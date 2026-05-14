Falso escolta que estaba en evento de campaña de Abelardo de la Espriella no fue capturado, penalista explicó los motivos

El hecho se registró antes de un evento de campaña en Envigado, Antioquia - crédito Reuters

El 13 de mayo, el equipo de comunicaciones de Abelardo de la Espriella anunció que fue frustrado un posible atentado contra el candidato presidencial en Envigado, Antioquia.

Se afirmó que un hombre que se hizo pasar como escolta del candidato fue descubierto con armamento, binoculares y dispositivos electrónicos cuando hacía un presunto trabajo de inteligencia en el lugar del evento.

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La campaña confirmó que el individuo no pertenece al esquema oficial de seguridad y alertó de inmediato a las autoridades, que detuvieron al sujeto y comenzaron una investigación, debido a que el candidato ya había denunciado amenazas en su contra y solicitó garantías efectivas para su seguridad y el ejercicio democrático.

Falso escolta no fue capturado

La campaña de Abelardo de la Espriella denunció la infiltración de un falso escolta en un evento en Envigado - crédito suministrado a Infobae Colombia

Horas más tarde, LaFM confirmó que el individuo, que fue identificado como Carlos Mauricio Zapata Moreno, no fue capturado a pesar de que tenía en su poder registros detallados de la tarima e información sobre puntos estratégicos y movimientos de la agenda de Abelardo de la Espriella.

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El medio citado informó que tras ser llevado a una estación de Policía, se confirmó que el sujeto no tenía órdenes de captura vigentes; además, debido a que no existe una denuncia formal en su contra y que los elementos que tenía en su poder no representaban un riesgo para los presentes, fue dejado en libertad.

Entre los elementos hallados estaba un arma traumática, gas pimienta y algunos dispositivos de comunicación y audio.

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Jurista analizó lo registrado

El candidato no se ha pronunciado al respecto - crédito AP

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado penalista Johan Montenegro analizó lo registrado durante el evento de campaña de Abelardo de la Espriella y explicó por qué el falso escolta no cometió un delito.

“Los objetos que tenía la persona identificada por el esquema de seguridad del candidato presidencial no representan la comisión de un delito. El arma traumática se porta sin ningún problema, la placa lo identifica como un escolta real (no del esquema de Abelardo de la Espriella) y creería que tenía su cédula de ciudadanía. No hay comisión de un delito”.

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El jurista indicó que, a pesar de que no fue capturado, el individuo debería ser investigado para que se confirmen los motivos por los que afirmó ser parte del esquema de seguridad del candidato presidencial.

“La Fiscalía debe hacer la investigación al respecto, ¿por qué el ciudadano tenía toda la información del esquema de seguridad del candidato presidencial y de sus movimientos? Hay que confirmar si esa información iba a ser entregada o hacía parte de un plan o un atentado contra el candidato".

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Desde la campaña del abogado pidieron que el hecho sea investigado - crédito @delaespriella_style/Instagram

Montenegro reafirmó que lo registrado en Envigado no debería ser considerado como algo habitual, principalmente por las denuncias que se han registrado sobre la seguridad de los aspirantes a la presidencia en las últimas semanas.

“En caso de que se confirme algo así, podrían haberse registrado varios delitos penales. Debe tener claro la ciudadanía que en principio no hay delito porque lo que portaba no era ilegal, la información que obtenía o que tenía no era ilegal, pero sí debe haber una investigación por parte de la Fiscalía para probar si hay alguna relación con actividad criminal en contra de la vida de Abelardo de la Espriella. Lo que pasó no es algo habitual o que se deba normalizar”.

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Desde la campaña de Abelardo de la Espriella, a través del comunicado de prensa que se publicó después del hecho, pidieron que la Fiscalía y los organismos de inteligencia adelanten una investigación para establecer los motivos por los que el falso escolta intentó permear la seguridad del jurista que ocupa los primeros lugares en las encuestas de intención de voto.

El jurista analizó todo lo ligado al proceso legal que podría afrontar el escolta - crédito Suministrada a Infobae Colombia