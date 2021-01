Natalia París aprendió la lección y se retractó sobre la ingesta de dióxido de cloro

Natalia París durante la presentación de Paris Hilton en Colombia. Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado.

El pasado 25 de enero Natalia París fue blanco de críticas por una serie de comentarios que realizó, después de que sus seguidores criticaron un video de una fiesta privada en Cartagena donde ella era Dj. La modelo afirmó que todos los asistentes tomaron dióxido de cloro: “el remedio que te salva de la vacuna”.

Por supuesto sus comentarios indignaron a los cibernautas y cientos de reacciones llenaron las redes sociales. Al día siguiente, la Superindustria ordenó a Natalia París dejar de promover el uso de dióxido de cloro y eliminar los comentarios de redes sociales. Igualmente, el Invima manifestó que lo que decía la modelo era totalmente falso.

Dos días después del escándalo, la paisa le hizo caso al llamado de la entidad y este jueves 28 emitió un comunicado a través de Instagram aclarando lo sucedido. “Cabe anotar que solamente en una ocasión hice un comentario (no una publicación), sobre un post de un video publicado el día domingo 24 de enero del presente año, respondiéndole a uno de mis seguidores quien me preguntaba que porque en un yate donde nos encontrábamos ocho personas no teníamos tapabocas”, se lee en la publicación.

Natalia dice que su respuesta fue que habían ingerido dióxido de cloro y que invitó a esa seguidora a investigar, “ejercicio el cual yo realicé pero en medio de la tarea me encontré que el producto no tiene licencia sanitaria y autorización de venta”, afirma.

Después, la modelo señaló que el comentario ya fue eliminado de acuerdo con el oficio que recibió de la Superintendencia.

Su comunicado cierra invitando a la gente a tener claridad de que los productos que se consumen tengan todos los registros sanitarios y acatar las medidas que los entes de control definan. París aprovechó para recalcar que los productos que ella comercializa cumplen con las exigencias del Invima.

El polémico “remedio” de Natalia París para el covid-19

Tal como lo afirma en su comunicado, Natalia París publicó un video corto en el que se le ve desempeñando su labor de Dj a bordo de un yate. “Un privadito entre amigos en el mar” fue la descripción que agregó la modelo para acompañar el clip.

Algunos de los comentarios que se realizaron ese día afirmaban que era irresponsable lo que ella afirmaba y que “definitivamente la ignorancia es atrevida”. “El dióxido de cloro es una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada. Se usa como blanqueador y para descontaminar superficies industriales, ya que se asemeja a la lejía o el cloro. Debería darle vergüenza salir a decir tantas estupideces”, expresó uno de los usuarios.

El 27 de enero el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) alertaron sobre la recomendación que hizo Natalia París de tomar dióxido de cloro para evitar el contagio del coronavirus.

Las dos entidades fueron enfáticas con que el supuesto medicamento no está verificado científicamente y aclararon que su consumo tiene bastantes efectos adversos en la salud.

Primero el Invima lanzó un llamado de atención a los colombianos y la coordinadora del Grupo de Investigación Clínica del instituto, Sindy Pahola Pulgarín dijo que “su uso está probado como desinfectante de superficies, no contamos con ensayos clínicos sobre seguridad y eficacia o supuestos beneficios contra el covid-19”.

Así mismo, en la mañana de ese miércoles, la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a la modelo “cesar de manera inmediata la promoción del producto dióxido de cloro y retirar los comentarios en los que invitaba a las personas a consumirlo para evitar el contagio de covid-19″.

Además, le solicitaron hacer llegar al laboratorio información sobre el producto que ella “promociona”. “París deberá entregar copia del registro sanitario del dióxido de cloro que ella recomendó, así como documentos técnicos y/o científicos que soporten los beneficios atribuidos al producto referido en sus comentarios”, dijeron en ese momento.

