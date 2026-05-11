Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

El partido en El Campín genera gran expectativa por la racha positiva de Santa Fe y la necesidad de América de revertir su tendencia fuera de casa en la actual temporada - crédito Colprensa

El pase a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I se definirá este martes 12 de mayo en Bogotá, cuando Independiente Santa Fe reciba a América de Cali en el estadio El Campín, tras un empate que dejó la serie completamente abierta y obligó a ambos equipos a buscar la victoria en la capital colombiana para seguir en carrera.

El encuentro, que comenzará a las 8:30 p. m. y será televisado por Win Sports, genera expectativa no solo por el resultado ajustado de la ida sino por la tendencia dominante del conjunto bogotano en su estadio, respaldado por un historial reciente favorable.

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En los últimos diez enfrentamientos entre ambos equipos en Bogotá, Santa Fe ha consolidado una marcada superioridad: logró cinco victorias, cuatro empates y solo sufrió una derrota. Destaca como antecedente inmediato la final de diciembre de 2020, cuando el equipo dirigido por Pablo Repetto venció 2-0 a América en El Campín.

Hugo Rodallega y Adrián Ramos, delanteros de 40 años, protagonizaron el empate 1-1 en el Pascual Guerrero, dejando la serie abierta para la definición en Bogotá - crédito Colprensa

Se suman triunfos recientes como el 2-1 en agosto de 2025 y el 1-0 en abril de 2024. El cuadro escarlata no consigue imponerse como visitante ante Santa Fe desde el 22 de agosto de 2019, cuando ganó 2-1.

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El empate 1-1 en el Pascual Guerrero el pasado 9 de mayo—con goles de Hugo Rodallega y Adrián Ramos, ambos delanteros de 40 años—marcó un duelo entre la veteranía ofensiva de ambos planteles y dejó en evidencia la paridad existente. Para el técnico David González, ese resultado “nos deja completamente vivos a los dos para pelear en un gran partido el próximo martes”, mientras que Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, aseguró: “La vuelta está cero a cero y a jugarla”, afirmó en rueda de prensa.

América de Cali busca revertir una tendencia negativa como visitante, ya que ganó cuatro partidos y perdió seis fuera de casa durante la temporada. La plantilla dirigida por González podría contar con dos regresos claves: Marlon Torres, ausente en la ida por una fuerte migraña, y Mateo Castillo, recuperado de una lesión que lo alejó varias jornadas. Se prevé que ambos jugadores sean convocados para este partido, lo que fortalecería la solvencia defensiva y la proyección ofensiva del equipo.

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Santa Fe mantiene una marcada superioridad ante América en Bogotá, con cinco victorias y solo una derrota en los últimos diez enfrentamientos en casa - crédito Colprensa

En contraste, el equipo caleño no podrá disponer de su goleador de la temporada, Yeison Guzmán, quien sufrió a comienzos de mayo un trauma en la rodilla derecha con distensión del ligamento colateral medial durante un duelo de Copa Sudamericana frente a Tigre. De acuerdo con el parte médico divulgado por el propio club, el jugador estará al menos dos semanas de baja y queda descartado para el resto de la Liga BetPlay, impactando la capacidad de definición del equipo rojiblanco.

El partido entre Santa Fe y América de Cali se convierte en una de las eliminatorias más disputadas de los playoffs, con ambos equipos mostrando argumentos tácticos y cambios estratégicos decisivos en la serie. El local llega en racha positiva, con seis encuentros sin derrotas, y el respaldo de una hinchada que suele incidir en los partidos definitorios. Por su parte, América apuesta a romper el dominio bogotano, apoyado en el regreso de referentes de la plantilla y en la capacidad de generar peligro por medio de una tenencia de balón propositiva.

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Para este compromiso, Independiente Santa Fe podría alinear a Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Nahuel Bustos; Yéicar Perlaza, Hugo Rodallega y Ómar Fernández. América de Cali tendría como posibles titulares a Jean Fernandes; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Jan Lucumí, Rafael Carrascal, Josen Escobar, John Murillo; Daniel Valencia y Tomás Ángel.

Así van las llaves de la fase final de la Liga BetPlay I-2026

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Deportes Tolima 1-0 Deportivo Pasto

Internacional de Bogotá 1-2 Atlético Nacional

América de Cali 1-1 Independiente Santa Fe

Once Caldas 0-1 Junior FC