te amo’ a su mamá y decidió hacerlo delante de todos. Él está muy conmocionado por eso y él quería expresarle a usted que la ama con todo su corazón. Acá están los muchachos llorando con la situación también”.

Opiniones a favor de la acción de la docente

Diversos internautas celebraron la experiencia en el aula, resaltando el valor emocional de la propuesta: “Muy bien por Brian y su mamita. Para eso se ejerce la profesión. Aplausos a la colega”, expresó un docente que comentó el video compartido por ¿Ud qué opina?, en el que expresó la importancia de la formación más allá del aprendizaje formal.

Otra persona compartió: “Gracias a Dios mis hijos a cada rato me dicen que me aman, pero porque desde pequeños les digo cuánto los amo y son costeños, porque nunca escuché un ‘te amo’ de mi mamá y su papá tampoco. Quise hacer la diferencia”.

La situación también despertó empatía entre otros participantes, como quien afirmó: “Llorar por desconocidos es mi pasión”.

Primer plano de una mujer con el pelo castaño y ojos llorosos, sosteniendo un teléfono móvil con ambas manos y mirando hacia abajo.
El video conmovió hasta las lágrimas a algunos internautas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Controversia y críticas por la dinámica en clase

No todas las reacciones fueron positivas, pues otra parte de los comentarios mostraron molestia ante lo que consideran un uso inadecuado del espacio académico: “Se le paga el sueldo a una profesora para que no dicte clase, haga tiktoks que luego monetiza. Mientras tanto esos estudiantes deberían estar aprendiendo la asignatura sobre la cual fue contratada la maestra…”, resaltó una opinión.

Algunos internautas cuestionaron las motivaciones de la docente, sugiriendo que buscaba viralidad con la actividad. Entre los mensajes, uno señaló: “Otra pseudoprofesora queriendo hacerse viral con videos… pero como no si en los comentarios la mayoría son un montón de tontos útiles sin el cerebro para analizar que ahí está dizque maestra se está es robando el sueldo”.

Con cierto tono irónico, otro usuario escribió: “La profe llegando a casa hablando con su marido en corto: ‘Amor, vieras lo que pasó, se me olvidó preparar material para la clase, y no sabía qué hacer hasta que se me ocurrió la idea del año’”.

Un profesor gesticula frente a una pizarra y una pantalla de proyección en un aula. Varios estudiantes lo escuchan sentados en sus pupitres.
En las plataformas se desató todo un debate por el papel de los docentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La propuesta de la educadora desató así una discusión pública sobre el sentido y los límites del rol docente, confrontando enfoques sobre pedagogía, emoción y exposición en redes.

Pese al debate, algunos usuarios destacaron que estas acciones pueden dejar huellas duraderas, ayudando a formar individuos con mayor sensibilidad.

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