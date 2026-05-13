La enfermedad que le cambió la vida al hijastro de Catalina Gómez, presentadora de ‘Día a Día’

La familia vivió un momento complicado, aunque el joven logró recuperarse - crédito lucas.sampedro / Instagram

El periodista Lucas Sampedro, hijastro de la reconocida presentadora Catalina Gómez que está casada con Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, habló de los retos a los que tuvo que enfrentarse al recibir un diagnóstico de salud inesperado que lo apartó del trabajo en los medios y de la vida pública.

En sus declaraciones publicadas el 13 de mayo de 2026, un año después de la primera valoración médica, habló de los síntomas que tuvo, acompañados de la incertidumbre, el tratamiento y una recuperación que atribuye a la fortaleza y al apoyo recibido.

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De acuerdo con el relato de Lucas, doce meses antes detectó una anomalía en su rostro, lo que dio inicio a un proceso médico que incluyó varios diagnósticos, además que tuvo que someterse a una cirugía y sesiones de radioterapia.

Debido a la situación que atravesó, el periodista estuvo alejado de su labor en Blu Radio durante el tratamiento, un proceso que exigió fortaleza física y emocional, y lo llevó a replantear sus prioridades. Ahora, Sampedro afirma que el acompañamiento de su entorno y las lecciones aprendidas se convirtieron en aspectos centrales de su recuperación.

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El periodista transformó la adversidad en una lección de vida - crédito lucas.sampedro / Instagram

Desde niño, el comunicador ha estado vinculado a los medios en Colombia, teniendo en cuenta que su entorno familiar tiene una fuerte presencia en el entretenimiento nacional, lo que lo llevó a formarse en la Universidad Javeriana al encontrar su vocación profesional. Aunque en su labor se ha destacado por su labor en una de las emisoras más reconocidas del país, esta experiencia lo llevó a considerar que lo indispensable de la vida se conoce en los momentos difíciles por lo que celebra el apoyo de quienes lo rodean.

El diagnóstico que cambió su vida

“13 de mayo: Hace un año mi vida se frenó un poco. Apareció una bola en mi cachete que fue muchas cosas en poco tiempo… primero bruxismo (rechinar involuntario de los dientes durante el sueño), luego un quiste, y después un diagnóstico grave”, relató Sampedro sobre lo que tuvo que vivir a nivel médico.

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Del mismo modo, a través de su cuenta de Instagram especificó que el proceso incluyó exámenes médicos, una intervención quirúrgica y sesiones de radioterapia: “Fueron días largos de exámenes, cirugía y radioterapia. Más de un mes con dolor al tragar y al hablar, lo que me dejó fuera del aire, pero que a la vez me dejó claro que tantas cosas que damos por sentadas pueden cambiar en un segundo”.

Las dificultades físicas no solo le impidieron a Sampedro ejercer su labor habitual como comunicador y lo apartaron temporalmente de su espacio profesional, sino que lo dejaron con una incertidumbre en torno a los resultados médicos que le causaron un fuerte impacto emocional.

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El joven mostró el apoyo de sus seres queridos - crédito lucas.sampedro / Instagram

Superación, regreso y agradecimiento

Tras superar los tratamientos y regresar a sus labores, el periodista se refirió al aprendizaje que le dejó el proceso: “Hoy, un año después de la cirugía y con la tranquilidad de saber que todo quedó atrás, solo me queda agradecer. A todos los que me acompañaron, de cerca o de lejos: De corazón, gracias”, expresó en su publicación.

Sampedro reiteró que estas experiencias ponen en evidencia la fragilidad de lo cotidiano y la importancia de las personas que siguen presentes en los momentos difíciles. Tras su recuperación, el joven encontró una oportunidad para reenfocar su carrera y su vida personal.

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El joven se mostró creyente en sus plataformas digitales, agradeciendo también al poder divino - crédito lucas.sampedro / Instagram

A un año del diagnóstico, el periodista confirmó que planea seguir adelante con una perspectiva renovada sobre la salud y el valor del apoyo de sus allegados, pues considera que la etapa vivida lo impulsa a no dar nada por hecho y a apreciar cada momento junto a sus familiares, amigos y seguidores.