Superindustria ordena a Natalia París dejar de promover el uso de dióxido de cloro y eliminar comentarios de redes sociales

Foto de redes sociales

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) alertaron sobre la recomendación que realizó recientemente la modelo y DJ colombiana Natalia París de tomar dióxido de cloro para evitar el contagio del coronavirus. Ambas entidades aseguraron que el supuesto medicamento no está verificado científicamente y, de hecho, su consumo tiene bastantes efectos adversos en la salud.

En primera medida, el Invima lanzó un llamado de atención a los colombianos, a través de Sindy Pahola Pulgarín, coordinadora del Grupo de Investigación Clínica del instituto. “Su uso está probado como desinfectante de superficies, no contamos con ensayos clínicos sobre seguridad y eficacia o supuestos beneficios contra el covid-19 ”. El Invima recomendó a los ciudadanos no creer en la publicidad fraudulenta que circula en las redes sociales que puede poner en riesgo su salud.

#Atención 🚨 El dióxido de cloro no está autorizado para su consumo; tampoco como alternativa terapéutica para tratar #COVID19. Se trata de un desinfectante de superficies que NO es reconocido como #medicamento por ninguna agencia sanitaria. pic.twitter.com/qNVVOK52Q7 — Invima (@invimacolombia) January 26, 2021

En esta ocasión, la publicidad ocurrió en los comentarios de una publicación en el perfil oficial de la paisa. Natalia París publicó un video corto en el que se le ve desempeñando su labor de DJ a bordo de un yate. Varios usuarios le preguntaron a la modelo cómo se estaban cuidando del coronavirus. Según la modelo paisa, todos los asistentes a la fiesta privada tomaron dióxido de carbono, “el remedio que te salva de la vacuna”.

El riesgo que detectaron las entidades es que, como respuesta a la modelo hay varios comentarios confirmando sus palabras o pidiéndole datos sobre dónde conseguir el dióxido de cloro y cómo utilizarlo. Por esta razón, en la mañana de este miércoles, la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a la modelo “cesar de manera inmediata la promoción del producto dióxido de cloro y retirar los comentarios en los que invitaba a las personas a consumirlo para evitar el contagio de covid-19″.

Pero la orden de la SIC contra la DJ no se quedó ahí, además, le solicitaron hacer llegar al laboratorio información sobre el producto que ella “promociona”. París deberá entregar copia del registro sanitario del dióxido de cloro que ella recomendó, así como documentos técnicos y/o científicos que soporten los beneficios atribuidos al producto referido en sus comentarios.

De la misma manera, la SIC advirtió a París que incumplir con la orden podría traerle consecuencias como el pago de multas sucesivas hasta por 1.000 SMMLV. Agregaron que, “en caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores, como información engañosa o insuficiente y que pueda poner en riesgo la salud de las personas, podrán imponerse multas hasta por 2.000 SMMLV”.

Estos son los comentarios en los que Natalia París recomendó el uso de dióxido de cloro:

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS SOBRE EL USO DE DIÓXIDO DE CLORO

El año pasado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ya había alertado por una denuncia de que en el Hospital San Carlos de Bogotá estaban experimentando con esta sustancia en los pacientes con covid-19. Ante esta denuncia el Invima especificó que “el dióxido de cloro no es reconocido como medicamento por ninguna agencia sanitaria ; igualmente, alertó que no se encuentra incluido en norma farmacológica y hasta la fecha no existe ninguna solicitud o registro sanitario vigente de algún producto con este principio activo”.

(Infografía: Jovani Pérez)

Por otro lado, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) advirtió sobre el uso de productos fraudulentos y peligrosos a base de dióxido de cloro y que se comercializaban como “Solución Mineral Milagrosa” para tratar el covid-19. La FDA informó que los efectos adversos por el consumo de este activo pueden ser, insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea causada por la deshidratación, insuficiencia hepática aguda, vómitos, diarrea severa, entre otros. Además, la institución aseguró que no se tienen pruebas científicas que comprueben la efectividad y seguridad de dichosos productos.

“La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de covid-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”, fue otra reacción el año pasado ante esta información, esta por parte de la Organización Panamericana de la Salud.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Soacha, el primer municipio de Cundinamarca donde se aplicarán la vacunas covid

Encuesta revela que el 63% de los bogotanos cree que no se contagiará de covid-19