"Que te miren morboso, que te agarren, que te manoseen, que te traten como si fueras basura. Que te digan 'Si eres novia de un capitán porque no puedes ser novia mía, si tú te culeaste a ese man, porque no lo puedes hacer con nosotros'. Eso te deja muda (…) Esa experiencia, si se puede llamar así, fue lo más cruel y duro que pude pasar en mi vida. Me arrebataron mis sueños, mi inocencia, mi libertad. Uno pierde cosas en esa selva que no vuelve a recuperar jamás. Y no es fácil salir de allí marcada a volver a mirar todo y a todos los que has visto siempre, pero que ya no vuelves a mirar igual".