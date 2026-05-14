Colombia

Nicky Jam prendió la fiesta en Transmilenio antes de su show en el estadio El Campín

El recorrido del artista por el sistema de transporte de la capital colombiana fue captado por sus fanáticos, convirtiéndose en una estrategia muy distinta a otras campañas promocionales de figuras internacionales en el país

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El artista Nicky Jam fue visto viajando en un buses de TransMilenio en Bogotá y no solo tomó el transporte, sino que interactuó con los pasajeros y cantó para ellos - crédito TransMilenio

Nicky Jam recorrió Bogotá en Transmilenio antes de su concierto en El Campín que se llevará a cabo el 6 de junio de 2026. El gesto del artista emocionó a pasajeros y fanáticos, que no esperaban ver a una de las figuras representativas de la música urbana en el sistema de transporte masivo de la ciudad.

La presencia del cantante puertorriqueño en las estaciones y un bus articulado desató revuelo en la ciudad y se reflejó con las publicaciones en las redes sociales, en las que se hicieron virales los videos del encuentro minutos después del trayecto.

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Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la improvisada fiesta urbana que el reguetonero protagonizó en Transmilenio, lo que hizo la diferencia respecto a otras visitas promocionales ocurridas en la capital colombiana.

Todo comenzó tras la llegada del artista a Bogotá, acompañado por su pareja, la modelo colombiana Juana Valentina Varón, y parte de su equipo de trabajo. El trayecto inició en el Portal El Dorado, donde Nicky Jam ingresó como cualquier usuario del sistema, pagando su pasaje, lo que despertó la sorpresa inmediata de quienes estaban en el lugar.

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Desde ese momento, pasajeros y admiradores se acercaron al reguetonero para tomarse fotografías, grabar videos y entonar junto a él algunos de sus éxitos, como Voy a beber y Travesuras, lo que, sin duda hizo el trayecto más ameno para muchos.

El famoso se mostró muy feliz al compartir con su público capitalino - crédito TransMilenio
El famoso se mostró muy feliz al compartir con su público capitalino - crédito TransMilenio / Instagram

Durante el viaje en la ruta de la calle 26 hacia el estadio El Campín, el cantante interactuó activamente con los usuarios. En uno de los episodios más llamativos fue el momento en el que el artista local Jhon Trap Boy interpretó una canción dentro del articulado y recibió muestras de apoyo de parte del propio Nicky Jam.

En medio del viaje, el cantante estadounidense realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en la que afirmó que era la primera vez que utilizaba el sistema de transporte masivo de Bogotá y que valoraba la oportunidad de conectar directamente con el público en un entorno cotidiano.

La escena provocó una ola de reacciones en plataformas digitales y, en cuestión de horas, el artista se convirtió en tendencia nacional, debido a la viralización de los videos grabados durante el recorrido y el asombro de los ciudadanos ante la espontaneidad del gesto.

Nicky Jam también aprovechó la jornada para comentar sobre su próximo álbum y expresar el afecto que siente por la capital colombiana: “Agradecido con Bogotá y con Colombia por tanto cariño. Ustedes saben que esta también es mi casa y que los amo con cojones”.

El artista internacional brindó un concierto en el sistema de transporte público de Bogotá - crédito TransMilenio
El artista internacional brindó un concierto en el sistema de transporte público de Bogotá - crédito TransMilenio / Instagram

El paso del reguetonero por Transmilenio fue parte de una estrategia promocional previa a su presentación en el estadio El Campín, que estuvo acompañada por la difusión de piezas publicitarias y encuentros con medios de comunicación en diversos puntos de la ciudad, una experiencia que lo acercó aún más a los habitantes de la capital del país, que él ha calificado en varias oportunidades como personas muy importantes para el impulso de su carrera, por lo que eligió el escenario deportivo y de eventos para realizar el que promete ser uno de sus conciertos más icónicos en Colombia.

Cabe mencionar que otros artistas internacionales han realizado actividades similares en capitales de la región, pero la magnitud de la respuesta en esta ocasión demostró su relevancia para el género urbano.

El cantante no solo se desplazó por las estaciones, sino que se mostró amable con sus fanáticos - crédito Juanjo Guerrero / TikTok

En las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar y los más creativos hicieron memes sobre la visita del artista con frases como: “Un día que no monto Transmilenio y se monta Nicky Jam”, “El que se fue en moto se lo perdió” y “Todos los días que paso en Transmilenio y no soy capaz de encontrarme a Nicky Jam”.

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