Inés María Zabaraín compartió su celebración del Día de la Madre junto a sus hijos: Jorge Alfredo Vargas fue el gran ausente

Jorge Alfredo Vargas habría estado ausente durante la celebración del Día de la Madre de Inés María Zabaraín - crédito @inesmariazabarain/Instagram

La reciente reaparición de la comunicadora Inés María Zabaraín en redes sociales ha llamado la atención tras semanas marcadas por la polémica que involucra a su esposo, Jorge Alfredo Vargas. En medio del escándalo de acoso sexual en Caracol Televisión, que salpicó al presentador, la familia se ha visto bajo una intensa observación pública.

Después de un prolongado silencio, la presentadora de Noticias RCN publicó en Instagram imágenes de la celebración del Día de la Madre junto a sus tres hijos: Felipe Vargas, Sofía Vargas y Laura Maré Vargas. En las fotografías, el comunicador no aparece, lo que ha mantenido su ausencia tanto en el ámbito digital como público.

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En la publicación, Zabaraín expresó su emoción por la fecha especial junto a sus retoños: “La alegría de ser mamá”, junto a un corazón rojo. Las imágenes transmiten un ambiente festivo y cercano, evidenciando la relación entre la comunicadora y sus hijos.

La presentadora compartió una fotografía del Día de la Madre con la ausencia de Jorge Alfredo Vargas - crédito @inesmariazabarain/IG

Varios seguidores preguntaron si Vargas estuvo presente en la celebración y quién tomó las fotos. Zabaraín contestó: “Claro que sí”, lo que activó especulaciones sobre la posible presencia del periodista detrás de cámara durante la jornada y dejando en firme que su relación avanza por buen camino.

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Jorge Alfredo, por su parte, en su cuenta de Instagram prefirió guardar silencio y no ha publicado nada en dicha red social desde hace varias semanas previo a que estallara el escándalo con el canal en el que se desempeñaba.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer con mensajes de los cuales destacan: “Felicidades Ine, que Dios te bendiga”; “Qué hermosos, pero, dónde está Jorge Alfredo”; “Felicidades a la mamá, periodista, guerrera, gran día”; “Qué hermoso detalle, solo quiero pensar que Jorge Alfredo está tomando la foto”, entre otros.

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El acuerdo de Jorge Alfredo Vargas con el canal

- crédito @jorgeavargas67/Instagram

El cierre del vínculo laboral entre Jorge Alfredo Vargas y Caracol Televisión se produjo bajo la sombra de denuncias de acoso laboral y sexual, generando un debate sobre la transparencia de la empresa y el tratamiento de estos casos.

La salida del periodista, con más de tres décadas de trayectoria, se formalizó mediante un acuerdo confidencial que incluyó una cláusula de confidencialidad recíproca. Este mecanismo, según fuentes revisadas por la Revista Raya, limitó la divulgación de información relevante y complicó la apertura de procesos formales de investigación.

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Mientras el canal justificó públicamente la desvinculación por razones de edad y cercanía a la pensión, la existencia de al menos quince nuevas denuncias conocidas durante una inspección laboral en marzo de 2024 planteó dudas sobre el verdadero motivo. La diferencia en el trato respecto a otros presentadores, como Ricardo Orrego —quien fue despedido de forma unilateral—, reforzó la percepción de un manejo diferenciado en función de la figura involucrada.

Jorge Alfredo Vargas, con más de 30 años en televisión y radio, declaró que la salida fue “de común acuerdo” y motivada por la coyuntura actual - crédito @JorgeAVargasA/X

El acuerdo alcanzado entre ambas partes evitó que las acusaciones, que incluían testimonios sobre conductas inapropiadas como llamadas nocturnas a compañeras de trabajo, trascendieran el ámbito interno de Caracol Televisión.

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La confidencialidad pactada frenó la posibilidad de que los hechos fueran evaluados en instancias judiciales o disciplinarias externas, resguardando la imagen de la empresa y del propio Vargas.

En un comunicado público, el periodista describió la decisión como “de común acuerdo”, ligada a la coyuntura actual, sin referirse de manera directa a las denuncias.

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Expresó que “no es un momento fácil” y agradeció el apoyo de su familia y amigos. Subrayó que asume este cambio “con serenidad” y defendió haber mantenido “los parámetros de respeto y buen comportamiento”, reconociendo errores pero asegurando que nunca actuó con mala intención.

Según la información divulgada, la inspección del Ministerio de Trabajo también incluyó a directivos y coordinadores de otros medios afiliados, como Blu Radio, a partir de una estrategia de denuncias anónimas facilitada por un código QR.

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