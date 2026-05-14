Colombia

Medellín abrió convocatoria para más de 1.300 créditos y becas universitarias: las inscripciones ya están disponibles

Los postulantes encontrarán información sobre requisitos y condiciones en la plataforma oficial, con asesoría presencial disponible en puntos itinerantes distribuidos en diferentes zonas urbanas y rurales hasta el 3 de junio

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La inversión para educación superior en Medellín asciende a 1,2 billones de pesos para el periodo 2024–2027, la más alta en la historia del distrito - crédito Alcaldía de Medellín
La inversión para educación superior en Medellín asciende a 1,2 billones de pesos para el periodo 2024–2027, la más alta en la historia del distrito - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la apertura de una nueva convocatoria para acceder a créditos y becas en educación superior, una iniciativa liderada por la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia, gracias a una inversión superior a $41.000 millones provenientes del Presupuesto Participativo.

Una inversión histórica para la educación superior

La Administración Distrital destinó, para el cuatrienio 2024–2027, una cifra sin precedentes: 8 billones de pesos para educación, de los cuales 1,2 billones serán para educación superior. El objetivo, según el alcalde, es que ningún joven se quede por fuera del sistema educativo por falta de recursos.

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“Esta es una buena noticia para nuestros jóvenes. Necesitamos seguir formando nuestro talento. Sí hay oportunidades. Haremos la inversión más alta en la historia de Medellín, completamente para educación”, afirmó Gutiérrez.

La convocatoria actual ofrece 1.300 becas y créditos: 772 se destinan a pregrados en instituciones públicas y privadas del distrito, 438 para posgrados en Colombia y el exterior, 50 becas de maestría para docentes y 40 para deportistas destacados. Para los próximos años, la administración proyecta entregar más de 2.600 nuevos apoyos y financiar cerca de 20.000 matrículas por continuidad.

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Programa de Sapiencia abre opción para créditos que cubren matrícula y sostenimiento - crédito Alcaldía de Medellín
La convocatoria actual ofrece 1.300 apoyos entre becas y créditos para pregrados, posgrados, docentes y deportistas destacados de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Créditos condonables: modalidades, montos y requisitos

La línea de créditos condonables permite financiar estudios técnicos, tecnológicos y profesionales en instituciones privadas del Valle de Aburrá que hayan suscrito la Declaración de Voluntades con Sapiencia. La financiación cubre hasta 5,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv) por semestre para matrícula, y hasta 2,5 smlmv por semestre para sostenimiento, sin que la suma supere los 5,5 smlmv por periodo académico.

Los créditos condonables aplican tanto para estudiantes de pregrado como para quienes deseen continuar su formación en posgrados, ciclos propedéuticos u homologaciones, siempre que cumplan con los requisitos y no tengan deudas pendientes con Sapiencia. El proceso es 100% virtual: para pregrados, consta de dos fases —validación del servicio social y cargue de documentos académicos— y en posgrados se limita a la validación académica.

Para postularse, los aspirantes deben haber nacido o demostrar residencia en Medellín durante los últimos tres años previos a la convocatoria, acreditar residencia mínima en la comuna o corregimiento correspondiente si aplican bajo Presupuesto Participativo, y certificar título de bachiller o estar próximos a graduarse. También deben haber presentado las pruebas de Estado Icfes. Personas transgénero tienen como requisito una residencia mínima de un año en el distrito.

Sapiencia impulsa la equidad educativa en Medellín con estrategias que garantizan el acceso, permanencia y graduación - crédito Alcaldía de Medellín
Los créditos condonables cubren hasta 5,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por semestre para matrícula y hasta 2,5 para sostenimiento - crédito Alcaldía de Medellín

No son elegibles quienes ya tengan título universitario (excepto técnicos o tecnólogos que busquen profesionalización), quienes reciban otro apoyo similar del Distrito o quienes adeuden recursos a Sapiencia, salvo excepciones para formación complementaria.

Becas y apoyos para docentes y deportistas

La convocatoria contempla 50 becas de maestría para docentes y 40 para deportistas de alto rendimiento, reconociendo la necesidad de fortalecer el talento humano en educación y el deporte. Estos apoyos buscan impulsar la formación avanzada y la excelencia en áreas estratégicas para el desarrollo local.

Oferta institucional y aliados educativos

Los créditos y becas pueden aplicarse en una amplia red de instituciones, que incluye universidades públicas y privadas del Valle de Aburrá y de todo el país, como la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, Eafit, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, entre otras. La lista incluye más de 30 instituciones privadas y 10 públicas, cubriendo programas en áreas técnicas, tecnológicas y profesionales.

Para quienes cursan estudios por ciclos propedéuticos, Sapiencia financia la continuación de los mismos, siempre que se postulen en nueva convocatoria, no hayan cambiado de programa o universidad y cuenten con la certificación de la institución.

Más de $22.600 millones del Presupuesto Participativo y el pago de impuestos financian los créditos condonables de Sapiencia - crédito Alcaldía de Medellín
No pueden acceder a la convocatoria quienes ya tengan título universitario, reciban apoyo similar o adeuden recursos a Sapiencia - crédito Alcaldía de Medellín

Las inscripciones están abiertas en la página medellin.gov.co, donde los interesados encontrarán los requisitos y condiciones detalladas de las convocatorias. Además, hasta el 3 de junio, se habilitarán 175 puntos itinerantes en instituciones educativas, centros comerciales, calles y plazas principales de comunas y corregimientos, para brindar información y asesoría directa.

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