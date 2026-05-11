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En video: reviva el gol de Luis Javier Suárez con Sporting de Portugal para asegurar un puesto en la UEFA Champions League

El delantero de la selección Colombia anotó desde el punto penal ante Rio Ave por la fecha 34 de la liga portuguesa, ahora debe ganar los últimos dos partidos

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Gol de Luis Javier Suárez para el empate parcial de Sporting CP ante Rio Ave. Tercer partido consecutivo marcando para el colombiano - crédito Sport TV

El delantero colombiano Luis Javier Suárez volvió a ser protagonista en Europa y marcó un gol para el Sporting CP en la victoria sobre Rio Ave FC, resultado que dejó al conjunto lisboeta muy cerca de asegurar su presencia en la próxima edición de la UEFA Champions League. Además, el atacante samario continúa acercándose a Harry Kane en la pelea por ser el máximo goleador de las principales ligas del continente.

El colombiano apareció nuevamente en un momento determinante para su equipo. Sporting visitaba un estadio complicado y comenzó perdiendo desde temprano, pero encontró en Suárez al líder ofensivo que necesitaba para encaminar la remontada.

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Venía de anotar también en el partido más reciente

En el partido pasado ante Vitoria Guimaraes, el delantero colombiano marcó el 4-0 de Sporting CP - crédito SportTv

El partido, correspondiente a la jornada 33 de la Primeira Liga portuguesa, arrancó cuesta arriba para los visitantes. El Rio Ave sorprendió apenas al minuto 12 del primer tiempo con una anotación de Diogo Bezerra, lo que encendió las alarmas en Sporting, que necesitaba sumar para mantenerse firme en la lucha por los puestos de Champions League.

Sin embargo, la reacción del equipo visitante llegó de la mano del delantero colombiano. Luis Javier Suárez provocó un penalti en el minuto 34 después de una jugada individual dentro del área rival. El propio atacante tomó la responsabilidad de ejecutar desde los once pasos y no falló.

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-crédito @SportingCP/X
Este fue el tercer partido consecutivo marcando para el colombiano - crédito @SportingCP/X

Con mucha tranquilidad, el samario remató cruzado con pierna derecha, engañó completamente al arquero y puso el empate parcial para Sporting. El tanto significó un golpe anímico importante para los visitantes, que cambiaron por completo el rumbo del encuentro en pocos minutos.

El gol no solo sirvió para iniciar la remontada, sino que además ratificó el extraordinario momento que atraviesa el colombiano en Portugal. Suárez llegó a 27 anotaciones en 31 partidos disputados en la liga portuguesa, cifras que lo consolidan como uno de los delanteros más efectivos de Europa durante la temporada.

Después del empate conseguido por el colombiano, Sporting aprovechó el impulso y consiguió ponerse arriba antes del descanso gracias a un autogol de Gustavo Mancha al minuto 42. Ya en la segunda mitad, Francisco Trincao amplió la ventaja tras una asistencia de Ousmane Diomande para sellar el triunfo visitante.

La victoria fue fundamental para las aspiraciones del Sporting, que pelea por asegurar su clasificación a la próxima Champions League y mantenerse en la parte alta del campeonato portugués en el cierre de temporada.

La puja por Harry Kane

Más allá del resultado colectivo, Luis Javier Suárez continúa dando pasos gigantes en el fútbol europeo. Sus números lo tienen actualmente como el segundo máximo goleador entre las principales ligas del continente, solo por detrás del inglés Harry Kane.

El atacante del Bayern Múnich lidera la tabla con 33 goles en 30 partidos, mientras que el colombiano ya suma 27 anotaciones en 31 compromisos. La diferencia entre ambos es de apenas seis tantos, cuando todavía restan partidos por disputarse en el cierre de campaña.

Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez se ha convertido en la figura del Sporting de Lisboa, con 27 goles en 31 partidos - crédito Rita Franca/Reuters

Detrás de ellos aparecen otras grandes figuras del fútbol mundial. Erling Haaland, delantero del Manchester City FC, acumula 26 goles, mientras que el japonés Ayase Ueda suma 25 con el Feyenoord. Más abajo aparece Kylian Mbappé, figura del Real Madrid CF, con 24 anotaciones.

El rendimiento del colombiano ha sido una de las grandes sorpresas positivas de la temporada europea. Jornada tras jornada se ha convertido en el hombre más determinante del Sporting y en uno de los atacantes más letales del continente.

Además, su capacidad para aparecer en partidos decisivos ha generado que el club portugués dependa cada vez más de su contundencia ofensiva. Contra Rio Ave volvió a demostrarlo: cuando el partido estaba complicado y la clasificación a la Champions comenzaba a ponerse en riesgo, apareció para cambiar la historia.

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