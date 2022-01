95% de los contagios en Colombia pertenecen a ómicron; MinSalud lanza una alerta

Las autoridades que siguen implementando medidas de prevención para evitar la propagación del virus. Foto: Ministerio de Salud

Colombia está atravesando nuevamente una ola de contagios. El país está registrando hasta 30.000 casos diarios de COVID-19 en la última semana y ya hay más de 167.000 casos activos. Una cifra que preocupa a las autoridades que siguen implementando medidas de prevención para evitar la propagación del virus.

La vacunación ha sido clave para que, pese a la gran cantidad de contagios, no haya una crisis sanitaria en Colombia. En el último informe entregado por el Ministerio de Salud (14 de enero del 2022), se confirmó que actualmente en el país se han aplicado 67.269.813 vacunas contra el COVID-19. 33.567.324 primeras dosis, 24.115.187 segunda dosis, 5.441.740 monodosis y 4.145.562 dosis de refuerzo.

Las autoridades sanitarias del país realizaron varios análisis genómicos y se determinó que el 95% de los casos que actualmente hay en Colombia, pertenecen a la variante ómicron. Así lo confirmó desde el Puesto de Mando Unificado, el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández.

“De manera consistente se ha observado en países del mundo que a donde ómicron llega se vuelve dominante y desplaza a las demás variantes. Hoy, el 95% de aislamientos de observación genómica en Colombia corresponde a ómicron”, afirmó Julián Fernández

Aunque la variante fue detectada en el país en la segunda semana de diciembre, en menos de un mes logró desplazar a Delta, que hasta ese momento era la que predominaba en el país, y ahora el 95% de los casos pertenecen a ómicron.

Fernández aseguró que ómicron podría tratarse de posiblemente el virus respiratorio más contagioso conocido por la humanidad, pero, a diferencia de las otras variantes, este tiene menos severidad en la salud de las personas.

“La variante ómicron de COVID-19 es el virus respiratorio más contagioso conocido hasta el momento, pero la proporción de personas que fallecen por esta variante es mucho menor que con otras”, aseguró.

También agregó que, “en Colombia, la pandemia siempre ha sido asincrónica. Eso quiere decir que el pico es diferente en las regiones. La curva de casos todavía no supera los picos anteriores, pero se ve una velocidad más alta, que corresponde a los incrementos observados en algunos territorios”.

Pese a que el número de contagios por ómicron sigue aumentando cada día, la cifra de personas fallecidas por esta variante no es tan alta, en proporción al número de casos diarios. En el último reporte del Ministerio de Salud se confirmaron 96 fallecimientos. Desde que empezó la pandemia, Colombia ha registrado un total de 130.625 muertes por COVID-19. Pese a esto, el director de Epidemiología asegura que el número de muertes no ha sido tan alto gracias a la vacunación.

“Ómicron es menos severa pero eso no quiere decir que no vayan a fallecer personas por esta variante. Probablemente el número de muertes puede incrementar pero, gracias a la vacunación, no a los niveles observados en los picos anteriores”, afirmó.

Muchos de los síntomas que se presentan tras el contagio por ómicron suelen ser parecidos a los de una gripa común, por lo que es importante estar atento y hacer seguimiento a los síntomas. Fernández pide a las personas que no acudan a los servicios de salud de manera presencial, a menos que no presente los síntomas de alarma.

“Es necesario fortalecer la atención en casa para personas jóvenes que no tienen factores de riesgo, para que solo acudan a los sistemas de salud cuando tengas síntomas de alarma”.

Finalmente agregó que, “la priorización de pruebas tiene que ver con que hay un incremento de casos. En diferentes países se ha visto cómo, solo los sintomáticos, exceden la capacidad y, si no lo hacíamos, los jóvenes sin factor de riesgo desplazarían a los adultos mayores y personas con riesgo”.

