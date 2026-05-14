Santa Fe perdió al defensor Juan Sebastián Quintero por una fuerte lesión

Santa Fe es uno de los clasificados a las semifinales de la Liga BetPlay, pese a su mal momento en la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Santa Fe confirmó la grave lesión de su defensor central Juan Sebastián Quintero, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y lesión meniscal en la rodilla izquierda, y será baja por al menos seis meses en un momento clave de la Liga BetPlay y la Copa Libertadores. El club capitalino también enfrenta dificultades logísticas, ya que el estadio El Campín no estará disponible para la fecha, por lo que debe buscar una nueva sede para la semifinal.

La lesión del defensor central supone una ausencia prolongada en el equipo y condiciona los planes del cuerpo técnico en el tramo más exigente del semestre. El zaguero, que era suplente en el rojo, fue diagnosticado tras exámenes realizados luego del partido de playoffs frente al América de Cali y el club comunicó oficialmente que el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

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Quintero ingresó en el segundo tiempo de ese encuentro y tras un choque con Adrián Ramos, debió salir del campo minutos antes de finalizar el partido. La intervención médica inmediata y las posteriores pruebas confirmaron la gravedad de la lesión.

Consecuencias para Santa Fe en Liga BetPlay y Libertadores

La baja de Quintero llega en un momento en el que el entrenador Pablo Repetto le otorgaba mayor protagonismo. Santa Fe enfrentará la semifinal de la Liga BetPlay ante Junior u Once Caldas sin uno de sus habituales en defensa, y tampoco podrá contar con él para los partidos de la Copa Libertadores frente a Platense, en El Campín, y Peñarol en Montevideo

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El calendario resulta especialmente ajustado por los compromisos de ambas competiciones. La semifinal local está prevista para mediados de mayo, lo que exige una reorganización urgente en la nómina y nuevas estrategias para cubrir la línea defensiva.

Esta es la lesión de Juan Sebastián Quintero que lo sacará de los partidos de Santa Fe por un buen tiempo - crédito Santa Fe

La gravedad de la lesión de Quintero priva a Santa Fe de un zaguero que ganaba espacio en la recta decisiva del torneo, justo cuando el equipo encaraba sus mayores desafíos tanto en el panorama nacional como internacional.

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De esta manera, los últimos compromisos del rojo serán sin un hombre que, pese a no ser titular con los bogotanos, se fue ganando un espacio entre los aficionados por su sacrificio cada vez que ingresaba al campo de juego, tanto a nivel local como internacional, gracias a su experiencia.

Santa Fe busca estadio para la semifinal tras lesión de Quintero

El problema de la sede se generó porque el estadio El Campín está reservado para el concierto de Silvestre Dangond el viernes 15 de mayo, con un montaje que impide usar el recinto al día siguiente para la semifinal. La única fecha viable para la ida sería el sábado 16 de mayo, pero la infraestructura del espectáculo hace casi imposible habilitar el escenario en menos de 24 horas.

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El concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en Bogotá será el viernes 15 de mayo - crédito @silvestredangond/Instagram

Debido a que Santa Fe debe enfrentar a Platense por la Copa Libertadores el martes 19 de mayo, el club necesita respetar al menos 72 horas de descanso entre ambos compromisos importantes. Esto ha llevado a la directiva a considerar alternativas de estadio o, eventualmente, posponer el encuentro local para garantizar la recuperación del plantel.

Sin embargo, hay poco espacio en el calendario del fútbol colombiano para aplazar partidos, pues se tiene prevista la vuelta de la semifinal el fin de semana del 23 y 24 de mayo, mientras que la final sería a inicios de junio o finales de mayo, dependiendo de que los clasificados no sean participantes de la Libertadores.

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El estadio Nemesio Camacho El Campín presenta problema para Santa Fe por tarima de un concierto - @saopaulofc/X

Hasta el momento, la Dimayor no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la sede ni la programación definitiva. Tanto la plantilla de Santa Fe como sus seguidores continúan en la incertidumbre y a la espera de una solución para afrontar la semifinal de Liga BetPlay.