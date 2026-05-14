A María José Pizarro le recordaron la polémica de las “muñecas de la mafia” de Petro tras enfrentarse a De la Espriella: “¿Doble moral?"

María José Pizarro criticó a Abelardo de la Espriella por sus comentarios hacia las periodistas, pero le recordaron sus silencios con el presidente Petro - crédito Presidencia - Prensa de Pizarro - Reuters

El choque entre el abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella y la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro marcó la discusión pública en redes sociales tras una disculpa del candidato a la periodista Laura Rodríguez, mientras usuarios cuestionaron a la legisladora por su posición frente a críticas al presidente Gustavo Petro y el recuerdo de la polémica frase “muñecas de la mafia”.

Las reacciones se concentraron en el tono de la respuesta de María José Pizarro y en los señalamientos de internautas que hablaron de una doble vara frente a episodios de lenguaje ofensivo en la política. En plataformas digitales se cruzaron mensajes de apoyo y rechazo, con fuerza en la relación de la senadora con el Gobierno y su postura frente a denuncias de periodistas.

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¿Qué fue lo que hizo Abelardo de la Espriella?

El caso tomó fuerza luego de una entrevista digital, en el programa Piso 8, donde intervino De la Espriella, espacio que terminó en cuestionamientos por comentarios dirigidos a la periodista Laura Rodríguez y que derivó en una disculpa pública difundida en redes sociales.

Durante su participación en el programa Piso 8, el aspirante presidencial sostuvo un intercambio con la periodista Laura Rodríguez, que generó críticas por el tono - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la conversación en el programa, el candidato le mostró una fotografía suya a la única mujer de la mesa y pidió ampliarla, específicamente en su zona baja. Dijo: “¿Qué ves aquí, cariño? Ven, acércalo, hazle zoom”. La periodista no siguió ese tono y centró su intervención en otros elementos de la imagen. No obstante, el aspirante presidencial insistió: “No, mi amor, ¿qué más ves?, no seas tímida”.

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Ante la controversia, Abelardo de la Espriella ofreció excusas públicas por lo que calificó como un “chiste”, a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. En su pronunciamiento afirmó que no tuvo la intención de incomodar ni de faltar al respeto a la periodista involucrada, y sostuvo que su intervención se dio dentro de un ambiente de humor durante la entrevista.

“Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas (...)Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales. Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”, escribió De la Espriella.

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Las disculpas de De la Espriella reavivan el debate digital - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Pizarro ‘encaró’ a De la Espriella por sus disculpas

Frente a esa declaración, la senadora María José Pizarro respondió con un pronunciamiento en el que, además de su labor como congresista y como jefa de debate del aspirante presidencial Iván Cepeda dentro del Pacto Histórico, dejó entrever que no daba mayor credibilidad a las disculpas ofrecidas por De la Espriella, al considerar que no resultaban convincentes.

“No señor, no es un error involuntario ni una broma. Es la soberbia, patanería y misoginia que definen a la extrema derecha que usted representa. Y eso de pedir disculpas por ser “caballero” es pura pose, normaliza el acoso, se excusa y se disculpa con condescendencia", escribió Pizarro en X.

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Y la senadora ‘remató’ su respuesta a De la Espriella al decirle: “Las mujeres no tenemos por qué soportar machistas acomplejados que se esconden en la ‘caballerosidad’ y el ‘humor’ para naturalizar la violencia y generar lástima. Señor De la Espriella, asuma que fue acoso en vivo. Deje el show”.

María José Pizarro cuestionó la explicación de Abelardo de la Espriella y rechazó la disculpa, al afirmar que no consideraba creíble su versión de los hechos - crédito @PizarroMariaJo/X

Como un arma de doble filo, Pizarro fue blanco de críticas por sus propias palabras

Pero la reacción de Pizarro no tardó en convertirse en blanco de críticas, pues varios usuarios la señalaron por una supuesta doble moral, al afirmar que respondió con rapidez al aspirante presidencial, pero guardó silencio cuando el Gobierno de Gustavo Petro, al que ella respalda, calificó a periodistas como “muñecas de la mafia”.

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Usuarios recordaron a la senadora por no pronunciarse con la misma fuerza frente a expresiones del presidente Petro en 2024, cuando llamó “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas durante un evento público.

De hecho, esa frase provocó rechazo de organizaciones de prensa como la Flip, que la calificó como violencia simbólica, posteriormente, la Corte Constitucional ordenó al jefe de Estado ofrecer disculpas públicas por ese episodio, tras considerar vulneración a derechos fundamentales relacionados con la libertad de prensa.

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Internautas le recordaron a María José Pizarro la frase usada por el presidente Gustavo Petro en 2024, cuando se refirió a mujeres periodistas como “muñecas de la mafia” - crédito X

Muchos usuarios le escribieron a Pizarro: “Entonces lo q hizo petro con lo de llamar muñecas de la mafia unas periodistas q fue?”; “Con la misma vehemencia juzgaste la frase de tu patrón “Muñecas de la mafia”?“; ”María José tiene una ética selectiva: condena a la oposición, pero minimiza las conductas de Gustavo Petro hacia las mujeres".

De hecho, varios usuarios cuestionaron los señalamientos sobre machismo y misoginia dentro del Gobierno nacional, al recordar distintos escándalos en que salieron salpicados varios funcionarios como el caricaturista Matador, el ministro del Interior, Armando Benedetti, o el gerente de Rtvc, Hollman Morris, entre otros.

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