Juan Manuel Santos aplaudió el trabajo político de Germán Vargas Lleras: “Hubiera sido un gran presidente”

Juan Manuel Santos calificó a Germán Vargas Lleras como un dirigente con capacidades suficientes para llegar a la Presidencia de Colombia - crédito Fernando Ruiz/EFE

La muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras el 8 de mayo, ocurrida tras casi diez años de lucha contra un meningioma —un tipo de tumor cerebral—, reabrió inevitablemente el capítulo político de uno de los dirigentes más influyentes del país en las últimas décadas.

Su fallecimiento sigue provocando reacciones desde distintos sectores, entre ellas la del expresidente Juan Manuel Santos, que lo recordó no solo como aliado, sino como uno de los actores clave de su administración, teniendo en cuenta que Vargas Lleras fue su vicepresidente en su segundo mandato.

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Desde Nairobi (Kenia), donde participa en actividades del Grupo de los Elders y en la cumbre África en Acción, Juan Manuel Santos expresó su sorpresa el día que conoció la noticia y envió un mensaje de solidaridad a la familia del exvicepresidente, según reveló en una entrevista para Mañanas Blu con Néstor Morales.

Juan Manuel Santos destacó la trayectoria legislativa de Germán Vargas Lleras y su habilidad para lograr acuerdos en el Congreso - crédito Carlos Ortega/EFE

En medio de la distancia, el tono de sus palabras fue cercano y cargado de reconocimiento hacia quien fuera una figura central en su gobierno: “Mi señora y yo estamos presentes en el funeral de espíritu y corazón. Teníamos por Germán un gran aprecio, una gran admiración”.

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Santos habló de su relación política con Germán Vargas Lleras

A partir de ahí, la conversación derivó hacia una revisión profunda de los años en que ambos compartieron escenario político, primero como adversarios y luego como aliados dentro del gobierno.

Y es que Santos y Vargas Lleras se enfrentaron en la campaña presidencial de 2010, cuando competían por llegar a la Casa de Nariño; sin embargo, tras la victoria, el entonces presidente tomó la decisión que redefiniría el rumbo de su gobierno al integrarlo al gabinete.

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Según explicó, lo hizo con una lógica de construcción política amplia, inspirada en la idea de sumar voces diversas para fortalecer la gobernabilidad: “Invité a Germán a que fuera parte del gabinete. Le dije que había ideas de su programa de gobierno que podía incorporar en nuestro programa de gobierno”.

Juan Manuel Santos recordó que la relación política con Vargas Lleras evolucionó desde la competencia electoral en 2010 hasta una alianza dentro del gabinete - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En ese reordenamiento del poder, Vargas Lleras terminó ocupando un rol central, primero como ministro del Interior y posteriormente como ministro de Vivienda, acompañado por figuras como Rafael Pardo y Juan Camilo Restrepo, que ayudaron a consolidar mayorías en el Congreso y sacar adelante sus proyectos.

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Juan Manuel Santos habló de las capacidades de liderazgo que tenía Vargas Lleras

Ese equilibrio político, según el exmandatario, fue clave para la aprobación de reformas estructurales en distintos frentes. Santos destacó especialmente la capacidad de Vargas Lleras para moverse en el terreno legislativo y cerrar acuerdos.

No era un detalle menor, pues el exvicepresidente conocía a fondo el funcionamiento del Congreso y sabía cómo traducir proyectos en decisiones concretas: “Él conocía muy bien cómo funcionaba el Congreso. Las reformas que presentamos, la mayoría fueron aprobadas”.

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Uno de los puntos más mencionados por Santos fue el impacto de los programas de vivienda social, que bajo la coordinación de Vargas Lleras beneficiaron a miles de familias en situación vulnerable - crédito German Enciso/Colprensa

Juan Manuel Santos resaltó el impacto de los programas de vivienda social, uno de los pilares de la gestión de Vargas Lleras. Allí se implementaron proyectos que beneficiaron a miles de familias en situación de vulnerabilidad, con la entrega de más de 100.000 viviendas gratuitas.

El expresidente recordó ese proceso como uno de los más emotivos de su mandato: “La felicidad de la gente cuando recibía esas viviendas era impresionante”.

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Más adelante, durante el segundo periodo presidencial, entre 2014 y 2018, Vargas Lleras asumió la coordinación de lo que el gobierno denominó la “revolución de la infraestructura”, como vicepresidente de Colombia.

Juan Manuel Santos resaltó la etapa de infraestructura liderada por Germán Vargas Lleras en su segundo mandato, a la que atribuyó avances significativos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bajo su liderazgo se impulsaron megaproyectos viales y obras consideradas estratégicas para la conectividad del país. Santos defendió el alcance de esas intervenciones y aseguró que su impacto trascendió las fronteras nacionales: “Lo que se hizo fue muy positivo, eso lo reconoce el mundo entero”.

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Lo que el país se perdió con Vargas Lleras en un Ejecutivo

No obstante, la trayectoria política de Germán Vargas Lleras no se detuvo allí, porque en 2018 emprendió su propio camino con la aspiración de llegar a la Presidencia de Colombia, una candidatura que contó con el respaldo de Santos, aunque de manera discreta, ya que como jefe de Estado no podía manifestar apoyo público a ningún aspirante.

Frente a esta etapa, de la que Vargas Lleras no logró una victoria, Juan Manuel Santos consideró que el exvicepresidente tenía todas las condiciones para liderar el país y que su ausencia en la Presidencia representó una oportunidad perdida: “Hubiera sido un gran presidente porque tenía todas las cualidades para ser un buen presidente”.

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Juan Manuel Santos afirmó que la ausencia de Vargas Lleras en la Casa de Nariño tras las elecciones de 2018 representó, en su opinión, una oportunidad que el país dejó pasar - crédito Luisa González/Colprensa

“Fue una lástima que el pueblo colombiano no lo haya escogido; de pronto estaríamos en un país muy diferente y mucho mejor del que estamos en este momento”, señaló Santos para el medio en mención.