En la Sierra Nevada de Santa Marta a Hernán Giraldo lo llamaban el 'Taladro', no solo por usar ese elemento como tortura, sino sobre todo por las constantes violaciones a niñas, especialmente vírgenes y muchas de las cuales le dieron hijos antes de cumplir su mayoría de edad. Por eso pagaría no más de ocho años de cárcel al regresar de su extradición en Estados Unidos. Su caso, como el de otros ex comandantes paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz, vuelve a abrir la polémica por los castigos alternativos a estos crímenes que ahora el Gobierno de Iván Duque no quiere para los ex guerrilleros de las FARC.