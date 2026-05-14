Licencia de conducción falsa en Colombia puede llevar a prisión: así puede verificar si el documento es original

Portar una licencia adulterada puede generar inmovilización del vehículo, multas y penas de hasta ocho años de cárcel en Colombia- crédito @SectorMovilidad / X

Portar una licencia de conducción falsa en Colombia puede traer graves consecuencias legales y económicas para los conductores, incluyendo multas, inmovilización del vehículo y penas de prisión de hasta ocho años.

Por esta razón, las autoridades de tránsito y entidades como la Ventanilla Única de Servicios (VUS) reiteraron cuáles son las señales que permiten identificar si un documento es auténtico y cómo verificarlo correctamente en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

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Portar una licencia adulterada puede generar inmovilización del vehículo, multas y penas de hasta ocho años de cárcel en Colombia - crédito Colprensa

Según información divulgada por la Ventanilla Única de Servicios y citada por Revista Semana, las licencias de conducción originales cuentan con una serie de elementos de seguridad establecidos por la Resolución 623 del 9 de abril de 2013 del Ministerio de Transporte.

Entre los principales aspectos que deben revisar los ciudadanos se encuentran los datos impresos del conductor, como la categoría autorizada para manejar vehículos, la fecha de nacimiento, el tipo de sangre, las restricciones médicas, la fotografía, la huella dactilar y el código de barras.

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Las licencias auténticas también incluyen sistemas de seguridad físicos para evitar falsificaciones.

Las autoridades explicaron que estos documentos son elaborados sobre una lámina especial con altos estándares de seguridad y cuentan con relaminado de cinta holográfica, un detalle clave que permite validar su autenticidad.

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Además, cada licencia está asociada directamente al número del documento de identidad del titular, lo que permite verificar que la información corresponda realmente al conductor.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que no basta únicamente con revisar el aspecto físico del documento, ya que algunos formatos falsificados pueden aparentar ser oficiales.

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Portar una licencia adulterada puede generar inmovilización del vehículo, multas y penas de hasta ocho años de cárcel en Colombia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación más importante se realiza directamente en la base de datos del RUNT.

La Ventanilla Única de Servicios recomendó consultar permanentemente la información registrada en el sistema oficial del Registro Único Nacional de Tránsito, ingresando a la opción “Consulta por tipo de documento de identidad”.

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Este procedimiento permite confirmar si los datos del conductor coinciden con los registrados oficialmente por las autoridades de tránsito.

Incluso, las autoridades señalaron que los agentes de tránsito verifican principalmente la información almacenada en la base de datos del RUNT y no solamente el documento físico que presenta el conductor durante un retén o procedimiento vial.

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Un conductor puede enfrentar cárcel si porta una licencia de conducción falsa en Colombia.

Las consecuencias legales por utilizar un documento adulterado son severas. De acuerdo con el Código Penal colombiano, específicamente en la Ley 599 de 2000, artículo 291, quien porte o utilice una licencia falsa podría enfrentar penas de prisión entre dos y ocho años.

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Además de las implicaciones penales, los ciudadanos también pueden recibir sanciones económicas por parte de las autoridades de tránsito.

La infracción aplicable en estos casos es la C01, correspondiente a “presentar licencia de conducción adulterada o ajena”, situación que además permite la inmovilización inmediata del vehículo.

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La multa por utilizar una licencia adulterada supera los 633.000 pesos en 2026.

Según la información divulgada por la VUS, durante este año la sanción económica para quienes sean sorprendidos utilizando documentos falsos asciende a $633.200 pesos.

A esto se pueden sumar costos adicionales relacionados con patios y grúas, teniendo en cuenta que las autoridades están facultadas para inmovilizar el vehículo involucrado.

Las autoridades también alertaron sobre los riesgos de acudir a intermediarios o terceros para obtener licencias de conducción.

Licencias de conducción en Colombia- crédito Alcaldía de Bogotá

La Ventanilla Única de Servicios pidió evitar tramitadores y procesos irregulares.

La entidad recomendó que todos los trámites relacionados con licencias se realicen únicamente a través de canales oficiales y verificando previamente los requisitos, costos y citas autorizadas.

“Se recomienda que, para realizar los trámites de licencia, se consulten los requisitos, costos y agendamientos de cita” directamente en los canales oficiales, indicó la entidad.

Las autoridades recordaron que acudir a redes ilegales o intermediarios aumenta el riesgo de terminar involucrado en procesos fraudulentos que podrían derivar en sanciones judiciales y económicas para los ciudadanos.

En Colombia, la licencia de conducción es el documento que certifica que una persona cuenta con la formación y autorización legal necesaria para conducir vehículos en las vías del país, por lo que su falsificación es considerada una conducta grave por parte de las autoridades.