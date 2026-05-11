Colombia

El futbolista Luis Díaz confirmó el nacimiento de su hijo Fernando: “Más amor. Más vida. Más de nosotros”

La noticia compartida por el futbolista de la Tricolor generó una avalancha de mensajes de felicitación tras la emotiva publicación en redes sociales

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El futbolista recibió a su primer hijo varón a pocos días de iniciar el Mundial de Fútbol - crédito gera25ponce / Instagram
El futbolista recibió a su primer hijo varón a pocos días de iniciar el Mundial de Fútbol - crédito gera25ponce / Instagram

La familia del futbolista colombiano Luis Díaz creció con la llegada de Fernando, su primer hijo varón, noticia que se difundió este lunes 11 de mayo de 2026.

La confirmación provino de Gera Ponce, esposa del deportista, que comunicó el nacimiento a través de su cuenta de Instagram. La publicación incluyó varias imágenes y un mensaje donde expresó: “Más amor. Más vida. Más de nosotros”.

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Ponce acompañó el anuncio con palabras que reflejaron la emoción por la llegada de Fernando, describiendo el momento como “un sueño más de nuestro corazón hecho realidad”. La respuesta en redes sociales fue inmediata, sumando miles de mensajes de felicitación y apoyo al delantero colombiano y su familia.

Con este nacimiento, el futbolista suma tres hijos. Fernando se integra a la vida familiar junto a Roma y Charlotte, quienes nacieron en 2021 y enero de 2024, respectivamente. Las fotografías difundidas por la pareja permitieron a los seguidores ser testigos de la intimidad del momento, mostrando gestos de ternura y unión familiar.

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