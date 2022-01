Fernando Ruiz: “Ómicron nos cambió completamente el panorama”

El ministro de Salud, habló desde el Puesto de Mando Unificado, sobre el comportamiento de la pandemia en las últimas semanas. Foto: Ministerio de Salud.

Colombia está atravesando la cuarta ola de contagios de COVID-19, los casos siguen en aumento cada día y el nivel de casos activos se mantienen por encima de los 130.000. El ministro, Fernando Ruiz, lidera el Puesto de Mando Unificado y se refirió al momento por el que está pasando el país.

“Hoy nos enfrentamos a un nuevo reto: Ómicron. Es una variante que nos cambia completamente el panorama y las características de lo que ha sido la lucha contra la pandemia. Nosotros llevábamos ya prácticamente cuatro meses de una situación de bajo contagio y mortalidad, y esto cambió”, aseguró el ministro de Salud.

Sobre la variante Ómicron, que ya predomina en el país, aseguró que es “una variante de altísima transmisibilidad, que dado su corto periodo de incubación rápidamente se transmite de una persona a otra, y representa un reto importante y diferente a lo que ha sido frente a otras variantes y en otros momentos”, afirmó Fernando Ruiz.

En el último reporte entregado por el Ministerio de Salud, confirmó 334.923 nuevos contagios, 29.727 recuperados, hay 137.729 casos activos y 106 personas fallecieron. Desde que comenzó la pandemia un total de 5.475.904 casos se han confirmado y 130.731 personas perdieron la vida por el virus.

Nuevamente el ministro de Salud destacó la importancia de la vacunación y aseguró que, “lo que hemos visto es que en el mundo Ómicron nos presenta un pico rápido, con un decaimiento también rápido, con una afectación en contagio y no tanto en mortalidad, pero lo más importante es tener claro que debemos mantener las medidas de bioseguridad, así como crecer en lo que tiene que ver con vacunación”.

En el último informe de vacunación en el país expedido por el Ministerio de Salud (15 de enero del 2021), se confirmó que se han aplicado 67.597.103 dosis de la vacuna contra el COVID-19, 33.634.568 primera dosis, 24.238.448 segunda dosis, 5.458.998 monodosis y 4.265.089 dosis de refuerzo.

Con respecto a la inmunidad de Rebaño, Fernando Ruiz, fue claro al decir que este, aunque era el objetivo inicial del Plan Nacional de Vacunación, debido a la evidencia científica, ya no tiene lugar debido a que, “el escenario no es el 70 % ni en Colombia ni en el resto del mundo, por lo cual es necesario empezar a cambiar la visión a mantener una inmunidad efectiva y sostenible”.}

Y agregó que, “el reto que tenemos es cómo recuperar y mantener las condiciones de la sociedad funcionando, y al tiempo combatir Ómicron y las variantes que puedan llegar en el futuro de una manera sostenible, lo cual indica que tendremos un trabajo continuo a lo largo del tiempo”.

Nuevos lineamientos en medio de la cuarta ola de contagios

Desde el Puesto de Mando Unificado, Fernando Ruiz dio a conocer las nuevas medidas y lineamientos a seguir durante este periodo de tiempo en el que ómicron sigue elevando el número de contagios por COVID-19.

“Se expidieron actos administrativos sobre el aislamiento, se acortó a siete días y no se necesita prueba, teniendo en cuenta que con la primera sintomatología se debe aislar buscando romper el contagio, y también el manejo de las personas asintomáticas, las que tengan esquema completo no deben aislarse, y las que tengan esquema incompleto o no vacunados, deberán aislarse y toma de pruebas”, afirmó.

Además afirmó que, “en cuanto a incapacidades se emitió una circular, en la cual se determina que los médicos podrán expedir una incapacidad si no se puede trabajar en casa, con la sintomatología y sin manejo de pruebas, y los empleadores no deberán pedir pruebas como condición para ir a trabajar o salir del aislamiento”.

Sobre el regreso a clases de manera presencial, el Ministro de Salud aseguró que, ”hoy lanzamos con Ministerio de Educación y secretarios de Educación, todo el proceso de seguimiento y atención para garantizar la presencialidad. Colombia, al igual que la mayor parte de los países del mundo, se plantea que las escuelas deben ser lo último en cerrar y lo primero en abrir”.

Y añadió que, “tenemos cerca del 50 % de niños vacunados y debemos pasar al 100 %, esto implica un trabajo continuo e integrado entre salud y educación”.

