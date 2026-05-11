Colombia

Corte Suprema ratificó condena a exmagistrados de Villavicencio por crear una red de corrupción que por dinero, licor y mujeres cambiaba decisiones judiciales

El alto tribunal confirmó las penas de prisión para tres antiguos integrantes de la judicatura por conductas asociadas a la recepción de sobornos y la manipulación de sentencias en beneficio de terceros vinculados a crímenes graves

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó la condena de los exmagistrados de Villavicencio por venta de fallos judiciales - crédito Justicia

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena impuesta a los exmagistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Joel Darío Trejos Londoño y Alcibiades Vargas Bautista, que integraban el Tribunal de Villavicencio.

Los exfuncionarios recibieron penas de prisión tras comprobarse su participación en graves irregularidades relacionadas con la venta de decisiones judiciales.

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El fallo, conocido el lunes 11 de mayo, señala que Díaz Rodríguez fue sentenciado a 128 meses y 1 día de prisión por prevaricato por acción en concurso homogéneo, mientras que Vargas Bautista y Trejos Londoño recibieron 120 meses y 1 día de prisión por cohecho propio y prevaricato por acción simple.

De acuerdo con el comunicado de la Corte Suprema de Justicia, los hechos investigados incluyen la confirmación de que los exmagistrados pactaron sobornos, uno de ellos por 2.000 millones de pesos, para favorecer a procesados por delitos graves.

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Según la sentencia, los exmagistrados actuaron “con total desprecio por el orden jurídico” y emitieron decisiones manifiestamente contrarias a la ley, como en el caso de una tutela que benefició a Hernán Darío Giraldo Gaviria y en la que no se realizó un análisis adecuado del principio de subsidiariedad.

Además, en la investigación se identificó el pago de $100 millones por otro fallo irregular, así como la aceptación de dádivas como fiestas, licor y servicios sexuales.

La Sala de Casación Penal compulsó copias para que se investiguen las actuaciones de los exmagistrados en el caso del soborno, y llamó la atención sobre la necesidad de analizar con mayor rigor los requisitos legales para conceder beneficios como la prisión domiciliaria.

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