Colombia

Jota Pe Hernández radicó queja disciplinaria contra la embajadora de Colombia en Haití, que estaría haciendo campaña por Iván Cepeda

La funcionaria, que además ha sido acusada de protagonizar casos de acoso laboral, hizo una afirmación durante una entrevista en medios locales que impulsó la denuncia formal interpuesta por aún el senador del partido Alianza Verde, declarado en oposición al Gobierno de Gustavo Petro

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Jota Pe Hernández - Embajadora en Haití
El senador Jota Pe Hernández denunció ante la Procuraduría a Vilma Rocío Velásquez, embajadora de Colombia en Haití, por su apoyo a Iván Cepeda - crédito Senado - suministrada a Infobae Colombia

La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez, enfrenta una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por lo que sería su presunta participación indebida en política. Lo anterior, tras declarar que el senador Iván Cepeda, que hace parte del Pacto Histórico, es “su candidato” para las presidenciales de 2026, en lo que sería una contravención a la prohibición que pesa sobre los funcionarios.

La denuncia la presentó el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, tras la difusión de declaraciones de la diplomática en medios haitianos que generaron un impacto inmediato en el escenario político y diplomático colombiano. Y es que así como lo estaría haciendo el jefe de Estado, Gustavo Petro, la embajadora expresó preferencias que no tiene permitidas por su cargo.

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La revelación clave se produjo durante una entrevista en Metropole Radio y Televisión de Haití, en la que Velásquez, consultada sobre el panorama político, expresó su apoyo a Cepeda. “Tenemos un magnífico candidato, que es Iván Cepeda”, afirmó la funcionaria, que entregó contexto al espacio al señalar que Petro no puede ser reelegido, conforme lo dispone la Constitución.

“Él no puede reelegirse, la Constitución no lo permite. Pero tenemos un magnífico candidato, que es Iván Cepeda”, fue la frase textual de la diplomática generando controversia por la categórica posición tomada desde su rol, que le impediría hacer ese tipo de manifestaciones. Las normas son explícitas: la Constitución prohíbe a cualquier funcionario hacer actos de proselitismo o expresarse en favor de cualquier aspirante.

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La infracción de hecho puede derivar en “destitución e inhabilitación” por parte de la Procuraduría, que ya recibió la petición formal. “Yo le ruego a la Procuraduría que actúe disciplinariamente contra esta señora embajadora, que claramente rompe toda norma cuando decide participar indebidamente en estas elecciones presidenciales”, reclamó Hernández al fundamentar su denuncia, como indicó en un video en sus redes.

crédito Cancillería de Colombia y Cristian Bayona/Colprensa
Vilma Velásquez llegó en julio de 2025 a la embajada de Colombia en Haití, por instrucción del presidente Gustavo Petro - crédito Cancillería de Colombia - Cristian Bayona/Colprensa

La ‘mala hora’ de la embajadora de Colombia en Haití: también ha sido acusada de acoso laboral

Más allá de este caso de aparente proselitismo, la funcionaria enfrentaría fuertes señalamientos por lo que serían actos maltrato, que se han hecho públicos con el numeral #EmbajadaSinDiplomacia. Diversos activistas documentaron denuncias por estas situaciones, además de lo que sería la falta de transparencia en la gestión de recursos” dirigidas contra Velásquez, en un contexto de grave crisis de seguridad en Haití.

La controversia no pudo caer en mal momento, pues se gestó cuando la misión en Haití atraviesa críticas por el manejo de la sede y, como se detalló, acusaciones de abuso laboral. Todo esto, en medio de presiones externas derivadas del complejo escenario político y de seguridad que afronta el país caribeño, y cuya presencia se mantiene por intención del mandatario, en su respaldo al incipiente gobierno local.

Velásquez era conocida por su activismo en derechos humanos, antes de ingresar al servicio exterior. Según se conoció, su nombramiento, que se formalizó el 18 de julio de 2025, habría respondido más a compromisos políticos del jefe de Estado que a carrera diplomática, pues no contaba con experiencia en cargos similares. “Él es quien está con nosotros”, dijo la embajadora, en referencia a Iván Cepeda.

Iván Cepeda, en su intención de desmarcarse de esta polémica, pidió investigación contra la funcionaria - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda, en su intención de desmarcarse de esta polémica, pidió investigación contra la funcionaria - crédito @IvanCepedaCast/X

“(Él es) del mismo Pacto Histórico. Es de izquierda y es buena gente”, destacó en su intervención, lo que ameritó, incluso, la reacción pública del propio candidato, que tuvo que tomar distancia del respaldo de la embajadora y solicitó, en aras de blindar a su campaña de cualquier señalamiento, que la Procuraduría investigue el caso. Lo anterior, ya que ningún funcionario debe intervenir en su campaña presidencial.

“De ser cierta esta información, en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular. Corresponde a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si se ha incurrido en estas conductas“, remarcó Cepeda.

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