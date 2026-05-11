La selección Colombia jugará un cuadrangular ante Argentina, Brasil y Venezuela de local: aquí los detalles

El entrenador de la delegación colombiana afirmó que tiene la intención de hacer una preparación con esas selecciones para el Paralímpico - crédito Diego Suárez/Infobae

La selección Colombia de fútbol de salón para sordos no solo acaba de consagrarse campeona del Panamericano disputado en San Juan, Argentina, sino que ya proyecta un nuevo reto internacional de alto nivel. El entrenador Juan Carlos Muñoz confirmó que el combinado nacional trabaja para organizar en Bogotá un cuadrangular internacional frente a tres de las selecciones más fuertes del continente: Argentina, Brasil y Venezuela, en un torneo preparatorio rumbo a los Sordoolímpicos de Austria.

El anuncio llega después de una histórica participación del equipo colombiano en territorio argentino, donde el combinado cafetero logró quedarse con el título continental tras superar a potencias sudamericanas y demostrar un nivel competitivo que sorprendió incluso a los locales. Ahora, el objetivo del cuerpo técnico es mantener el proceso y darle continuidad a una selección que, según el propio entrenador, apenas está comenzando a consolidarse.

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Muñoz, que también es entrenador de Antioquia, afirma que no hay mayor diferencia entre uno y otro - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

“Vienen grandes proyectos. Necesitamos hacer tres microciclos con ellos para irnos para Austria a los Sordoolímpicos y viene un cuadrangular internacional. Voy a invitar a Argentina, Brasil y Venezuela para que hagamos un torneo internacional de sordos acá en la ciudad de Bogotá”, explicó Muñoz a Infobae Colombia.

Las fechas y lo que falta para que se confirme

El técnico también señaló que el evento todavía depende del respaldo económico y logístico de las entidades deportivas del país. “Ya hablamos con los entes de la administración aquí colombiana para poder que empiecen a tramitar con Argentina, con Brasil y con Venezuela para traerlos para el cuadrangular acá”, comentó. Por ahora, las fechas no están definidas, pues esperan la aprobación de recursos por parte del Ministerio del Deporte.

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El seleccionador colombiano afirma que no hay una diferencia sustancial en el entrenamiento entre futsal para sordos y el convencional - crédito Diego Suárez/Infobae

La iniciativa busca darle mayor visibilidad al fútbol de salón para sordos en Colombia y, al mismo tiempo, fortalecer el nivel competitivo de la selección antes de afrontar el gran reto internacional del próximo año.

El título panamericano conseguido en Argentina representó un hito para esta disciplina en el país. Según contó Muñoz, fue la primera vez que un deporte colectivo de sordos representó oficialmente a Colombia en este tipo de competencias internacionales, algo que hace todavía más significativo el campeonato obtenido.

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“Es un gran logro porque es primera vez que un equipo de conjunto representa a Colombia en estos eventos. Hicimos como el piloto para esto y fuimos campeones”, afirmó el entrenador.

La selección Colombia enfrentaría un cuadrangular de futsal para sordos ante Argentina, Brasil y Venezuela - crédito Colombia/Argentina/Brasil/Venezuela

El rendimiento de Colombia fue sobresaliente. El equipo no perdió contra ninguno de los rivales fuertes del campeonato y logró resultados importantes frente a selecciones históricas como Argentina y Brasil. El entrenador explicó que el trabajo táctico fue determinante para alcanzar el título.

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Los rivales ya los enfrentó en el Panamericano

“Argentina era un equipo fuerte, aguerrido y muy dinámico. Fue un partido muy apretado, un 1-1 donde ellos pusieron toda su casta”, recordó el entrenador.

Después apareció Brasil, otra de las grandes pruebas para el combinado nacional. Colombia llegó a estar abajo en el marcador, pero logró reaccionar y remontar en uno de los encuentros más emocionantes del torneo.

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“Con Brasil íbamos perdiendo. Pedí el tiempo, saqué el quinto jugador y con el quinto le ganamos a Brasil”, explicó Muñoz, destacando la importancia de las pausas tácticas y la preparación mental del grupo.

Finalmente, ante Uruguay, Colombia necesitaba una diferencia amplia de goles para asegurar el campeonato y cumplió con la tarea. El cuerpo técnico identificó que la movilidad ofensiva podía ser la principal ventaja ante los uruguayos, y así terminó ocurriendo en el partido decisivo. “Les dije que teníamos que hacer muchos goles para no sufrir y así lo conseguimos”, aseguró el estratega.

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Uno de los aspectos más llamativos del proceso fue el trabajo psicológico y táctico que el equipo debió desarrollar para adaptarse a las condiciones de competencia en esta modalidad. Muñoz explicó que dirigir durante un partido es mucho más complejo que en el fútbol sala convencional, debido a que las instrucciones deben darse mediante señas y no con indicaciones verbales.