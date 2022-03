Estos son los tres entrenadores que podrían reemplazar a Reinaldo Rueda en la Selección Colombia

Foto de archivo. Los jugadores de la selección colombiana de fútbol se abrazan antes del partido contra Paraguay por la eliminatoria Sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, 16 de noviembre, 2021. REUTERS/Luisa González

El camino de la Selección Colombia hacia la Copa Mundial de Fútbol de Catar ha llegado a su fin. Lo más cerca que los colombianos estarán del lejano país será a través de los partidos del equipo de James Rodríguez, si es que no cambia de territorio para esas fechas. El combinado nacional consiguió los últimos seis puntos que se disputaban de la Eliminatoria Sudamericana, tras vencer a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela en Puerto Ordaz, pero todo dependía del resultado entre la selección de Perú y la de Paraguay para conseguir el anhelado sueño. Los incas ganaron por 2 - 0 y obtuvieron su cupo al repechaje en franca lid. A Colombia no le alcanzaban los puntos para llegar.

Los malos resultados del equipo durante gran parte de la recta final del torneo clasificatorio fueron los que, al final, terminaron sentenciando el destino de la selección. No ir al mundial es algo a lo que estuvimos acostumbrados durante 16 años. Con Pékerman y su equipo las cosas fueron distintas, pero ya no está él y hay que buscar cómo rectificar el camino. Precisamente, uno de los principales señalados de esta mala campaña es, por supuesto, el entrenador Reinaldo Rueda, quien agarró a un equipo que se encontraba dividido en el camerino y ocupaba los puestos de la mitad de la tabla. Nunca consiguió limar del todo las asperezas y no pudo establecer una idea concreta de juego. El equipo, bajo su mando, consiguió el mayor antirrécord de la historia de la selección al completar 6 juegos sin marcar un solo gol. Y ni decir que el juego en defensa era bueno. Sí, se empataron muchos partidos, pero también se perdieron varios que eran vitales.

Uno pensaría que la salida de Rueda es inminente. La renovación de su contrato, según como se había acordado, dependía de la clasificación al Mundial. No se logró. Deberá dejar su cargo, a no ser que la Federación Colombiana de Fútbol, encabezada por Ramón Jesurún, dictamine lo contrario. El caso es que desde hace algunos meses, y aún más durante estos días, circulan algunos nombres de quienes estarían en el radar de los directivos para ocupar el puesto de seleccionador.

En su momento se habló de Hernán Crespo, pero la realidad del entrenador, recién llegado a su nuevo equipo, está muy alejada del presente de los cafeteros. Ricardo Gareca también estuvo en el radar, y sonó mucho para asumir tras la salida de Carlos Queiroz, pero nunca llegó una propuesta concreta, más allá del interés del mismo entrenador. Ahora, ante la posibilidad de que Perú juegue el Mundial de Catar, seguramente su nombre se descartará, pues los directivos del combinado peruano querrían renovarle para continuar con su fructífero proceso. Rafael Dudamel, el actual DT del Deportivo Cali, fue considerado por su buen proceso con la selección de Venezuela, entre 2016 y 2020, y la gran campaña realizada con los azucareros, pero su nombre parece estar apenas entre los rumores. Otro que estuvo dando vueltas por ahí es un viejo conocido de la selección, Jorge Luis Pinto, quien tuvo una brillante actuación con Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014 y recientemente dirigió a Millonarios.

Hay tres nombres que suenan con especial fuerza. El más fuerte de ellos es Marcelo Bielsa, quien ante su salida del Leeds de Inglaterra, estaría libre. Sin embargo, según algunos sectores de la prensa colombiana, este fichaje sería desgastante, considerando el hecho de que el DT tiene un alto valor y su concepción del fútbol no se ajustaría a lo que demanda hoy el torneo eliminatorio. Es uno de los más experimentados entre los posibles candidatos. El ruido que ha generado en redes es impresionante. Ha dirigido en Argentina, México, España, Francia e Inglaterra. Además, estuvo al mando de la selección Argentina entre 1998 y 2004, y de la selección de Chile, entre 2007 y 2011.

El otro nombre es el de Marcelo Gallardo, el actual entrenador de River Plate. Este es uno de los sueños imposibles que tendría la FCF. La posibilidad de ficharlo es muy complicada. Su alto valor sería el principal inconveniente. Lo otro sería ver si el DT argentino estaría realmente dispuesto. Con él, la opción no es clara, pero se mantiene.

Juan Carlos Osorio, hoy al frente del América de Cali, es el tercer nombre más sonado, más allá de que la opción de ficharlo se diluido en los últimos meses, debido a su actual rendimiento al frente del club escarlata. Su paso por Atlético Nacional dejó muy buenas impresiones, no tanto así lo hecho con la Selección de México, más allá de que disputó con ellos el Mundial de Rusia 2018.

El nombramiento del nuevo DT de la Selección Colombia podría tardarse hasta seis meses, teniendo en cuenta cómo se dio el proceso tras la salida de José Néstor Pékerman. La FCF se reuniría con Rueda en los próximos días para determinar su futuro y el del equipo, mientras tanto, muchas son las suposiciones y los anhelos. Muchos periodistas y exjugadores han dado su opinión sobre la decisión que deberían tomar los directivos. Todos coinciden en que el actual entrenador no debería seguir en el banquillo de la Tricolor.

