Colombia

Álvaro Uribe elogió a Marbelle en su encuentro con Westcol: “La quiero tanto”

El expresidente aseguró que los gestos de cariño que ha tenido la cantante con él son una muestra del aprecio que siente, teniendo en cuenta los costantes mensaje de apoyo que replica la artista

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Durante la conversación con el 'streamer' el político aprovechó para epxresar el cariño que tiene por la artista - crédito @bernalclips1/TikTok

El reciente encuentro transmitido en vivo vía streaming entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el influencer Westcol el domingo 10 de mayo de 2026 trajo consigo una escena inesperada: el exmandatario dedicó un mensaje especial a la cantante Marbelle, dejando entrever la cercanía que mantiene con la artista.

Durante la charla, Uribe expresó en forma espontánea: “Por ahí está Marbelle, la quiero tanto, ha sido muy generosa conmigo”.

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Así las cosas, una vez más, la artista tiene el guiño del expresidente, un tema que ha sido comentado en las diferentes publicaciones que realiza la llamada “reina de la tecnocarrilera”, ya que sus seguidores han preguntado si por su cabeza no se ha pasado la idea de lanzarse a la política.

“Aquí estamos señor”: Marbelle reafirmó su apoyo a Álvaro Uribe. Twiiter @Marbelle30
“Aquí estamos señor”: Marbelle reafirmó su apoyo a Álvaro Uribe. Twiiter @Marbelle30

En el curso de la conversación, el streamer abordó con el expresidente Uribe temas de su gobierno y de la política reciente, pero ambos se permitieron un espacio para hablar sobre la música. Fue en ese momento cuando surgió la mención a Marbelle y a otros artistas que, según el exmandatario, le han ofrecido apoyo en diferentes etapas de su vida.

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Por eso, el influencer, al escuchar la referencia a la intérprete de Collar de perlas, manifestó su sorpresa y recordó que hacía tiempo no se hablaba de ella en medios digitales. Añadió que mantenía presente la existencia de una serie basada en la vida personal y profesional de la artista, aunque Uribe admitió no estar al tanto de los detalles de dicha producción.

El vínculo entre Uribe y Marbelle no es nuevo ni se limita a este mensaje en directo. En repetidas ocasiones ambos han hecho público el aprecio mutuo, por lo que varias fotografías documentan encuentros y gestos de respaldo que han compartido en distintos momentos.

La cantante Marbelle reafirmó públicamente su apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez y fortaleció su posicionamiento político - crédito @Marbelle30/X
La cantante Marbelle reafirmó públicamente su apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez y fortaleció su posicionamiento político - crédito @Marbelle30/X

Para quienes se preguntan por qué la relación entre el expresidente y la cantante ha sido tema de conversación, basta con revisar episodios anteriores, vale la pena mencionar que Marbelle ha acompañado a Uribe en celebraciones, como cuando le dedicó una serenata en su cumpleaños, un hecho que se viralizó y reforzó la percepción de cercanía entre ambos.

Los comentarios que reposan en la publicación que viralizó la reacción de Uribe al mencionar a la cantante, algunos de los más destacados son: “Presi, creo que el cariño es mutuo, pa’ que le digo mentiras”; “Que Marbelle se lance a la política”; “Ella siendo mencionada por Uribe, debe ser un guiño”, entre otros.

El respaldo de Marbelle al expresidente Uribe

Por medio de un mensaje acompañado de una postal junto al expresidente Álvaro Uribe, la cantante y jurado de programas de canto, expuso unas palabras respaldando a Uribe Vélez tras la lectura del fallo por parte de la jueza Sandra Heredia.

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Marbelle respaldó a Álvaro uribe durante la lectura del fallo en su contra - crédito @Marbelle30/X

La togada dictó en primera instancia (julio/agosto 2025) una sentencia condenatoria contra el exmandatario colombiano a 12 años de prisión domiciliaria, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el caso de manipulación de testigos.

ESTAMOS CON USTED SEÑOR PRESIDENTE”, fue la frase con la que la cantante Marbelle reafirmó su respaldo a Álvaro Uribe en medio de la lectura pública del fallo judicial que involucra al exmandatario colombiano.

Asimismo, en sus redes sociales la cantante ha compartido mensaje de cumpleaños a favor del político, teniendo en cuenta que es una férrea detractora del presidente Gustavo Petro y de las decisiones que se toman desde la Casa de Nariño.

Pero la relación con el expresidente no es reciente, pues en una entrevista con la emisora Tropicana, la cantante aseguró que le gustaría tomarse unos tragos con el expresidente: “Con tanta gente, pero digamos que con mi pre, con Álvaro Uribe, nos hemos encontrado en varias ocasiones, pero no nos hemos podido tomar un guarito”.

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