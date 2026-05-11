Red de Veedurías pidió la suspensión de Atlas-Intel en Colombia ante presuntas irregularidades en encuestas: “Se está pervirtiendo la democracia”

Ante las presuntas anomalías en los sondeos de opinión, el presidente de la Red de Veedurías solicitó al CNE la suspensión provisional de la firma, la prohibición de hacer más ejercicios y la rectificación de la información ya publicada - crédito suministrado a Infobae Colombia

A través de una comunicación formal al Consejo Nacional Electoral, la Red de Veedurías de Colombia pidió el lunes 11 de mayo la suspensión inmediata de la firma encuestadora foránea Atlas-Intel, al argumentar que sus procedimientos vulneran la legalidad electoral y podrían estar, en consecuencia, influyendo de forma indebida en la percepción pública de las candidaturas en la elección presidencial, prevista para el 31 de mayo.

La veeduría, cuyo titular es el abogado y excandidato al Senado Pablo Bustos, acusó a la empresa de inflar de forma deliberada la posición de las campañas en sondeos que, según la Comisión Técnica del organismo electoral, no cumplen con los requisitos mínimos de rigor. Como sería el caso de la compañía brasileña, que ha entregado al menos tres mediciones de intención de voto, las cuales han sido publicadas en Semana.

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El CNE ya ha formulado cargos contra Atlas-Intel por presuntas irregularidades en la elaboración y difusión de encuestas, entre ellas la posible falta de inscripción vigente en el registro oficial durante parte del 2025. Según informes de la mencionada comisión, que fueron relacionados en la petición, se solicitó suspender el registro de la firma por reiterados incumplimientos y dudas sobre su método de reclutamiento digital.

Atlas-Intel está bajo la lupa del CNE, debido a lo que serían presuntas inconsistencias en su metodología - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Se está pervirtiendo la democracia, en la medida en que se alteran los resultados electorales y se contravienen la normatividad electoral, precisamente en esta recta final en que la ciudadanía demanda plenas garantías frente a la información respecto de sus expresiones de voluntad y, a su vez, de la forma como ellas son recogidas válidamente para efectos político-electorales”, dijo Bustos en su argumentación.

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De esta forma, la solicitud de la Red de Veedurías hizo énfasis en los expedientes del CNE, que documentó hallazgos sobre el incumplimiento reiterado por parte de la encuestadora de lo exigido en la Ley 2494 de 2025, o nueva Ley de Encuestas. En particular, la organización señaló que la Atlas-Intel presenta como encuestas lo que serían sondeos no probabilísticos, lo que afectaría la equidad de la competencia electoral.

En las mediciones recientes efectuadas por Atlas-Intel, Iván Cepeda lideraría la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las aparentes irregularidades por las que la Red de Veedurías pidió la suspensión de Atlas-Intel

La Red de Veedurías sostiene que el método de la compañía extranjera, basado en recolección digital y telefónica, sin entrevistas presenciales, viola los estándares de rigor exigidos para mediciones de opinión en tiempos electorales. Según la organización, el propio Consejo Nacional Electoral ha confirmado las deficiencias metodológicas de fondo y evidenciado la existencia de “una escandalosa práctica reiterada”, frente al caso.

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En ese orden de ideas, la Red de Veedurías solicitó “de manera urgente” al Consejo Nacional Electoral que tome las medidas cautelares “urgentes y apremiantes” respecto de las irregularidades en el proceso de sondeo de opinión de la empresa, que venía siendo objeto de observaciones frente al proceso electoral en curso, pues es una de las que ofrece un margen más ajustado entre los tres candidatos que puntearían.

“Y como medidas cautelares, debido a esas irregularidades ya documentadas técnicamente por el propio Consejo Nacional Electoral, se solicita que de inmediato se produzca la suspensión provisional del registro, a efecto de que no pueda seguir operando (...) y se haga la respectiva advertencia a los medios de comunicación a efectos de que se abstengan de seguir realizando dichas publicaciones“, precisó Bustos.

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Según el CNE, se han hallado una serie de fallas que impedirían que Atlas-Intel cumpla con la Ley 2492 de 2025 - crédito Colprensa

Y, por último, agregó el veedor, se entreguen los soportes técnicos de estas evaluaciones. A juicio de la red, la difusión de las mediciones de Atlas-Intel puede alterar el comportamiento del voto útil, al igual que reconfigurar alianzas políticas que están en proceso y, de la misma manera, consolidar “narrativas artificiales” sobre quién puede ganar una elección presidencial. En suma, plena desconfianza a los resultados expresados.

En su petición, se solicitó reforzar la vigilancia sobre todas las encuestadoras durante el proceso actual y no permitir omisiones institucionales que “podrían agravar el daño” ya registrado. “La democracia no puede construirse y falsearse más sobre cifras distorsionadas. Colombia necesita encuestas serias, no mecanismos de manipulación disfrazados de medición técnica a efecto de que el elector libremente opte”, concluyó la red.

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