Colombia

Falso escolta que estaba en evento de campaña de Abelardo de la Espriella no fue capturado, penalista explicó los motivos

A pesar de lo expuesto por el equipo de prensa del candidato presidencial, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá no detuvo al individuo

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella con barba, traje, gorra de tigre y pin de Colombia, gesticula con ambas manos frente a un fondo con un tigre y la bandera
El hecho se registró antes de un evento de campaña en Envigado, Antioquia - crédito Reuters

El 13 de mayo, el equipo de comunicaciones de Abelardo de la Espriella anunció que fue frustrado un posible atentado contra el candidato presidencial en Envigado, Antioquia.

Se afirmó que un hombre que se hizo pasar como escolta del candidato fue descubierto con armamento, binoculares y dispositivos electrónicos cuando hacía un presunto trabajo de inteligencia en el lugar del evento.

PUBLICIDAD

La campaña confirmó que el individuo no pertenece al esquema oficial de seguridad y alertó de inmediato a las autoridades, que detuvieron al sujeto y comenzaron una investigación, debido a que el candidato ya había denunciado amenazas en su contra y solicitó garantías efectivas para su seguridad y el ejercicio democrático.

Falso escolta no fue capturado

Campaña de Abelardo de la Espriella denunció falso escolta
La campaña de Abelardo de la Espriella denunció la infiltración de un falso escolta en un evento en Envigado - crédito suministrado a Infobae Colombia

Horas más tarde, LaFM confirmó que el individuo, que fue identificado como Carlos Mauricio Zapata Moreno, no fue capturado a pesar de que tenía en su poder registros detallados de la tarima e información sobre puntos estratégicos y movimientos de la agenda de Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

El medio citado informó que tras ser llevado a una estación de Policía, se confirmó que el sujeto no tenía órdenes de captura vigentes; además, debido a que no existe una denuncia formal en su contra y que los elementos que tenía en su poder no representaban un riesgo para los presentes, fue dejado en libertad.

Entre los elementos hallados estaba un arma traumática, gas pimienta y algunos dispositivos de comunicación y audio.

Jurista analizó lo registrado

El candidato no se ha pronunciado al respecto - crédito AP
El candidato no se ha pronunciado al respecto - crédito AP

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado penalista Johan Montenegro analizó lo registrado durante el evento de campaña de Abelardo de la Espriella y explicó por qué el falso escolta no cometió un delito.

“Los objetos que tenía la persona identificada por el esquema de seguridad del candidato presidencial no representan la comisión de un delito. El arma traumática se porta sin ningún problema, la placa lo identifica como un escolta real (no del esquema de Abelardo de la Espriella) y creería que tenía su cédula de ciudadanía. No hay comisión de un delito”.

El jurista indicó que, a pesar de que no fue capturado, el individuo debería ser investigado para que se confirmen los motivos por los que afirmó ser parte del esquema de seguridad del candidato presidencial.

La Fiscalía debe hacer la investigación al respecto, ¿por qué el ciudadano tenía toda la información del esquema de seguridad del candidato presidencial y de sus movimientos? Hay que confirmar si esa información iba a ser entregada o hacía parte de un plan o un atentado contra el candidato".

- crédito @delaespriella_style/Instagram
Desde la campaña del abogado pidieron que el hecho sea investigado - crédito @delaespriella_style/Instagram

Montenegro reafirmó que lo registrado en Envigado no debería ser considerado como algo habitual, principalmente por las denuncias que se han registrado sobre la seguridad de los aspirantes a la presidencia en las últimas semanas.

“En caso de que se confirme algo así, podrían haberse registrado varios delitos penales. Debe tener claro la ciudadanía que en principio no hay delito porque lo que portaba no era ilegal, la información que obtenía o que tenía no era ilegal, pero sí debe haber una investigación por parte de la Fiscalía para probar si hay alguna relación con actividad criminal en contra de la vida de Abelardo de la Espriella. Lo que pasó no es algo habitual o que se deba normalizar”.

Desde la campaña de Abelardo de la Espriella, a través del comunicado de prensa que se publicó después del hecho, pidieron que la Fiscalía y los organismos de inteligencia adelanten una investigación para establecer los motivos por los que el falso escolta intentó permear la seguridad del jurista que ocupa los primeros lugares en las encuestas de intención de voto.

Abogado Johan Montenegro
El jurista analizó todo lo ligado al proceso legal que podría afrontar el escolta - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Temas Relacionados

Falso escoltaAbelardo de la EspriellaPolicía NacionalEnvigadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El euro ganó terreno en Colombia y así reaccionó el mercado el 13 de mayo de 2026

La moneda europea cerró la jornada al alza frente al peso colombiano, en medio de la expectativa global por las decisiones del Banco Central Europeo y la volatilidad que sigue marcando los mercados internacionales

El euro ganó terreno en Colombia y así reaccionó el mercado el 13 de mayo de 2026

En riesgo el debate electoral: crece el lenguaje agresivo y la desinformación en las campañas presidenciales, advirtió informe de la Defensoría

El monitoreo realizado por la entidad evaluó trece campañas presidenciales entre diciembre de 2025 y abril de 2026

En riesgo el debate electoral: crece el lenguaje agresivo y la desinformación en las campañas presidenciales, advirtió informe de la Defensoría

Descubren depósito clandestino con más de cinco toneladas de explosivos en Medellín, estos son los detalles

Las autoridades encontraron Anfo, detonadores y cordón detonante dentro de una vivienda que, según la investigación, habría sido utilizada por una red criminal dedicada al tráfico ilegal de explosivos en varias regiones del país

Descubren depósito clandestino con más de cinco toneladas de explosivos en Medellín, estos son los detalles

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

La actividad universitaria despertó opiniones encontradas en redes sociales sobre la labor de los docentes, así como la importancia de fortalecer este tipo de prácticas en las aulas

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente fase a Independiente Santa Fe que eliminó a América de Cali tras derrotarlo 5-1 en el marcador global

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

Mariana Zapata causó revuelo en ‘La casa de los famosos’ tras revelar la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió

Premios Nuestra Tierra 2026: hora y dónde ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación

Carolina Soto reveló cuáles son los regalos más valiosos que ha recibido tras su cumpleaños número 41

Nicky Jam prendió la fiesta en Transmilenio antes de su show en el estadio El Campín

Deportes

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

James Rodríguez se unirá a la concentración de la selección de Colombia después de su partido con Minnesota United

Deportes Tolima clasificó a la semifinal del fútbol colombiano y eliminó a Pasto: esto fue todo lo que pasó en el partido

Giro de Italia 2026 etapa 6: hora, dónde verla y posibilidades de victoria para los ciclistas colombianos

Cambio sorpresivo para el amistoso de la selección Colombia ante Costa Rica en El Campín: ¿qué pasó?