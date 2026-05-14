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Giro de Italia 2026 etapa 6: hora, dónde verla y posibilidades de victoria para los ciclistas colombianos

La sexta etapa del Giro de Italia 2026 tendrá un recorrido ideal para velocistas entre Paestum y Nápoles

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Así fue la victoria del corredor que hace parte del equipo UAE Emirates XRG-crédito @DSports/X

La sexta etapa del Giro de Italia 2026 aparece en el calendario como una jornada ideal para los velocistas, pero también podría convertirse en una oportunidad estratégica para varios corredores latinoamericanos y, especialmente, para los ciclistas colombianos que buscan comenzar a figurar en la carrera más importante del ciclismo italiano.

Después de una quinta fracción marcada por la épica victoria del español Igor Arrieta bajo la lluvia y con múltiples caídas en el pelotón, el Giro afrontará el jueves 14 de mayo un recorrido entre Paestum y Nápoles, con una distancia cercana a los 141 kilómetros. La etapa tendrá un perfil mayormente llano, aunque el final en las calles napolitanas podría provocar tensión y cortes entre los favoritos.

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El excampeón de la edición 2021 estará presente en la ronda italiana con la escuadra brítánica-crédito @NetcompanyINEOS/X

La organización diseñó un recorrido prácticamente plano, con apenas una cota de cuarta categoría en el inicio de la jornada y un desenlace explosivo sobre adoquines en la Piazza del Plebiscito, un detalle que puede cambiar completamente el desenlace. Los últimos metros tendrán un leve ascenso y una curva cerrada antes de meta, lo que obligará a los equipos a pelear ferozmente por la ubicación.

La etapa comenzará sobre las 6:05 de la mañana, hora colombiana, mientras que la llegada está prevista aproximadamente hacia las 9:15 a.m., dependiendo del ritmo del pelotón. En Latinoamérica, la transmisión podrá seguirse por ESPN y Disney+, mientras que en Europa estará disponible a través de Eurosport y HBO Max.

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El bogotano volvió a correr la carrera por la camiseta rosa más famosa del ciclismo a nivel mundial-crédito @BHRVictorious/X

Aunque todo apunta a una llegada masiva, la lluvia, el viento y el nerviosismo previo a la primera gran etapa montañosa podrían abrir el abanico de opciones. La séptima fracción terminará en el exigente Blockhaus, uno de los ascensos históricos del Giro, por lo que muchos equipos intentarán proteger a sus líderes de la clasificación general y evitar caídas o pérdidas de tiempo.

Precisamente allí aparece el interés colombiano en esta jornada. Si bien no parece una etapa diseñada para escaladores, sí puede ser fundamental para conservar energías, mantenerse bien ubicados y evitar contratiempos antes de la montaña. Los corredores cafeteros llegan con la expectativa de ganar protagonismo en las próximas jornadas de alta exigencia, donde históricamente han brillado.

Entre los colombianos, varios nombres generan expectativa por lo que puedan hacer en el desarrollo de la competencia. Los escaladores nacionales suelen encontrar sus mejores oportunidades en finales en alto y etapas largas de desgaste, pero jornadas como la de Nápoles también son importantes para medir el estado físico, la colocación en el pelotón y la capacidad de responder ante cortes inesperados.

Las posibilidades de victoria colombiana en esta sexta etapa parecen reducidas debido al perfil. Los grandes favoritos son especialistas en sprint como Jonathan Milan, Arnaud De Lie y Tobias Lund Andresen, corredores que llegan como referentes para una definición al embalaje.

Posibilidades de los ciclistas colombianos en la etapa 6 del Giro de Italia 2026

Sin embargo, Colombia podría tener protagonismo en una fuga temprana si algún equipo decide romper el libreto. El desgaste acumulado de las primeras etapas y la cercanía de la montaña podrían hacer que algunos velocistas reserven fuerzas, abriendo una pequeña ventana para aventureros. Allí, ciclistas colombianos con capacidad rodadora y resistencia podrían intentar sorprender.

Además, el final técnico en Nápoles podría beneficiar a corredores explosivos y resistentes más allá de los embaladores puros. El tramo empedrado y el ascenso final pueden generar un sprint menos convencional y favorecer a quienes lleguen bien posicionados en los últimos kilómetros.

Egan Bernal sigue siendo el mejor en la clasificación general del Giro de Italia 2026, se ubica décimo en la CG - crédito Jennifer Lorenzini/Reuters
Egan Bernal sigue siendo el mejor en la clasificación general del Giro de Italia 2026, se ubica décimo en la CG - crédito Jennifer Lorenzini/Reuters

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 5

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 21h 27′ 43′'

2. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 2′ 51′'

3. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 3′ 34′'

4. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - a 3′ 39′'

5. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 5′ 17′'

6. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6′ 12′'

7. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 6′ 16′'

8. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 6 16′'

9. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6′ 16′'

10. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6′ 18′'

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