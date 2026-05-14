Colombia

María José Pizarro se despachó contra De la Espriella por la manera en que se disculpó tras acosar a una periodista: “Machistas acomplejados”

El candidato presidencial insistió en que la comunicadora viera una foto suya y se fijara en sus partes íntimas. Aseguró que se trató de una broma

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Abelardo de la Espriella recurre a una foto polémica para destacar apoyo femenino durante transmisión en vivo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

María José Pizarro, congresista del Pacto Histórico y jefa de debate del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, fue una de las mujeres que rechazó el comportamiento que tuvo el aspirante de la derecha Abelardo de la Espriella en una entrevista en Piso 8 FM de Jhovanoty. En el espacio de conversación, De la Espriella insistió en que la periodista Laura Rodríguez observara una fotografía suya y se fijara en sus “partes íntimas”.

La comunicadora afirmó haberse sentido vulnerada con los comentarios que hizo el candidato y la forma en la que reiteradamente pidió que hiciera algún apunte de carácter sexual sobre la foto. “No fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, indicó la periodista en su cuenta de X.

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Ante las críticas que surgieron al respecto y las declaraciones de la comunicadora, el aspirante presidencial se pronunció a través de una publicación en su cuenta de X, en la que pidió disculpas a Rodríguez y justificó su conducta. En su explicación, aseguró que no hizo ningún comentario “de mala fe”; dijo que su intención fue tratar de seguir la línea de una broma que surgió en la entrevista, relacionada con su cuerpo.

Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones (...). Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”, indicó.

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Disculpas de Abelardo de la Espriella generaron rechazo

La senadora María José Pizarro rechazó la petición de perdón por parte del abogado, advirtiendo sobre un intento por minimizar sus acciones al decir que lo que pasó se trató de una broma. La jefa de debate indicó que lo ocurrido no fue un chiste ni un error involuntario del candidato a la Presidencia; más bien, fue un comportamiento misógino (odio hacia las mujeres).

Es la soberbia, patanería y misoginia que definen a la extrema derecha que usted representa”, aseveró la congresista del Pacto.

María José Pizarro señaló a Abelardo de la Espriella de aliarse con cualquiera que le ponga votos - crédito María José Pizarro/Prensa y Luisa Gonzalez/Reuters
María José Pizarro instó a Abelardo de la Espriella a reconocer que acosó sexualmente a una periodista en vivo - crédito María José Pizarro/Prensa y Luisa Gonzalez/Reuters

Desde la perspectiva de Pizarro, el hecho de pedir disculpas públicas porque se considera que es un acto de caballerosidad es “pura pose” y tiene efectos negativos en la sociedad, porque termina normalizando el acoso hacia las mujeres. “Se excusa y se disculpa con condescendencia”, afirmó.

En ese sentido, instó al profesional en Derecho a aceptar ante la ciudadanía que lo que hizo en la entrevista constituyó un acto de acoso contra una periodista y que, además, ocurrió en vivo.

“Las mujeres no tenemos por qué soportar machistas acomplejados que se esconden en la ‘caballerosidad’ y el ‘humor’ para naturalizar la violencia y generar lástima. Señor De la Espriella, asuma que fue acoso en vivo. Deje el show”, precisó.

María José Pizarro cuestionó la explicación de Abelardo de la Espriella y rechazó la disculpa, al afirmar que no consideraba creíble su versión de los hechos - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro cuestionó la explicación de Abelardo de la Espriella y rechazó la disculpa, al afirmar que no consideraba creíble su versión de los hechos - crédito @PizarroMariaJo/X

Al igual que la legisladora, la periodista María Jimena Duzán reaccionó a la publicación de De la Espriella, en la que pidió disculpas por su comportamiento. En su cuenta de X, precisó que, aunque el aspirante pidió perdón por haber incomodado a la colega, desconoce los motivos reales por los que tuvo que disculparse.

Así como lo indicó María José Pizarro, considera que la actitud del aspirante no fue un “derroche de humor inofensivo” que la comunicadora no entendió o no reconoció por carencia del sentido del humor. Advirtió que se trató de una falta de respeto con la trabajadora que, además, no fue detenida por ninguna de las personas que estaban presentes en el espacio de diálogo.

La representante Lina María Garrido defendió a Abelardo de la Espriella, mientras la periodista María Jimena Duzán fue contundente en cuestionar sus disculpas, profundizando la polémica que sacude el ámbito mediático - crédito @MJDuzan/X
La periodista María Jimena Duzán fue contundente en cuestionar las disculpas de Abelardo de la Espriella - crédito @MJDuzan/X

“No, candidato. El problema no es que Laura no hubiera entendido sus chistes. El tema es que usted la irrespeto públicamente y la forzó a que exaltara el tamaño de su miembro”, explicó Duzán.

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