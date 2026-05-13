Colombia

La enfermedad que le cambió la vida al hijastro de Catalina Gómez, presentadora de ‘Día a Día’

El periodista reveló detalles de lo que tuvo que pasar tras un complicado diagnóstico médico que lo retó a cambiar su rutina y le hizo redescubrir nuevas prioridades y valorar el respaldo de aquellos que lo rodean

Guardar
Google icon
La familia vivió un momento complicado, aunque el joven logró recuperarse - crédito lucas.sampedro / Instagram
La familia vivió un momento complicado, aunque el joven logró recuperarse - crédito lucas.sampedro / Instagram

El periodista Lucas Sampedro, hijastro de la reconocida presentadora Catalina Gómez que está casada con Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, habló de los retos a los que tuvo que enfrentarse al recibir un diagnóstico de salud inesperado que lo apartó del trabajo en los medios y de la vida pública.

En sus declaraciones publicadas el 13 de mayo de 2026, un año después de la primera valoración médica, habló de los síntomas que tuvo, acompañados de la incertidumbre, el tratamiento y una recuperación que atribuye a la fortaleza y al apoyo recibido.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el relato de Lucas, doce meses antes detectó una anomalía en su rostro, lo que dio inicio a un proceso médico que incluyó varios diagnósticos, además que tuvo que someterse a una cirugía y sesiones de radioterapia.

Debido a la situación que atravesó, el periodista estuvo alejado de su labor en Blu Radio durante el tratamiento, un proceso que exigió fortaleza física y emocional, y lo llevó a replantear sus prioridades. Ahora, Sampedro afirma que el acompañamiento de su entorno y las lecciones aprendidas se convirtieron en aspectos centrales de su recuperación.

PUBLICIDAD

El periodista transformó la adversidad en una lección de vida - crédito lucas.sampedro / Instagram
El periodista transformó la adversidad en una lección de vida - crédito lucas.sampedro / Instagram

Desde niño, el comunicador ha estado vinculado a los medios en Colombia, teniendo en cuenta que su entorno familiar tiene una fuerte presencia en el entretenimiento nacional, lo que lo llevó a formarse en la Universidad Javeriana al encontrar su vocación profesional. Aunque en su labor se ha destacado por su labor en una de las emisoras más reconocidas del país, esta experiencia lo llevó a considerar que lo indispensable de la vida se conoce en los momentos difíciles por lo que celebra el apoyo de quienes lo rodean.

El diagnóstico que cambió su vida

“13 de mayo: Hace un año mi vida se frenó un poco. Apareció una bola en mi cachete que fue muchas cosas en poco tiempo… primero bruxismo (rechinar involuntario de los dientes durante el sueño), luego un quiste, y después un diagnóstico grave”, relató Sampedro sobre lo que tuvo que vivir a nivel médico.

Del mismo modo, a través de su cuenta de Instagram especificó que el proceso incluyó exámenes médicos, una intervención quirúrgica y sesiones de radioterapia: “Fueron días largos de exámenes, cirugía y radioterapia. Más de un mes con dolor al tragar y al hablar, lo que me dejó fuera del aire, pero que a la vez me dejó claro que tantas cosas que damos por sentadas pueden cambiar en un segundo”.

Las dificultades físicas no solo le impidieron a Sampedro ejercer su labor habitual como comunicador y lo apartaron temporalmente de su espacio profesional, sino que lo dejaron con una incertidumbre en torno a los resultados médicos que le causaron un fuerte impacto emocional.

El joven mostró el apoyo de sus seres queridos - crédito lucas.sampedro / Instagram
El joven mostró el apoyo de sus seres queridos - crédito lucas.sampedro / Instagram

Superación, regreso y agradecimiento

Tras superar los tratamientos y regresar a sus labores, el periodista se refirió al aprendizaje que le dejó el proceso: “Hoy, un año después de la cirugía y con la tranquilidad de saber que todo quedó atrás, solo me queda agradecer. A todos los que me acompañaron, de cerca o de lejos: De corazón, gracias”, expresó en su publicación.

Sampedro reiteró que estas experiencias ponen en evidencia la fragilidad de lo cotidiano y la importancia de las personas que siguen presentes en los momentos difíciles. Tras su recuperación, el joven encontró una oportunidad para reenfocar su carrera y su vida personal.

El joven se mostró creyente en sus plataformas digitales, agradeciendo también al poder divino - crédito lucas.sampedro / Instagram
El joven se mostró creyente en sus plataformas digitales, agradeciendo también al poder divino - crédito lucas.sampedro / Instagram

A un año del diagnóstico, el periodista confirmó que planea seguir adelante con una perspectiva renovada sobre la salud y el valor del apoyo de sus allegados, pues considera que la etapa vivida lo impulsa a no dar nada por hecho y a apreciar cada momento junto a sus familiares, amigos y seguidores.

Temas Relacionados

Lucas SampedroCatalina GómezCatalina Gómez familiaCatalina Gómez esposoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

El cuadro vinotinto y oro tiene la ventaja en la llave de los cuartos de final, y buscará en la capital de Nariño asegurar su paso a las semifinales del fútbol colombiano

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente fase a Independiente Santa Fe que eliminó a América de Cali tras derrotarlo 5-1 en el marcador global

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Denuncian ante la Fiscalía a los gerentes de la empresa de aseo Nepsa del Quindío por el “secuestro” de más de 37.000 usuarios

Según la Red de Veedurías, la empresa sigue sin ejecutar las desvinculaciones solicitadas por miles de personas en la región

Denuncian ante la Fiscalía a los gerentes de la empresa de aseo Nepsa del Quindío por el “secuestro” de más de 37.000 usuarios

Error del Gobierno Petro pondría en riesgo los cultivos de maíz, soya y fríjol en Colombia y los agricultores del país se quejaron

Fenalce advirtió que la actual distribución presupuestal que hizo el Ministerio de Agricultura podría dejar sin apoyo a los que siembran fuera de los periodos más habituales

Error del Gobierno Petro pondría en riesgo los cultivos de maíz, soya y fríjol en Colombia y los agricultores del país se quejaron

Funcionaria de la Registraduría y otras dos personas fueron capturadas por tráfico de migrantes

Se identificaron irregularidades en algunos trámites de registro civil e identificación. La autoridad electoral advirtió que este tipo de casos afectan la confianza ciudadana

Funcionaria de la Registraduría y otras dos personas fueron capturadas por tráfico de migrantes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

Karol G hace historia: recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística en los American Music Awards 2026

Karol G hace historia: recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística en los American Music Awards 2026

Yina Calderón fue obligada a retractarse por los comentarios contra un participante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, regresa a la música con ‘Mascacielo’: así es la producción que marca el inicio de una nueva etapa artística

Esperanza Gómez reveló que sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su esposo a causa del cáncer: “Me afectó demasiado”

Deportes

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Brayan León, exdelantero del Independiente Medellín, reveló en cuál equipo se quiere retirar: hoy es goleador en Sudáfrica

Las elecciones presidenciales afectarán la concentración de la selección Colombia: esta es la razón

James Rodríguez recibió elogios de un compañero en Minnesota United: “Es una gran persona y ayuda mucho a los jóvenes”