Cambio sorpresivo para el amistoso de la selección Colombia ante Costa Rica en El Campín: ¿qué pasó?

La selección Colombia tendrá dos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

La selección Colombia se alista para disputar dos amistosos de preparación para el Mundial 2026, antes de conocer la lista de 26 jugadores que participarán en el certamen.

En medio de la expectativa, se anunció un cambio para el amistoso de la Tricolor contra Costa Rica, con el que el combinado nacional se despedirá de la afición en el estadio El Campín, previo a su viaje a Estados Unidos, donde se disputará el otro compromiso frente a Jordania en San Diego, California.

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El técnico Néstor Lorenzo anunció una rueda de prensa para explicar algunos temas sobre el seleccionado nacional, las fechas de preparación y la situación de jugadores como James Rodríguez, que se estaría despidiendo del Minnesota United con pocos minutos sumados.

¿Qué pasó con el amistoso de Colombia en El Campín?

Hay mucha ilusión con los aficionados en Bogotá por ver al combinado nacional, ya que es la primera vez en siete años que el equipo masculino de mayores se presenta en la capital, tras aquel amistoso frente a Panamá en 2019, y por eso se espera un estadio lleno.

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La Federación Colombiana de Fútbol le informó a los hinchas que el amistoso de la Tricolor ante Costa Rica pasó para el lunes 1 de junio, desde las 6:00 p. m., debido a un acuerdo con la Policía Nacional para garantizar la seguridad en el compromiso, pues se presentaron problemas para el 29 de mayo.

Así se ve el estadio El Campín para el encuentro de la selección Colombia, que ahora será el 1 de junio - crédito Sencia

“De acuerdo con la planificación inicial del cuerpo técnico, el 1 de junio era la fecha ideal para la realización del compromiso ante Costa Rica. Sin embargo, debido a distintos compromisos institucionales y operativos de las autoridades de la ciudad, se definió que, por cuestiones logísticas, la fecha del encuentro sería programada para el 29 de mayo, tal como fue informado de manera oportuna por la FCF”, informó la entidad en un comunicado.

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La FCF añadió que “contando nuevamente con la continua colaboración y diligente articulación entre los diferentes actores públicos y privados involucrados en la organización de un evento de semejante envergadura, el partido se reprograma para el lunes 1 de junio. Esta decisión permitirá al cuerpo técnico contar con la totalidad de los jugadores convocados dentro de las fechas previstas, y a la afición disfrutar y despedir a todas las figuras de nuestra Selección Colombia”.

Tabla de precios para el partido de la selección Colombia vs. Costa Rica en Bogotá - crédito FCF

“La Federación Colombiana de Fútbol expresa un reconocimiento especial a las autoridades locales y a la Policía Nacional por su disposición y apoyo para hacer posible esta modificación. Por último, la FCF se permite aclarar que el cronograma de venta de boletería no tendrá ninguna modificación y las fechas de venta exclusiva y público general se mantienen vigentes”, finalizó.

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James Rodríguez, uno de los primeros en llegar

James Rodríguez será liberado por Minnesota United tras el partido de este miércoles contra Colorado Rapids para incorporarse a los trabajos de la Selección Colombia y preparar el Mundial 2026, según informó el club estadounidense en sus redes sociales. El equipo de Estados Unidos confirmó la decisión el mismo día del encuentro, destacando que respalda al jugador en su convocatoria internacional.

La institución estadounidense expresó que “el club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”. Pese a rumores sobre la continuidad contractual del volante de creación, Minnesota oficializó su salida temporal para la concentración nacional.

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El equipo de la MLS ha confirmado que Rodríguez estará disponible desde hoy para el equipo nacional - crédito @MNUFC/X

Durante el último empate 2-2 ante Austin FC, el mediocampista colombiano registró dos asistencias decisivas, protagonizando la remontada temporal de los Loons con un pase clave para el gol de Joaquín Pereyra y otra intervención en el segundo tanto del equipo de Anthony Markanich.