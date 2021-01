El polémico “remedio” de Natalia París para el covid-19

163

Nuevamente la irresponsabilidad de Natalia París sobre la pandemia por el covid-19 le trae críticas en redes sociales. La modelo colombiana ha sido blanco de comentarios en contra por participar como Dj en diferentes fiestas, en las que no se dio distanciamiento o uso de tapabocas, la también modelo respondió algunos comentarios recomendando un “remedio” contra la enfermedad que ha cobrado más de dos millones de vidas en el mundo y más de 51 mil en Colombia.

En esta ocasión todo ocurrió en los comentarios de una publicación en el perfil oficial de la paisa. Natalia París publicó un video corto en el que se le ve desempeñando su labor de Dj a bordo de un yate. “Un privadito entre amigos en el mar” fue la descripción que agregó la modelo para acompañar el clip.

Como era de esperar, tras evidenciarse en el video que ninguno de los asistentes tenía tapabocas, varios usuarios le preguntaron a la modelo cómo se estaban cuidando del coronavirus. La respuesta de Natalia París en un principio pareció hasta broma para los críticos, pero después de varios comentarios quedó claro que la modelo hablaba en serio y hasta recomendó dónde comprar el dichoso remedio sin pensar en la gravedad de sus palabras.

Según la modelo paisa, todos los asistentes a la fiesta privada tomaron dióxido de carbono, “el remedio que te salva de la vacuna”. El comentario de la empresaria como respuesta a sus críticos generó muchos más comentarios en su contra, muchos de ellos diciéndole que es una “irresponsabilidad” de su parte, compartir esa información como verdadera.

“Definitivamente la ignorancia es atrevida. El dióxido de cloro es una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada. Se usa como blanqueador y para descontaminar superficies industriales, ya que se asemeja a la lejía o el cloro. Debería darle vergüenza salir a decir tantas estupideces. Mejor deje el manejo de tratamientos médicos a los especialistas ”; “qué irresponsable esta señora. Infame”, fueron algunos de los comentarios que los detractores le dejaron tras ver las respuestas de París.

Sin embargo, lo más preocupante es que en la publicación de Natalia París ya hay varios usuarios que le están preguntando a la modelo cómo conseguir el dióxido de cloro y cómo deben tomarlo. “Por favor, hay personas que queremos saber cuál es la dosis recomendada”, “apoyo a Natalia. El dióxido de cloro es la cura que los medios, periodistas, gobiernos, Big Farma, el cártel del covid y por su puesto el ministerio de salud del gobierno mundial no quieren que sepas”.





Finalmente, ante las insistentes preguntas de los usuarios, Natalia París publicó la cuenta del angeólogo que vende el dichoso remedio. Situación que preocupó a muchos otros usuarios porque, aunque algunos lo crean imposible, varias personas le creen a la modelo colombiana y van a seguir sus recomendaciones a pesar de lo que digan los expertos.

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS SOBRE EL USO DE DIÓXIDO DE CLORO

El año pasado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó por una denuncia de que en el Hospital San Carlos de Bogotá estaban experimentando con esta sustancia en los pacientes con covid-19. Ante esta denuncia el Invima especificó que “el dióxido de cloro no es reconocido como medicamento por ninguna agencia sanitaria ; igualmente, alertó que no se encuentra incluido en norma farmacológica y hasta la fecha no existe ninguna solicitud o registro sanitario vigente de algún producto con este principio activo”.

Por otro lado, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) advirtió sobre el uso de productos fraudulentos y peligrosos a base de dióxido de cloro y que se comercializaban como “Solución Mineral Milagrosa” para tratar el covid-19. La FDA informó que los efectos adversos por el consumo de este activo pueden ser, insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea causada por la deshidratación, insuficiencia hepática aguda, vómitos, diarrea severa, entre otros. Además, la institución aseguró que no se tienen pruebas científicas que comprueben la efectividad y seguridad de dichosos productos.

“La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de covid-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”, fue otra reacción el año pasado ante esta información, esta por parte de la Organización Panamericana de la Salud.

