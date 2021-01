Por esta razón ‘La Segura’ no reveló que tuvo covid-19

Nathalia Segura, más conocida como La Segura, confirmó por medio de su cuenta de Instagram que tuvo Covid-19.

La revelación se conoció debido a que la youtuber manifestó preocupación por su estado de salud tras afirmar que, llevaba muchos días con dolor de pecho y sin poder respirar.

Aunque la influencer mencionó que los síntomas no los tenía todos los días, anunció que está pidiendo cita médica para que la revisen y le digan con exactitud que tiene.

“Hoy les cuento que estoy un poquito triste porque, ¿se acuerdan que desde hace 20 días vengo como presentando como algo respiratorio? o yo no sé que es y vino una doctora y me dijo que era costocondritis, bueno, esto no es todos los días, de hecho han sido como en cuatro ocasiones que me he sentido súper mal”, expresó la influencer en sus historias.

En sus declaraciones, la caleña indicó que hace tiempo atrás había tenido covid-19, pero que nunca quiso confirmar la noticia del virus en su cuerpo, porque no quería recibir comentarios amarillistas debido a que eso le hubiera podido generar ansiedad.

“Me preguntan que cuándo me dio covid, ¡uf!f eso fue hace mucho, muchísimo rato, y ¿por qué nunca les conté?, bebés porque no, o sea, yo decía que aparte de que tengo covid, luego la gente viene y me dice mensajes, que no, ustedes saben que hay gente súper amarillista que le dicen prácticamente que se va a morir gorda”, agregó la creadora de contenido.

La youtuber también fue tendencia hace algunos días, pues fue duramente criticada luego de que su amigo Daiky Gamboa revelara un video en su cuenta de Instagram compartiendo secretos sobre algunos de los “Latinos Kidz”, como se hacen llamar y del cual hacen parte personajes como Dani Duke y La Liendra.

Hace algunos meses decidieron vivir en una casa durante la cuarentena y en el video publicado por Gamboa se dan a conocer algunas situaciones que ocurrieron durante su convivencia y en una de ellas se descubre que la caleña tuvo intimidad con alguien, de quien no revelaron su identidad.

Tras la publicación, varios seguidores la tildaron hasta de “morronga” debido a que, en sus últimas declaraciones, ella había detallado que hace mucho no había tenido intimidad.

Tras los comentarios, la youtuber se defendió por medio de unas historias, expresando que “lo que tengo entre mis piernas es mío, lo cuido mucho y lo doy cuando yo quiero y a quien yo quiero”.

Además, La Segura dejó en claro que ella es una mujer soltera y lo que hizo en ese momento fue con alguien especial, razón por la cual no se arrepiente.

“En Latino Kidz pasó el delicioso porque yo soy una mujer soltera y no lo hice con cualquier persona. Lo hice con una persona que era muy importante para mí en ese momento y punto” señaló.

