Día de la Madre en Colombia: Policía registró una disminución del 42% en los homicidios en comparación con 2025

La iniciativa de las autoridades en las actividades por el Día de la Madre terminó en un balance positivo para la comunidad, aunque los uniformados están seguros de que los retos persisten - crédito Policía Nacional

Durante la celebración del Día de la Madre en 2026, que se llevó a cabo el 10 de mayo, la Policía Nacional informó una reducción del 42% en los homicidios en Colombia respecto al mismo día de 2025. Este descenso fue atribuido a la estrategia de prevención y control que salvó 28 vidas y generó un cambio en la dinámica de una de las fechas que históricamente ha registrado niveles elevados de violencia en el país, según un comunicado oficial de la institución.

Las cifras registradas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) revelaron que el 10 de mayo de 2026 ocurrieron 39 homicidios, en contraste con los 67 de 2025. Este descenso fue complementado por una baja significativa en los homicidios vinculados a riñas, con una caída del 56%, según la información oficial. Aunque persisten los episodios relacionados con la intolerancia, que causaron 17 muertes en esta importante jornada.

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Las autoridades revelaron que un dispositivo compuesto por más de 26.000 policías desplegó recursos en todo el territorio nacional para desarrollar planes preventivos, mediar conflictos, ejercer controles dirigidos a salvaguardar la vida y afianzar la convivencia durante una jornada que ha estado marcada por hechos violentos a lo largo de los años.

Este operativo incluyó el refuerzo de la vigilancia, así como la promoción de campañas pedagógicas y la ejecución de actividades dirigidas a mitigar situaciones de intolerancia, lesiones personales y homicidios, especialmente en zonas precedidas de antecedentes críticos en estas fechas.

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Los uniformados recorrieron diferentes zonas del país para evitar riñas y concientizar a los ciudadanos - crédito Policía Nacional

Las cifras y dispositivos de seguridad que marcaron la jornada

Durante el fin de semana del Día de la Madre, la Policía Nacional registró 11.735 comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos 4.191 relacionados con el porte de armas cortopunzantes y 1.115 comparendos por riñas o confrontaciones violentas, según el informe.

Entre los dispositivos especializados, 9.329 efectivos formados en mediación y resolución de conflictos estuvieron presentes para responder a requerimientos ciudadanos y fomentar el uso del diálogo como principal herramienta para resolver disputas y evitar hechos fatales.

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En cuanto a la atención de violencias basadas en género, 377 Patrullas Púrpura, con 821 uniformados (489 mujeres y 332 hombres) se mantuvieron activas y habilitadas en toda Colombia para proporcionar orientación, acompañamiento y respuestas inmediatas a mujeres en situación de riesgo.

Una acción destacada fue la incautación de miles de armas cortopunzantes a lo largo y ancho del país, una medida destinada a minimizar el riesgo de que altercados o discusiones momentáneas deriven en consecuencias irreversibles.

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Del mismo modo, se indicó que las ciudades con más medidas correctivas implementadas durante la jornada fueron Bogotá con 3.125 casos de atención, seguida por Santiago de Cali (1.252), Medellín (884), Bucaramanga (575) y Barranquilla (347).

La violencia en el Día de la Madre sigue siendo un reto, aunque las cifras demuestran una leve mejora - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reacciones institucionales y retos pendientes

El parte de la Policía Nacional resaltó la disminución de la violencia, pero recordó la urgencia de avanzar hacia una transformación cultural profunda que privilegie el diálogo sobre la confrontación.

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La institución afirmó: “Cada vida perdida representa una familia marcada por el dolor y una celebración que terminó en tragedia. Aunque los resultados son alentadores, el verdadero reto sigue siendo cultural: aprender a resolver nuestras diferencias mediante el diálogo y no a través de la violencia”, puntualizó el comunicado publicado por las autoridades.

Las autoridades adelantaron acciones en todo el país para cuidar a las madres en su día - crédito Policía Nacional

Aunque al conocer las cifras oficiales se destacó el comportamiento cívico, se instó a la ciudadanía a fortalecer valores como la tolerancia, el respeto y la convivencia pacífica, indispensables para consolidar entornos seguros y proteger la vida.

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El mensaje oficial indicó que el Día de la Madre debe consolidarse como una oportunidad para compartir, reconciliarse y agradecer, priorizando la unión familiar y el diálogo por sobre cualquier manifestación de violencia que pueda afectar a las familias colombianas.