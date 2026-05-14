James Rodríguez se unirá a la concentración de la selección de Colombia después de su partido con Minnesota United

El volante abrió el marcador ante Australia en Nueva York, con un penal a los 76 minutos - crédito @lakerstopers/X

El futuro inmediato de James Rodríguez ya está definido. Minnesota United confirmó el miércoles 13 de mayo que liberará al mediocampista colombiano después del partido frente a Colorado Rapids para que pueda unirse a la concentración de la selección Colombia, que prepara su camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La noticia llega en un momento clave para el volante cucuteño, que empieza a recuperar protagonismo dentro del fútbol estadounidense y vuelve a aparecer como una pieza importante para el combinado nacional.

PUBLICIDAD

El comunicado del club estadounidense dejó clara la postura de respaldo hacia el capitán colombiano. “Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicó la institución.

El colombiano suma 120 minutos con el equipo estadounidense - crédito Luisa González / Reuters

Además, el equipo agregó un mensaje de apoyo para el jugador: “El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”.

PUBLICIDAD

La decisión de permitir la salida anticipada del volante se da en medio de semanas intensas alrededor de su futuro en la MLS. Aunque en distintos medios estadounidenses se habló de la posibilidad de finalizar su vínculo contractual con Minnesota United antes de tiempo, el colombiano alcanzó a dejar señales positivas en sus últimas apariciones, especialmente en el empate 2-2 frente a Austin FC, encuentro en el que mostró destellos de su calidad y recordó por qué sigue siendo uno de los jugadores más influyentes de Colombia en la última década.

Doblete de asistencias de James Rodríguez. El colombiano la puso para el 2-1 de Minnesota United ante AustinFC, al 77’ - crédito Apple TV

Precisamente, el compromiso ante Austin terminó siendo el mejor partido de James desde su llegada al club estadounidense. El colombiano ingresó como revulsivo y cambió el desarrollo ofensivo de Minnesota. Jugó los últimos 27 minutos y participó directamente en los dos goles de su equipo.

PUBLICIDAD

Primero, puso un preciso centro con su pierna izquierda para que Anthony Markanich marcara de cabeza el empate parcial al minuto 69. Posteriormente, volvió a desequilibrar con un pase filtrado que rompió la defensa rival y dejó a Joaquín Pereyra perfilado para anotar el 2-1 parcial. Aunque Austin reaccionó rápidamente y terminó igualando el marcador gracias a Christian Ramírez, la actuación del colombiano fue ampliamente destacada por la prensa especializada en Estados Unidos.

Ese doblete de asistencias representó la primera gran contribución directa de James Rodríguez con Minnesota United. Hasta ese momento, el colombiano había tenido un paso discreto, condicionado por problemas físicos, decisiones técnicas y la dificultad de alcanzar continuidad en la competencia estadounidense.

PUBLICIDAD

James llegó oficialmente al club el 6 de febrero de 2026 procedente de Club León, en una operación que generó gran expectativa mediática tanto en Colombia como en la MLS. El contrato firmado iba inicialmente hasta junio de 2026, aunque incluía una opción de extensión hasta diciembre del mismo año.

Sin embargo, su experiencia en Minnesota nunca terminó de consolidarse completamente. El colombiano disputó entre cuatro y siete partidos oficiales, dependiendo del corte estadístico consultado, acumulando cerca de 280 minutos en cancha. Durante ese tiempo registró dos asistencias y no consiguió marcar goles oficiales.

PUBLICIDAD

El equipo de la MLS ha confirmado que Rodríguez estará disponible desde hoy para el equipo nacional - crédito @MNUFC/X

Su rol principal fue el de mediocampista ofensivo, aunque varias veces apareció ingresando desde el banco debido a las decisiones del cuerpo técnico y a molestias físicas que limitaron su regularidad. Aun así, cada vez que estuvo en plenitud física dejó muestras de la calidad técnica que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de Colombia.

La experiencia en la MLS también fue interpretada por muchos analistas como una especie de preparación de cara al Mundial de 2026. James buscaba ritmo competitivo, continuidad y estabilidad física pensando en llegar en condiciones óptimas a la máxima cita del fútbol mundial, torneo que podría representar la última gran aparición internacional de su carrera.

PUBLICIDAD